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“村民认可是我工作最大的动力”

　——记云南省临沧市蚂蚁堆村驻村第一书记、华中科技大学援滇干部宋建涛

2019年10月17日18:30  来源：中国教育报
 
原标题：“村民认可是我工作最大的动力”

“宋书记，吃饭了没？到家里来吃饭啊。”华中科技大学援滇干部宋建涛记不清自己在蚂蚁堆村担任“驻村第一书记”时，每当走村入户，这样的话村民对自己说了多少遍。回忆起在村里的生活，他仍激动不已，“乡亲们把我当成自家人，这种认可是我工作最大的动力”。

日前，记者见到了宋建涛。两年时间，这位文质彬彬的高材生褪去了一身书生气，皮肤被晒得黝黑。一谈到蚂蚁堆村的变化，他就抑制不住内心的喜悦，嘴角向上咧着，颧骨和眼睛“挤”在一起：“村里的路修起来了，房子盖起来了，村民们再也不用为衣食担忧了！”

把准脉，治贫困根本

蚂蚁堆村位于云南省临沧市临翔区，是深度贫困乡蚂蚁堆乡的4个重点贫困村之一。2017年10月，宋建涛来到蚂蚁堆村担任“第一书记”。刚来时，宋建涛被蚂蚁堆村破败的景象惊呆了：“破破烂烂的房子，破破烂烂的路，什么都是破破烂烂的。”

看着这眼前的情景，宋建涛当即决定，要弄清楚贫困的根源。来的第二天他便开始了进村入户走访调研。

蚂蚁堆村最远的一个寨子距离村委会有12公里，没有上山的路，一个多小时的路程，宋建涛只能深一脚浅一脚地踩着泥巴走过去。他忘不了到了寨子后，进入一户村民家里时看到的一幕：一位年迈的老妇人，3个稚气未脱的孩子，还有一个卧在床上的中年男人，一共5个人蜗居在这间家徒四壁的房子里。老人颤颤巍巍地告诉他：“因为家里太穷儿媳妇走了，儿子骑摩托车又出了车祸，精神也不正常了。”

因为家里没钱，支付最基本的生活费都捉襟见肘，老人不愿让3个孩子去上学。宋建涛花了3个多小时做老人的思想工作，随后他又跑到当地民政局帮一家人申请低保，到学校落实3个孩子上学的事儿。在他的争取下，3个孩子很快重返校园，宋建涛又联系校友捐款帮孩子筹集生活费。

类似的情况，宋建涛还遇到过很多，“扶贫不能治标不治本”是他坚持的工作原则。怎样才能彻底帮村民们脱贫呢？在他看来首先要解决村民的思想问题。此外，宋建涛经过一番探寻，发现当地的茶叶资源非常好，但村民们不懂得推销，“治本”的抓手似乎有了点眉目。

抓党建、抓经济，一个不落

刚到蚂蚁堆村时，宋建涛就收到了一个“大礼包”：因为组织工作无力，村党组织被评为“县级软弱涣散基层党组织”。

“这种状况必须改变！”经过一番思索，宋建涛推动将村里的党支部由原来的5个变成了3个，同时抓住党员干部群体这个“关键少数”，对工作不积极的支部干部督促其尽快改进。村里推行了党政联席会制度，每周定时“上报、反馈、解决”村里的问题，旨在培养村里致富带头人的“农民讲习所”也开起来了。

经过一番努力，村民们的精神面貌焕然一新，宋建涛开始谋划帮村里打造自己的产业，筹建蚂蚁堆茶厂。

刚开始，资金的问题难住了他。那段时间，村民们每天都能看到宋建涛在窗边徘徊，眉头紧锁着不停地打电话向校友求助。他发出了近百封邮件，最终得到了一部分校友和校办企业的回应。

在学校的帮助下，他又联系上了天津元顺物流集团有限公司。这家公司同意考虑捐赠，但需要宋建涛登台作一次报告陈述捐赠理由。报告的最后宋建涛激动地说：“无论今天能否得到捐赠，这个茶厂我一定要想办法建！”听众被他的决心感动了，悉数决定捐款帮助蚂蚁堆村建厂。有了资金，茶厂于2018年2月开工建设一期工程，5月份完成建设并顺利投产试运营。

人走了，产业照样能运转

茶厂建起来了，但怎么运营、怎么良性持续下去的问题，一直萦绕在宋建涛心头。经过一番探索，宋建涛帮茶厂确立了“5+1”（“挂钩帮扶单位+村党总支+企业+合作社+贫困户”+“运营公司”）的运营模式，该模式能够尽可能确保茶厂正常运营，实现农户、村集体和企业三赢。“现在，我走了茶厂照样可以运转。”宋建涛欣慰地说。

两年下来，宋建涛和村民们建立了深厚的感情，离开蚂蚁堆村前的一件事让他现在回忆起来仍感动不已。

7月的一天，蚂蚁堆乡党委书记俸学锋打来电话说：“宋书记，村里面搞活动你要积极参与啊。”宋建涛一听愣了：“什么活动？我肯定要参加的。”“那就行，今天晚上7点钟排练，你要去啊。”

宋建涛很奇怪：“究竟是什么活动，我竟然不知道。”到了排练现场，拿到稿子他才茅塞顿开：这就是自己在蚂蚁堆村驻村扶贫的故事啊。

舞台上，一名村民的心里话让宋建涛感动不已：“宋书记，我不是不想脱贫，我是担心脱贫了，你就走了。”听到这句话，泪水一下子冲出他的眼眶，台下的观众也纷纷拭泪。

两年的驻村工作到期了，宋建涛要回归高校的岗位，他对蚂蚁堆村的未来信心满满：“每当看到山清水秀的蚂蚁堆村和笑容满面的村民，我都为有幸参与脱贫攻坚这项伟大事业感到幸运！”（程墨 王潇潇 龚明伟）

(责编：李依环、曹昆)
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