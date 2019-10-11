陈春红校长与孩子们同看一本书

轮滑滚滚 幸福前行

翰墨飘香 展民族情

武动幸福 奠基人生

北京工业大学附属中学十八里店分校建校于1950年，前身为北京市朝阳区十八里店小学。至今已走过69年岁月。一甲子风云变幻，半世纪成长蜕变。北京工业大学附属中学十八里店分校不断谱写着教育教学辉煌篇章。学校连续五年评为朝阳区教育教学质量优秀奖及综合优秀奖；首都精神文明建设先进单位、北京市三八红旗集体、北京市“绿色学校”、北京市教育科研先进单位、京城教改创新领军小学、京城校园文化领军小学；全国综合实践活动先进实验区、全国创新模式管理学校、中国人生科学学会美育研究会“十三五”重点课题美育实验基地、中国关心下一代工作委员会教育中心青少年美育特色示范校等。先后迎来多位国家领导人到校亲切慰问。学校现拥有高级教师7人，市区级学科带头人、紫禁杯班主任等骨干教师26人。建校70年来，为国家培养和造就了近万名行业中的领军人物和骨干力量，这一个个荣誉和数字，无不见证着学校的光荣历史和辉煌成就。

促改革 铸精神 提质量

党的十八大以来，为进一步提升教育质量，增加优质教育资源供给，北京市陆续出台措施，积极推动整个教育领域的综合改革。在北京市教育部门统一部署和朝阳区教育部门的积极推动下，2019年4月，北京市朝阳区十八里店小学正式与北京工业大学附属中学合作，展开资源共享和全面深度合作，共同探索高等教育与基础教育的协同创新路径，形成了以北京工业大学附属中学为依托，以十八里店小学、新升小学等校区共同组成的一体化教育集团。全面开展改革与创新，成为2018年度京城中小学教改创新“领头羊”。

半个多世纪以来，北京工业大学附属中学十八里店分校均衡发展需要，从18世纪的天主教堂到解放前的私塾学堂，再到解放后的公办小学，虽历经变迁，但学校始终传承悠久的历史文脉，结合当下的教育精神，积极探索学校的文化精髓，用心寻根，着力铸魂，熔铸出以“实”为内核的文化精神，并在“实”文化的引领下，提炼出“为学生的一生幸福奠基”的办学理念和“环境优美的花园、五育并举的学园、健康成长的乐园、温馨和谐的家园”的办学目标，力求通过明晰的理念文化，引领师生的思想与行动，激活师生生命潜能，实现培养“体育健体、诗文修身、学有所长、全面发展、快乐成长”的育人目标。

立理念 重课程 育人才

在教育理念的持续引领下，北京工业大学附属中学十八里店分校以课程建设为依托，结合国家对人的“德智体美劳”素质发展定位的基本准则，以及学生发展核心素养的培养要求，提炼出“夯实基础 幸福绽放”的课程理念，从品德与社会素养、人文与语言素养、体育与健康素养、艺术与审美素养、科学与实践素养五大领域出发，建构起由润德崇实课程（道德与法治）、启智明实课程（语文、英语）、健体尚实课程（体育、心理）、育美求实课程（音乐、美术）、探索笃实课程（数学、科学、信息技术、综合实践）构成的“五色石（实）”课程体系。

据北京工业大学附属中学十八里店分校校长陈春红介绍：北京工业大学附属中学十八里店分校课程体系以一块“五色石头”为型，寓意为：课程如学生成长的“基石”，能够为学生当下的学习负责、为其未来的发展奠基，而“德、智、体、美、劳”就是课程对学生人生的着色，学校通过课程的多维浸润，让学生个性舒展、全面发展，让他们如“五色石”般熠熠生辉，获得多彩而幸福的人生。同时，“石”音同实文化中的“实”，体现出北京工业大学附属中学十八里店分校课程体系是在“实”文化指导下，从德、智、体、美、劳五方面科学建构起来的，彰显了北京工业大学附属中学十八里店分校对“实”文化的推崇与践行。

