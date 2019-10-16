高校定点扶贫助二十个县脱贫摘帽

记者柴如瑾今天从教育部新闻通气会上获悉，全国75所教育部直属高校已全部投入扶贫工作。2018年，首批44所综合类和理工科为主的直属高校共投入帮扶资金1.38亿元，引进帮扶资金13.18亿元，培训基层干部2.34万人，培训技术人员3.73万人，购买农产品1.23亿元，帮助销售农产品3.27亿元。至此，定点扶贫的44个国家扶贫开发重点县，已有20个县实现脱贫摘帽。

教育扶贫肩负“两不愁三保障”中保障义务教育、“五个一批”中发展教育脱贫一批以及阻断贫困代际传递的重要任务。高校因其在智力、人才、技术等方面的突出优势，已成为教育脱贫攻坚的一支重要生力军。

目前，22所直属高校承担了教育部定点联系滇西边境片区的专项扶贫任务，教育部2019年又新增19所高校采取“1+1”模式，由1所已承担扶贫任务的直属高校与1所尚未承担扶贫任务的直属高校共同定点扶贫一个县，并增加江南大学助力其他中央单位完成定点扶贫。省属高校也在各省区市党委、政府统筹领导下，积极参与扶贫工作。

以西北农林科技大学为例，该校建立的“三团一队”智力帮扶模式，通过书记帮镇助力团、专家教授助力团、研究生助力团与本土优秀人才先锋服务队对接，使定点扶贫由点上做亮延伸到面上做好，开创了整县域推动扶贫工作的局面。该校定点扶贫县陕西省合阳县的贫困发生率由2017年的13.2%下降至2018年的1.41%，2019年5月顺利脱贫摘帽。

当前，脱贫攻坚已进入决战决胜的冲刺期，更加需要人才和科技的服务支撑。据悉，教育部将探索开展地域群、组团式、联盟化的高校合力攻坚，即结合贫困地区需求，集聚部分高校学科专业优势或匹配互补优势，做大、做强、做优贫困地区产业，健全、巩固、优化产业链条，做好高校扶贫“高质量、全方位、立体化”后半程工作。

《光明日报》（ 2019年10月16日 08版）

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)