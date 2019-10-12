释放青年创新创业的无穷力量

“947万名大学生、230万个团队参赛”，这是中国“互联网+”大学生创新创业大赛（以下简称“双创大赛”）创办五年来的成绩。作为覆盖全国所有高校、面向全体大学生、影响最大的高校双创盛会，第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛即将在浙江杭州拉开帷幕。五年来，它究竟带来了什么变化？产生了哪些影响？

锻造一支敢闯会创的双创生力军

作为浙江大学在读博士生，2017年，白云峰带领的“杭州光珀智能科技”团队获得了第三届“双创大赛”的全国总冠军。他们的参赛项目“新一代固态面阵激光雷达”基于飞行时间测量法，结合光珀独有的创新性技术，可以十分经济的价格获得稠密的点云数据，同时解决了传统线扫激光雷达体积大、分辨率低、成本高等问题。如今，光珀科技已经成长为一家准独角兽企业。

像白云峰这样从一名普通学生到双创生力军的例子，在“双创大赛”的舞台上，比比皆是。从无人直升机系统、微小卫星，到Niceky自抗凝性高通量血液透析器、终极发动机……注重学科交叉和跨行业创新，体现大数据、云计算、人工智能等新一轮工业革命重点领域的前沿趋势和最新成果，一大批高精尖项目竞相涌现，青年学子创新创业的热情被激发点燃。

双创生力军还在持续增加。据了解，即将启幕的第五届“双创大赛”参赛规模再创新高，共有来自全球五大洲124个国家和地区、4093所院校的457万名大学生、109万个团队报名参赛，参赛项目和学生数接近前四届大赛的总和。其中，国际赛有来自120个国家和地区、1153所院校的6000多名大学生参赛。

教育部高教司司长吴岩表示，本次大赛构建了高教、职教、国际、萌芽四大板块，实现了“五个更”的办赛目标：更全面，纵向上实现了基础教育、职业教育、高等教育的全链条参赛，横向上实现了国内到国外五大洲高校全覆盖。更国际，120个国家和地区的1153所国外高校大学生参赛，堪称一场“百国千校”参与的世界大学生双创奥运会。更中国，以赛促教、以赛促学、以赛促创，开始形成了创新创业教育中国模式。更教育，一百万大学生踏上“青年红色筑梦之旅”，一堂最有温度的思政课、一堂最有深度的国情课开讲。更创新，实现了形式和内容创新，推动人才培养从就业从业模式向创新创业模式转变，服务国家创新发展。

推动一场双创教育的深化改革

即便已经过去两年多，但大连理工大学的“终极发动机项目”团队创始人田华依然清晰记得，夺得第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛金奖时的点点滴滴。

“除了本身的兴趣外，关键是学校提供的创新创业学院这个平台，把我们聚在了一起。”田华说，学校教育功不可没，为了帮助更多年轻创客解决盲点，大连理工大学搭建创新创业实践平台，组织学生深入企业了解运营模式，“课堂教育+体验实习+创业实战，让我们的创意创新创业真正融合了起来”。

在“双创大赛”的带动下，全国高校着力打造创新创业教育线上线下“金课”，目前全国累计开课2.8万余门，其中200所创新创业教育改革示范高校开设2800余门线上线下课程，选课人数近630万人次。大赛还有力推动了政策活力的释放，各高校普遍开展教学和学籍管理制度改革，实施了弹性学制，支持学生创新创业。建立了创新创业学分积累与转化制度、在线开放课程学习认证和学分认定制度，激发了大学生的学习兴趣和创新创业的活力。

吴岩介绍，“双创大赛”不仅是一项活动，更是一种制度创新。各地各高校以大赛为抓手，推动创新创业教育改革不断深化，改革触角延伸到课程、教法、师资、实践等各个环节，孵化平台、创业基金等支持体系不断完善，大学生的创新精神、创业意识和创造能力持续提升。

开出一堂最大最有温度的思政大课

创新创业不是做虚无缥缈的妄想，而是要与乡村振兴战略、精准扶贫脱贫相结合，以青春之奋斗领航民族之振兴。从第三届大赛开始，组委会从参赛学生中公开招募了百余支大学生创业团队走进延安，组织实施“青年红色筑梦之旅”活动，了解国情民情，帮助革命老区人民脱贫致富。

江西科技师范大学学生陈文彬便是其中一员。他们团队获得第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛银奖、公益中国“最具网络影响力”单项奖。“四年来，我们团队助力茅坪乡新增黄桃基地3000余亩，解决百人就业问题，为农户增收万元，茅坪乡于2017年2月顺利实现脱贫。精心打造‘桃醉井冈’品牌，创造品牌代言人‘桃喜’，打造‘桃醉井冈’超强IP效应。成功搭建淘宝等线上预售平台，通过微信公众号以及黄桃文化节等多种方式对神山黄桃进行推广，平台仅上线一个月，线上销量突破12000笔，成交额达50余万元。”

吴岩介绍，三年来，教育部组织31个省份的170万名大学生、38万个团队参加“青年红色筑梦之旅”活动，走进革命老区、农村地区、城乡社区，传承红色基因、了解国情民情、接受思想洗礼，助力乡村振兴和精准扶贫。对接农户近100万户、企业3万余家，签订合作协议21000余项，产生直接经济效益百亿元，设立公益基金480余项、基金规模达3.6亿元，探索并实践了“滴灌式”“浸润式”“体验式”的思政教育模式，开出了一堂最大最有温度的思政大课。

(责编：实习生(李萌)、何淼)