“润德崇实课程”、“启智明实课程”、“健体尚实课程”、“育美求实课程”和“探索笃实课程”，是北京工业大学附属中学十八里店分校“五色石(实)”课程体系的五大课程板块。润德崇实课程重在学生品德与社会素养的培养。通过丰富拓展德育知识、搭建各种德育活动，塑造学生的品德品格，使学生养成良好的行为和道德习惯，能够通情达理，明辨是非，能够进退有礼，行止有度，形成高尚的品德和正确的价值取向。启智明实课程重在学生人文与语言素养的培养。它以人文、语言类知识为课程内容，旨在启迪学生智慧、充实学生表达、提高学生能力、涵养学生内涵，让学生在传承传统文化的同时，积淀自身文化底蕴，并从中汲取丰富的精神营养，使学生拥有良好的文化修养和人格魅力。健体尚实课程重在学生体育与健康素养的培养。它以多元的体育课程与体育活动发展学生的身心，不仅让学生养成良好的体育锻炼习惯和健康有序的生活习惯，更提高了学生的运动技能，让他们的体质更加健康、心灵更加充实、人格更加完善。育美求实课程重在学生艺术与审美素养的培养。它开拓学生艺术视野，综合发展学生多方面的艺术能力，使学生能够理解并感受艺术中的美，提升学生的审美感知和审美创造能力，并在发现美、感受美、创造美的过程中形成正确的审美观。探索笃实课程重在学生科学与实践素养的培养。通过学科学习和参与实践活动引导学生勤于探索、乐于思考、勇于实践，发展学生的逻辑思维能力、动于实践能力、合作创新能力，使学生拥有严谨、务实、求真的科学态度和批判、思辨、创新的科学素养。

随着课程蓝图的不断延展，北京工业大学附属中学十八里店分校的“五色石(实)”课程体系也逐步形成了自己的课程特色，其中，以武术为龙头的体育特色课程和以音乐、美术为重心的艺术特色课程最为典型。体育特色课程主要包含武术类、游戏类、健身类、竞技类四类课程，其中武术类、游戏类、健身类为必修课，人人参与，是特色建设中“普及性”的重要体现，如武术操、功夫扇、抖空竹、呼啦圈、小篮球、橄榄球等课程。竞技类课程设为选修课，由具有特长的体育教师担任，以特长队、专顶训练队等形式组织开展,在普及的基础上激发学生兴趣，培养特长生，是特色建设中“提高性”的体现。日前，学校已经设立了篮球、跆拳道、腰旗橄榄球、武术等18个体育社团。音乐特色课程主要有中国鼓、琵琶等课程，美术特色课程主要有简笔画、软陶等课程。

强管理 借力量 助成长

陈春红校长认为，科学健全的管理机制是学校课程持续发展的有力保障。为此，北京工业大学附属中学十八里店分校建立健全了各项有关课程建设的规章制度，构建了校长、书记挂帅的“四级管理网络”系统，辐射全校各部各岗位，对课程建设过程中的诸多问题统筹安排、协调处理，形成责权明确、上下联动的课程管理格局，协同推动课程方案的有效落实。

每一个家长都应该是家校共育的合伙人，借助家庭的力量，可以使课程实施更有实效。北京工业大学附属中学十八里店分校立足实际，系统构建了班级、年级、校级三级家长教师协会的协作网络，将家校协同教育工作纳入学校整体规划和计划之中，形成了家长放心、教师舒心、学生开心的三心格局，在课程落实方面发挥了不可忽视的作用。

“以‘实’文化为原点构建的‘五色石（实）’课程体系正改变着学生的成长轨迹和思维方式，不断推动他们向纵深处发展，为他们培养了众多核心素养与品质。未来，我们还将继续走在课程改革的路上，不断探索与创新：继续开发围绕‘实’文化和育人目标的校本课程；继续深化体育和艺术特色，不断提升学校特色品质；进行开放式课程的开发，积极开展研学旅行课程。让课程真正绽放生命的多彩，夯实学生未来的幸福人生。”对于北京工业大学附属中学十八里店分校未来课程建设的发展，陈春红校长如是说。

寄语

70载岁月，几多风雨，几多艰辛，几多奋斗，几多辉煌，用爱守住教育初心，撑起教育蓝天。祝福祖国繁荣富强，祝福人民幸福安康，祝福祖国的教育事业蒸蒸日上。

北京工业大学附属中学十八里店分校校长 陈春红

(责编：何淼、曹昆)