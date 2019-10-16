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我国颁布2019年版养老护理员国家职业技能标准

2019年10月16日22:10  来源：新华网
 
原标题：我国颁布2019年版养老护理员国家职业技能标准

　　新华社北京10月16日电（记者王优玲、罗争光）记者16日从人力资源和社会保障部获悉，近日，人力资源和社会保障部、民政部联合颁布《养老护理员国家职业技能标准（2019年版）》，围绕增加职业技能要求、放宽入职条件、拓宽职业空间、缩短晋级时间等方面做了重大修改。

　　人力资源和社会保障部职业能力建设司负责人介绍，《养老护理员国家职业技能标准》于2002年颁布实施，2011年进行了首次修订。相较于2011年版标准，2019年版养老护理员国家职业技能标准增加了对养老护理员的技能要求。

　　2019年版标准规定，顺应居家和社区养老需要，在各职业等级中新增养老护理员在居家、社区养老服务中应具备的技能要求；强化消防知识在养老安全中的重要作用，在“基础知识”中新增“消防安全”内容；关注失智老年人照护需求，将“失智照护”分层次纳入各职业等级的工作内容和技能要求；根据地方积极探索“养老顾问”服务等实践，新增“能力评估”和“质量管理”等两项职业技能。

　　该负责人说，2012年以来，我国养老服务事业进入了新时代，养老服务不断涌现新的需求，养老护理工作呈现出新的发展趋势，特别是2.49亿老年人和4000万失能半失能老年人及其家庭照护需求日渐庞大，而现有养老护理从业人员仅30万，远不能满足养老服务需求。

　　为吸纳更多人从事养老护理工作，缓解人才短缺困境，2019年版标准放宽了养老护理员入职条件，将从业人员的“普通受教育程度”由“初中毕业”调整为“无学历要求”；将五级/初级工申报条件由“在本职业连续见习工作2年以上”调整为“累计从事本职业或相关职业工作1年（含）以上”；明确未取得小学毕业证书的考生，理论知识考试可采用口试的方式，主要考核从业人员从事本职业应掌握的基本要求和相关知识要求。

　　为打通养老护理员职业晋升通道，加快培养高技能人才，2019年版标准将养老护理员的职业技能等级由四个增至五个，新增“一级/高级技师”等级，明确了康复服务、照护评估、质量管理、培训指导等职业技能；对申报条件进行了较大调整，增加了技工学校、高级技工学校、技师学院、大专及以上毕业生的申报条件，规定中职中专毕业生可直接申报四级/中级工。

　　此外，还缩短了职业技能等级的晋升时间，将申报五级/初级工的从业时间由原来的2年缩短为1年；取得五级/初级工职业资格证书（或职业技能等级证书）后，申报四级/中级的，由5年调整为4年。

　　据了解，下一步，人力资源和社会保障部、民政部将以公布实施2019年版标准为契机，建立养老护理员队伍建设长效机制。开展养老护理员培养培训示范点建设。开展养老服务人才培训提升行动，确保到2022年底前培养培训200万名养老护理员。

(责编：冯粒、曹昆)
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