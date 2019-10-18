积极适应“AI批改作文”的潮流

近日，有媒体报道国内外教育系统都开始把AI打分应用在作文打分上，仅国内就已经有超过1.2亿人次被AI批改过作文。这引发了人们一连串的质疑。

质疑者认为，汉语博大精深，华夏五千年文明光辉灿烂，而学生每一篇用心去写的文章却被没有感情的机器去评阅，其中的错别字、语法、句式可能会被死板地点评出来，学生字里行间流露出的情感该如何评判？中华文字的奥妙和情怀如何评判？

这种认识有一定道理，却可谓只知其一不知其二。据笔者了解，目前AI改作文，主要运用在第二语言学习的写作者上，比如中国人学英语，或者母语是英语者学习中文。

语言学习，需要大量的反复练习，而最难练习的是写作能力。众所周知，作文批改的人力成本非常高，不仅费时，而且对批改者专业素养有要求，这就在提高写作能力方面形成了巨大的教育鸿沟。

而致力于学习外语的人工智能批改不仅及时、成本低廉，而且可以得到持续的、积极的反馈，对于外语学习者形成很大的帮助，而这种批改没有地理空间的限制，被批改作业的人可能散布于各地，有利于实现教育公平。教师从繁重的作业批改工作中得到部分解脱，能够集中精力关注学生的综合能力培养，在最大限度上保证了学生的学习积极性和自觉性，变被动学习为主动学习。

这种改变也得到了普遍的认可。今年5月在北京召开的国际人工智能与教育大会上，习近平总书记专门致信祝贺，他在贺信中强调，中国高度重视人工智能对教育的深刻影响，积极推动人工智能和教育深度融合，促进教育变革创新，充分发挥人工智能优势，加快发展伴随每个人一生的教育、平等面向每个人的教育、适合每个人的教育、更加开放灵活的教育。

文章千古事。外语学习中，作文的功能一方面是提高语言能力，包括单词、语法等，另一方面是语义和旨趣的训练，作文的内容切题与否、篇章结构是否完整、逻辑是否顺畅甚至作者的想象力、文学素养都与之密切相关。而后者在目前的技术条件下很难做到，这也是其受到最多质疑之处，因而也是需要后期人工介入的地方。教师在此可以针对作文的写作情况，如共性和薄弱点、用词、立意、连贯、得体与否等方面进行进一步批改，为学生今后的写作做参考。

在不同语言的互译中，“信、达、雅”是一个通用的标准。在目前的技术条件下，AI批改作文，“信”是最好实现的，而“达”“雅”更多涉及人为的标准，需要教师的进一步介入。从这个意义上讲，人工智能对教育的影响，不是接受与不接受的问题，而是如何顺势而为的问题。教育的育人试错成本很高，因而谨慎发挥人工智能与教师各自的特长，使学生得到最大的益处，方为我们面对新技术时的正确态度。（作者系媒体评论员张焱）

《光明日报》（ 2019年10月18日 10版）

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