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传承红色基因 担当复兴重任

2019年10月14日08:25  来源：中国青年报
 

广东

本报讯（中国青年报·中国青年网记者 林洁）10月11日，中国少年先锋队广东省第七次代表大会在广州召开。会前，广东省委书记李希，省委副书记、深圳市委书记王伟中等佩戴红领巾，会见省十佳少先队员和省十佳少先队辅导员，与大家深入交流，并与全体参会代表合影。广东省人大常委会原主任、省关工委主任张帼英，原副省长范希贤参加上述活动。

王伟中表示，希望全省少年儿童牢记习近平总书记的谆谆教导，好好学习、天天向上，从小树立远大志向，扣好人生第一粒扣子，培养创新意识和实践能力，锤炼强健体魄和坚强意志，培育美好心灵和健全人格，历练勤劳品格和奋斗精神，今天做祖国的好儿童，明天做祖国的建设者。王伟中强调，全省各级党委政府要重视支持少先队工作，为少年儿童学习成长创造更好条件。各级共青团组织要履行全团带队责任，将少先队改革纳入共青团改革统筹推进。各级教育行政部门和中小学校要将少先队工作纳入教育规划和督导，在制度、阵地、经费等方面加强保障。全社会都要关心爱护少年儿童，为他们提供良好社会环境。

广东省领导郑雁雄、黄业斌、张光军、郑振涛参加有关活动。来自广东省各地的少先队员、少先队辅导员、少年儿童工作者代表共500多人参加开幕式。

四川

本报讯（汪龙华 中国青年报·中国青年网记者 王鑫昕）10月11日，“红领巾心向党——四川省暨成都市庆祝建队70周年”主题队日活动在成都举行，500余名来自四川省20余所学校的少先队员和辅导员参加活动。四川省委书记、省人大常委会主任彭清华向少先队员发来寄语，省委副书记邓小刚出席活动。

彭清华在寄语中表示，少年儿童是祖国的未来，民族的希望。现在，你们生活和成长在这个伟大的时代，无比幸运、无比幸福。希望全省广大少年儿童始终牢记习近平总书记“从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造”的殷殷嘱托，在党的阳光沐浴下、在星星火炬照耀下，从小听党话、跟党走，培养追求真理、报效祖国的志向，勤奋学习、自觉劳动、勇于创造，努力成长为德智体美劳全面发展的社会主义接班人，成长为担当民族复兴大任的时代新人。

主题队课揭晓了四川“红领巾志愿者徽章”征集活动结果。据团四川省委相关负责人介绍，主办方希望通过“红领巾志愿者徽章”，增强少先队员参与志愿服务的仪式感和认同感。下一步，团四川省委将与博物馆、图书馆、景区等地联合设置红领巾志愿服务岗，发布志愿服务项目。

广西

本报讯（中国青年报·中国青年网记者 谢洋）10月12日，团广西区委、广西壮族自治区文明办、自治区教育厅、自治区少工委联合举办的“红领巾心向党 争做新时代好队员”广西少先队庆祝新中国成立70周年暨纪念建队70周年主题队会在南宁市五象小学举行。自治区党委副书记孙大伟出席活动并讲话，主承办单位领导、辅导员教师和少先队员代表共2600多人参加了活动。

孙大伟表示，希望广大少先队员和少年儿童始终牢记习近平总书记的教导和嘱托，从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造，养成良好品行，树立高远志向，刻苦学习知识，自觉强健体魄，争做新时代好队员；希望全区各级少先队组织继续发扬光荣传统，加强少先队自身建设，扎实开展好组织教育、自主教育、实践活动，教育引导少年儿童争当培育和践行社会主义核心价值观的小模范，切实把广大少年儿童团结好、教育好、带领好。

安徽

本报讯（中国青年报·中国青年网记者 王海涵 王磊）10月11日，安徽省少先队“争做新时代好队员”主题实践活动在合肥启动，安徽省人大常委会副主任刘明波、团安徽省委书记孔涛等出席。

活动期间，举办了少先队志愿辅导员聘任仪式，开展了“习爷爷的教导记心间”分享会。合肥7所中小学校少先队员代表自编自导自演的剧目表演、歌舞快板、朗诵说唱等节目依次亮相，以儿童的视角和方式鲜活展现了新中国成立70年、改革开放以来和党的十八大以来的伟大成就。

