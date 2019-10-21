热门专业申请录取难度增加

本报电 （记者赵晓霞）日前，启德教育在京发布《中国学生理工科留学报告》（下称报告）。报告显示，中国学生申请理工科热门专业比例逐年上升，录取难度增加。

2018年启德加拿大留学客户服务数据显示，申请理工科的中国学生占总申请人数的38.39%（理科26.53%，工科11.86%），占到总申请人数的1/3以上。与此同时，加拿大各个院校在不断提高录取标准。

德国理工科院校在世界范围内享有盛誉。2017-2019年启德德国留学客户服务数据显示，德国作为理工科热门国家，申请理工科的中国学子比例约70%。随着德国申请人数逐年增加，院校逐步提高申请和入学要求。

《2018年美国门户开放报告》数据显示，2017/18学年，工程专业就读人数近23.3万，占到总留学生人数的21.3%，较上一学年增加0.9%。而数学和计算机科学就读人数为18.6万，计算机方向（包括人工智能、机器学习等方向）的申请竞争仍旧非常激烈，新兴的数据科学开始成为具备计算机、统计等专业背景申请人的新宠。这无疑加大了中国学子的申请难度。

报告同时显示，理工科中国学子更倾向于在研究生阶段出国留学，入读理工科专业的申请者中，读研占比超过70%。研究生阶段留学生选择理工科专业的主要原因为“理工科就业面广”“未来想从事理工类的职业”“未来工作薪酬高”；本科阶段留学生则是因为“热爱理工类专业”“理工科就业广”“未来想从事理工类的职业”而选择理工科。

报告指出，美国（45.5%）、澳大利亚（20.2%）、加拿大（12.4%）是中国理工科留学生最青睐的三大目的地。理工科专业中，“计算机科学与工程”（21.9%）、“电子电气工程”（17.2%）、“机械工程”（10%）、“土木与环境工程”（6.5%）、“建筑相关专业”（4.9%）是研究生留学阶段选择意向最高的5个专业；本科阶段留学选择意向最高的3个专业为“计算机科学与工程”（16.5%）、“数学”（14.3%）和“机械工程”（7.6%）。

根据启德教育之前发布的《2019中国学生留学意向调查报告》中的调研数据，虽然商科类专业仍然是中国学生的留学热门选择，33.64%的学生选择商科，但相较2015年下滑了7.56%。而工科专业在2019年的调研中，出现了近10%的增长。

据报告分析，与商科学生相比，理工科学生在本科申请中更看重竞赛、背景提升项目等奖项的作用，并且更强调理工基础素养和项目经验。在研究生申请中，理工科和商科学生申请侧重差异与本科接近，较本科而言，理工科申请者更看重科研论文成果。

(责编：郝孟佳、曹昆)