原标题：“我和我的祖国”青少年双语朗读活动在沪启动

为庆祝新中国成立70周年，大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，展现广大青少年的精神风貌,积极营造健康高雅的校园文化氛围,“我和我的祖国”青少年双语朗读活动走进了上海市宝山区实验小学。

朗读大讲堂作为活动的一部分，邀请朗读专家大咖走进学校,以讲座形式开展朗读指导,传授朗读方法、普及中小学朗读,是提高学生朗读水平的公益课堂。

朗读大讲堂 未来网记者赵亚超摄

本次朗读大讲堂邀请的是上海人民广播电台资深播音员、节目主持人贾越，在贾越老师的指导下，同学们享受着书香之乐,感受着文字之美。

在贾越老师看来，朗读的基础在于细读,细读文章是第一位的,否则传递出来的一定不是真感情。他还告诉同学们,朗读要关注整个作品的基调,追求作品基调的整体和谐,一味的高亢不是高亢,一味的舒缓不是舒缓。要知道哪句话要重音,哪些句话要有停顿,否则读出来不吸引人。朗读的过程一定是有起落,有张弛,有疏密。

“老师,我读一段!老师,我读一段!”在贾越老师传授了多种朗读技巧以及风趣幽默的演示后,同学们争先恐后地想要一展风采,也让整个课堂气氛达到高潮。

畅游声海，一堂课很快就到了尾声,在一片欢声笑语中,孩子们也收获了很多。

三(2)班的李苏艺同学表示,“这堂课让我收获了很多，学习到了不少朗读技巧，朗读给我带来了很多乐趣，我爱朗读，也会一直坚持下去。”

上海市宝山区实验小学党支部书记苏华萍也表示，通过这样的朗读大讲堂活动让孩子有机会接触到专家大咖,了解到朗读是一件非常有趣的事情,然后通过这样的方式让孩子们变得越来越善于表达自己,变得越来越优秀。

近几年来,上海市宝山区实验小学一直致力于构建有特色的书香校园,活跃校园文化氛围,营造学诗词、诵诗书的文化环境,提升学生文化品位和学习古诗文兴趣。

上海市青少年活动中心副主任金海艳、上海IF188青年中心负责人朱守俊以及未来网活动中心负责同志也参加了本次大讲堂活动。

据悉,本次活动由上海市青少年活动中心、上海市普陀区少工委、未来网共同主办。上海范围内7-16岁中小学生均可报名参加,活动分为小学组和中学组,可以扫描二维码进行线上报名。

主办方将在收到的朗读作品中优中选优,组织入围选拔、晋级赛和总决赛,最终决出冠亚季军、最佳人气奖、最佳风采奖等。

主办方还准备了丰厚的奖励,奖品包括价值伍万元的欧美国际游学，笔记本电脑、智能手表等。此外还将为所有获奖学生颁发荣誉证书，为参加活动学校颁发优秀组织奖荣誉证书以及奖杯，为参加活动的老师颁发优秀指导老师荣誉证书。（赵亚超）

(责编：李依环、熊旭)