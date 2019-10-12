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近400所海外院校将来京答疑

2019年10月12日08:40  来源：北京日报
 

本报讯（记者 任敏）2019中国国际教育展将于10月19日至20日在国家会议中心举行。这是本年度规模最大的留学展，来自英国、法国、美国和加拿大等30多个国家和地区的近400所海外院校将带来最新留学资讯。本次教育展首站在北京，之后将在广州、成都和上海巡回举办，预计观众人数达5万人。

今年的国际教育展，国家展团仍是亮点。15个海外国家级教育机构将携各自国家的招生院校组团亮相，包括加拿大全球事务部以及加拿大驻华大使馆、爱尔兰教育推广处、新西兰教育国际推广局等。

今年，日本首次成为主宾国，公立的京都大学、北海道大学以及私立的早稻田大学、庆应义塾大学等21所高等院校组团亮相。英国展团依旧阵容强大，参与院校有巴斯大学、华威大学和伦敦艺术大学等。今年9月，英国政府宣布一项新的签证政策，允许在英留学生毕业后留在英国两年寻找工作机会，引导有才华的国际学生在英国寻求职业发展。对于中国留学生而言，这是一条重大的利好消息。加拿大展团中，近70所院校和教育机构参加，涵盖从学前教育到研究生教育各个阶段。美国驻华大使馆将领衔近40所美国院校亮相，现场答疑解惑，并举办“最新赴美留学申请趋势和留学签证解析”讲座。

本次教育展上，“一带一路”沿线的东南亚、西亚、中东欧以及大洋洲地区的15个国家和地区的近百所院校进驻展览，参展国家有印度尼西亚、韩国、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国等。

教育展在4座城市均免费。其中在北京的展会，观众通过中国国际教育展官网或微信公众号可完成在线申请，凭确认短信现场换取门票。

(责编：何淼、岳弘彬)
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