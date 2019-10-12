汇聚青年创新创业人才 提升青年创客能力水平

中国青年网北京9月29日电（记者 李华锡）9月27日，第二届“京津冀-粤港澳”青年创新创业大赛北京赛区总决赛暨新剑商学院与清华控股TIE高新技术转化论坛在北京未来科学城举办。

出席论坛的嘉宾，对青年创新创业的应知应会、创业心理、资源整合、政企关系、科技创新等多方面提出了具有指导性、引导性意见，为参加论坛的青年创业者提供了大量社会知识。

图为活动现场。

论坛上，全国人大常委会原委员、民建中央原副主席朱相远对青年创业者寄予厚望，希望青年创业者通过自己的努力和行动，为促进大学生就业贡献力量。

新剑商学院院长陈士国建议创业者“静心钻研、整合运用”，希望创业者能够时长静下心来思考自己的短板、要有钻研精神对待自己的事业；希望创业者能够学会创业资源整合与运用，要在创业过程中学会“借力”，通过借力来强大自己。陈士国还表示，新剑商学院将加强与参加论坛的创业者、加强与清华控股TIE国际创新走廊的合作，并将以此为契机，厚植现代产业体系下企业的新生态，涵养人文和工匠的企业家精神。

北京未来科学城管委会主任助理石志国在论坛中指出，创业者应淡化自我，注重实事求是，更好的提升、提炼项目价值。

新剑商学院副院长唐进指出，创业者要通过熟悉政府部门职能、熟悉政府的产业政策导向，创造国家需要、社会需要的项目。

新剑商学院院长陈士国在发言。

中国科学院信息工程研究所研究员胡玥表示，创业者应该具有家国情怀，先考虑国家需要、国家利益，胸怀远大、事业将远大。

清华控股TIE国际创新走廊副总裁孟雪宁认为，创业者要注重技术、项目到成果转化的过程，要有国际化视野和国际化资源整合能力。

据了解，“京津冀-粤港澳”青年创新创业大赛（以下简称“大赛”）是由中国高校创新创业教育联盟(以下简称“联盟”)发起的国际性创新创业赛事，由清华大学与中国高校创新创业教育联盟主办。大赛旨在围绕国家创新驱动发展战略，服务“京津冀”、“粤港澳”等区域经济和未来城市的建设发展，探索创新创业人才培养模式。

主办方告诉记者，本届大赛以“创享未来城市”为主题，以科技创新、管理创新、政策创新等方面为切入点，打造全国优质创新创业政策引导平台与项目共享平台，汇聚全球青年创新创业人才，提升青年创客能力与创新创业项目水平，持续开展“少年精品双创项目展评活动”板块，打造少年创客成才新通道，推进“智慧城市”、“创新型国家”的建设进程做出贡献。

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