原标题：2019北京高校毕业生双选会研究生专场拉开帷幕

高校毕业生双选会将办160余场

预计吸引1万家以上的参会单位，提供岗位超10万；2000余场特色就业指导服务活动将相继开展

10月17日，北京高校毕业生就业指导中心一层大厅迎来了近千名求职者。2019北京高校毕业生双选会研究生专场拉开帷幕。

据悉，“2019年北京地区高校毕业生就业服务季”(下称“服务季”)活动已于近日正式启动。除研究生专场双选会外，北京市教委还将主办160余场毕业生就业双选会，预计吸引1万家以上的参会单位，提供岗位超10万个。

北京高校毕业生就业指导中心主任匡校震介绍，今年双选会的参会单位更加多元。“除企事业单位，一些创业团队也参与到今年的双选会，为学生提供了多样化的选择。”

据悉，“高校毕业生招聘服务系统”现已上线，用人单位登录北京高校毕业生就业信息网(www.bjbys.net.cn)首页点击报名链接，便可报名参与服务季的大多数场次。匡校震介绍，学生可以通过微信公众号“成功就业”了解各场双选会提供的就业信息，提高求职精准度和成功率。

除双选会外，2000余场特色就业指导服务活动也将相继开展。内容涉及就业政策解析、职业生涯规划、简历指导、求职面试指导、创业指导等。

■ 现场

大学生择业看重兴趣和发展前景

“个人兴趣是我找工作最先考虑的，其次就是职业发展前景。”10点不到，中国社会科学院社会学专业研究生朱同学来到了双选会现场，这是她今年参加的第二场大型招聘会。在她看来，兴趣和发展是她在求职时重点了解的。

走访中记者发现，个人兴趣和公司及行业的发展前景是毕业生就业最关注的两个方面。根据智联招聘发布的《2019届应届生就业市场景气报告》，58.2%的应届生择业看重职位晋升，49.4%的应届生择业看重“企业发展前景”。

此外，企业文化和工作氛围也是求职者较为关注的因素。记者注意到，为了吸引求职者，不少企业还大方亮出“员工福利”：“低卡零食供应不断”“提供员工宿舍”“有专门的健身房”……一位来自半导体研究企业的人力资源负责人告诉记者，95后求职者不再仅仅关注薪资福利，这种“隐形”福利也是他们考虑的因素，“我们希望尽可能展现更为全面、人性化的公司，吸引更多人。”

此次参与研究生双选会的企业共80余家，涉及教育、地产、科技等多个领域。

参与线下招聘会“刷脸” 求职更高效

双选会现场设置有专门的咨询服务台，排队咨询的学生络绎不绝。据悉，现场来自高校就业指导中心的老师为求职者提供就业心理、简历撰写、面试技巧等方面的指导。

在与学生的交谈中，中国石油大学(北京)就业指导中心副主任朱义清发现，部分求职者因为个人目标与自身定位不清楚，导致职业选择较为迷茫。朱义清建议学生先将各个优先级进行排序，再结合自身优势特长进行定位。“不要对行业、企业性质过多设限，要尽可能多地去了解不同企业对人才的需求情况，知道自己适合什么，缺乏什么，找工作时更有针对性。”

近年来，网络招聘成为不容忽视的招聘方式。北京工业大学工程热物理专业研究生张银和认为线上线下招聘并不冲突，可以线上收集资料，线下“实地探访”。

北京高校毕业生就业指导中心市场发展部主任朱况介绍，从最近几场双选会来看，线下招聘的形式仍受到学生青睐且热度不减。她表示，线下招聘能够让企业对求职者有更直观的了解，有些同学甚至通过线下招聘提前完成“初审”，让之后的求职更高效、顺利。

服务季期间，京津冀学前教育类毕业生专场招聘活动、京津冀体育类高校秋季联合校园双选会等还将在京津冀陆续举办。上海、南京、广州、深圳等地进京毕业生专场双选会也将分别在不同高校举办。(记者方怡君)

(责编：郝孟佳、何淼)