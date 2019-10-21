“互联网+留学”带来啥变化

由教育部留学服务中心推出的“互联网+留学服务”平台已于近期上线试运行。这意味着留学服务中心公共服务事项告别传统窗口服务模式，实现了数字化服务。每年将有40万以上留学人员因此受益。

足不出户办理各项业务

据教育部留学服务中心主任程家财介绍，在传统服务模式下，留学人员回国办理就业落户需要先进行国（境）外学历学位认证和调档等，存在申请人重复注册、材料重复提交，要多次反复到现场，办事周期长、满意度低等问题。通过整合留学服务平台和内外部信息资源，这些问题迎刃而解。

程家财介绍说，依托这一平台，不仅可以实现身份线上核验，并对接国家平台的出入境记录和社保记录信息，还能实现国（境）外学历学位认证书、国家公派留学人员报到证明、留学回国人员就业报到证、落户介绍信、人事档案调档通知单等纸质证明材料的电子证照化。广大留学人员和用人单位可享受全流程、全天候、全地域的线上服务，足不出户就可以办理各项业务成为现实。

程家财表示，教育部留学服务中心还将适时启动国（境）外学历学位认证第三步工作计划，进行以认证服务机器人替代部分人工为标志的智能化深度开发应用，并将在出国留学人员咨询服务、平安留学和留学回国人员“双向选择”“创新创业”等更加宽广的留学服务领域进行“互联网+留学服务”转型，让更多留学人员享受更加便捷的线上服务。

“一网通办”简化办证流程

“互联网+留学服务”平台是依托国家政务服务平台，整合了国（境）外学历学位认证、国家公派留学派出、留学回国就业报到和留学存档四项留学公共服务事项，为广大留学人员提供全程在线、一网通办的服务的平台。

国务院办公厅电子政务办公室副巡视员李三群介绍说：“目前，教育部的政务服务平台已经与国家政务服务平台实现了平稳对接，并在国家平台上开设了政务服务旗舰店，已经上线18个热门运用，发布了12个教育部本级的政务服务事项办事指南，实现了与全国一体化平台在用户服务、事项管理、数据共享、运维保障等方面的统一。”

一般情况下，在海外留学的学子想回国办理就业落户和工作申请等服务需要先办理回国证明及学历认证。在传统的留学服务模式下，办理这些业务的归国留学人员需跑好几个办事窗口，用人单位需要代为办理的手续也较复杂。而现在，通过“互联网+留学服务”平台可以直接在线上办理相关业务。办理人通过线上办理业务的形式，可以简化办证流程，同时也可以提高办证的效率。

教育部留学服务中心副主任徐培祥表示，“互联网＋留学服务”首先从国（境）外学历学位认证开始。去年一年，教育部留学服务中心完成学历学位认证的数量是25万，同比增长40%。平台提前完成认证的比例人数也增多了，在两个星期之内完成学历学位认证的比例占90%以上。另外，平台采取“互联网+”的形式以后，办理就业落户、办理学历学位认证的留学人员对服务的满意度也得到了提升。“因为我们采取了流程方面的优化，材料的简化，以及效率的提高，留学人员的满意度越来越高，办理人数越来越多。我们新的系统上线以后的界面，在办事流程、办事指南方面更清晰了；界面的友好度大大提升，所以留学人员对认证工作表示满意的人数也越来越多。”徐培祥说。

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