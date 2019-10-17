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教育部：多措并举加强职业教育“双师型”教师队伍建设

2019年10月17日22:03  来源：新华网
 

　　新华社青岛10月17日电（记者张力元）教育部17日在青岛举办“落实全教会、奋进迎华诞”为主题的教育奋进之笔“1+1”新闻发布采访活动，公布了教育部等四部门联合印发的职业教育“双师型”教师队伍建设文件和首批全国职业教育教师企业实践基地名单，旨在打造一支师德高尚、技艺精湛、专兼结合、充满活力的高素质“双师型”教师队伍。

　　由教育部、国家发展和改革委员会、财政部、人力资源和社会保障部四部门联合印发的《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》，要求适应职业教育“三教”改革、高职扩招、职业技能提升培训等新任务、新要求，从教师培养补充、资格准入、培训发展、考核评价、待遇保障等方面提出解决举措，推动“双师型”教师培养进入专业化轨道。

　　这个方案明确提出六大“双师型”教师队伍素质提升举措：构建以职业技术师范院校为主体、产教融合的多元培养培训格局；完善“固定岗+流动岗”的教师资源配置新机制；建立校企人员双向交流协作共同体；聚焦“1+X”证书制度开展教师全员培训；创建高水平结构化教学创新团队；以“国家工匠之师”为引领加强高层次人才队伍建设。

　　据教育部教师工作司介绍，截至目前，我国“双师型”教师总量为45.56万人，其中，中职26.42万人，占专任教师比例31.48%，高职19.14万人，占专任教师比例39.70%。“双师型”教师数量稳步增长，教师队伍整体素质不断提高。

(责编：岳弘彬)
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