北京籍考生2020年高考报名下月启动

2020年北京籍考生高考报名将于下月1日启动。北京教育考试院提示，考生报名信息是考生电子档案的重要组成部分，考生被高校录取后其学籍数据有关信息来源于高考报名信息，考生须确保本人高考报名信息准确无误。高考报名信息在报名资格确认后不得更改。

考生需满足的条件包括遵守中华人民共和国宪法和法律；高级中等教育学校毕业或具有同等学力；身体状况符合相关要求。此外，还需具有北京市正式户口，或符合《2020年进城务工人员随迁子女在京参加高等职业学校招生考试实施办法》规定条件的进城务工人员随迁子女，或在北京定居并符合报名条件的外国侨民，该部分人群须持公安机关签发的《中华人民共和国外国人永久居留证》。

5类人员不得报名。即具有高等学历教育资格的高校在校生或已被高等学校录取并保留入学资格的学生；高级中等教育学校非应届毕业的在校生；在高级中等教育阶段非应届毕业年份以弄虚作假手段报名并违规参加普通高校招生考试（包括全国统考、省级统考和高校单独组织的招生考试）的应届毕业生；因违反国家教育考试规定，被给予暂停参加高校招生考试处理且在停考期内的人员；因触犯刑法已被有关部门采取强制措施或正在服刑者。

2020年高考报名分为网上提交报名申请、网上填报个人信息并缴费和报名资格现场确认三个阶段。其中，第一阶段网上提交报名申请时间为11月1日8时至4日20时；通过报名资格初审的考生于11月8日8时至11日20时在网上填报个人信息并缴费；报名资格现场确认由各区高校招生办公室在11月20日前自行安排。考生只有在完成上述三个阶段报名程序且通过报名资格现场确认后，才能参加北京市2020年高考。

高考报名的同时将采集部分照顾政策资格考生信息，符合相关照顾条件的考生要在报名资格现场确认时提供相关信息及证明材料以供审核确认。网上报名时采集的照顾对象包括：烈士子女；在服役期间荣立二等功以上或被大军区以上单位授予荣誉称号的退役军人；归侨、华侨子女、归侨子女；台湾省籍考生；自主就业的退役士兵；退出部队现役的考生；残疾人民警察；5A级青年志愿者。从边疆、山区、牧区、少数民族聚居地区在高级中等教育阶段转学到本市就读的少数民族考生要在高考报名现场确认时填写申请表并提交相关证明材料。其他照顾类型由相关部门提供名单，不在高考报名时采集。（记者 牛伟坤）

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