10月12日，“红领巾心向党 争做新时代好队员”安徽省少先队特色工作展研会在芜湖市召开，活动重点探讨了少先队活动课规范化体系建设、少先队礼仪文化建设、少先队阵地建设和少先队工作者培训体系建设，并以此为契机，打造面向全省少先队系统的职业交流平台、资源共享平台和成果展示平台。

福建

本报讯（肖榕）10月12日，“红领巾心向党 争做新时代好队员”庆祝少先队建队70周年主题队日活动在福建省革命历史纪念馆举行。福建省委常委周联清出席活动并讲话。

周联清观看了福建少先队70年成果展及特色队课展示，为少先队事业贡献人物和集体代表颁奖并启动红领巾基金。他说，广大少年儿童是幸运幸福的一代，也是大有希望的一代。要认真学习领会习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的重要讲话精神，始终牢记总书记“从小学习做人，从小学习立志，从小学习创造”的殷切嘱托，志存高远、报效祖国，把“我们是共产主义事业接班人”的入队誓词转化为建设新福建、实现中国梦的实际行动。要弘扬新风、锤炼品格，从小扣好做人的第一粒扣子。要刻苦学习、勇于创造，勤学善思，勇于实践，长大后用自己的双手把家乡和祖国建设得更加美好。

他强调，各级党委、政府和社会各界要关心关爱少年儿童，各级共青团组织要支持少先队创造性开展工作，各级少先队组织要竭诚为少年儿童成长服务，引领全省广大少年儿童坚定不移听党话、跟党走。

河南

本报讯（中国青年报·中国青年网记者 潘志贤 实习生 冯志娟）10月12日，“‘红领巾心向党 争做新时代好队员’——传承红色基因 担当复兴重任”河南少先队纪念建队70周年示范主题队日活动在河南省新县英雄广场举办。团河南省委副书记王笃波出席活动并讲话，省少工委相关负责同志、团信阳市委以及新县少先队员、辅导员代表共计1200余人参加活动。

王笃波首先向广大少先队员、少先队辅导员和少先队工作者致以节日的问候。他说，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视和关心少年儿童工作。前不久，习近平总书记来到新县，提出要“牢记红色政权是从哪里来的”和“用实际行动把红色基因一代代传下去”的明确要求。我们要深入学习宣传贯彻习近平总书记的重要指示精神，切实担负起用好红色资源、传承红色基因的责任，让少先队员们从小接受信仰启蒙，传承红色基因、筑牢信念之魂，让对党忠诚的红色基因代代相传。

为纪念中国少年先锋队建队70周年，今年，河南各地中小学校共计约2.04万个大队、26.76万个中队集中开展“红领巾心向党 争做新时代好队员”主题队日活动。

江西

本报讯（中国青年报·中国青年网见习记者 陈卓琼）10月12日上午，江西省纪念中国少年先锋队建队70周年暨“红领巾心向党 争做新时代好队员”主题队日活动在南昌市举行。团江西省委副书记罗华、南昌市委副秘书长熊绍群等出席。

此次主题队日活动以大队会形式进行，主题队会分“我为中国共产党点赞”“我为新中国点赞”“我为红领巾点赞”3个篇章，带大家了解党的光荣历史及新中国在科技、军事、体育等领域取得的伟大成就。在“我为红领巾点赞”篇章，大家通过回顾少先队的历史、红领巾的由来、学习标准队礼、重温入队誓词等环节表达了对少先队的热爱。

罗华在活动中寄语广大少先队员热爱党和祖国，努力争做新时代好队员：要牢记光荣历史，把先辈们开创的事业不断推向前进；要培养优良品格，扣好人生第一粒扣子；要锤炼多种本领，成长为德才兼备的社会主义合格建设者和可靠接班人。

湖北

本报讯（邓静超 中国青年报·中国青年网记者 朱娟娟）10月10日，湖北省庆祝中国少年先锋队建队70周年“红领巾心向党 争做新时代好队员”主题队会活动在武汉大学第一附属小学举行。

来自武汉大学第一附属小学、第二附属小学以及武汉市街道口小学的200余名少先队员齐聚一堂，回忆成长、畅想未来。活动现场，新中国第一批少先队员魏需武回忆了自己入队时的情景；全国优秀少先队辅导员郑琦讲述了与少先队的故事；街道口小学少先队辅导员邓蕴立志更好地服务少年队；优秀少先队员代表张思玙、徐奥、周子奕、吴臻哲分享了他们作为新时代少先队员的光荣感。

少先队员们还通过拼队徽、红歌传唱、宣读心愿卡等形式，表达对少先队的热爱和对祖国的祝福。

 

(责编：何淼、岳弘彬)
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