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上海二十万青少年圆了“升旗梦”

2019年10月11日08:44  来源：中国青年报
 

什么样的青少年才能参加升旗仪式，成为一名光荣的小旗手？学习成绩班级前三、年级前十？在学校里担任大队长、中队长？个子高、身材好、相貌英俊？

在上海，这些都不是必须条件。2017年以来，由团上海市委操办的“国旗下成长”上海青少年升国旗暨爱国宣讲主题活动每周都会在上海16个区的地标建筑举办，超过20万名青少年参与了升旗仪式，其中3万余人担任升旗手、护旗手和宣讲员。

“爱国是每一个青少年学生的必修课，参加升旗仪式、成为小旗手并不一定要‘高门槛’。”团上海市委相关负责人告诉记者，如今上海各区每周一次的常态化升旗仪式，已经成为各区青少年的“网红打卡项目”，网络报名场场爆满，“需求决定供给，这说明学生和家长对这类活动的需求很大，但过去这种供给不充足。”

从2017年到2019年，从小学五年级到初一，曹嘉华每周日都去团普陀区委设在顾正红纪念馆广场的升旗仪式“打卡”。这名普通的少先队员，在学校还没有获得过升旗机会，但在团普陀区委承办的“国旗下成长”活动中却找到了自己的“主场”。

团普陀区委为每一个参与者都准备了“国旗下成长护照”，参与一次，就能敲1枚“普小陀”表情印章，留下参加升旗仪式的记录，集齐一定数量就有机会成为光荣的小旗手。

在第六次参加升旗仪式时，曹嘉华成了护旗手；第十二次时，她成为光荣的升旗手；第十六次时，她第一次成为升旗仪式的主持人；在2018年1月1日参加第二十一次升旗仪式时，曹嘉华成为演讲嘉宾。

至今，曹嘉华已经拥有6本“成长护照”，担任过6次升旗手或护旗手。9月中旬，她再次成为升旗手。已经是初中生的她，在现场站得笔直，每个升旗动作都尽力做到最好，她要为其他小旗手做榜样。

她早已将“国旗下成长”作为自己每周的必修课，“它就像学校外的第二课堂，如果遇上台风下雨天取消了升旗仪式，我会很失落。”她介绍，如果遇上国庆等重要时刻的升旗仪式，自己会穿着校服、戴着红领巾参加活动，“我感到骄傲、自豪”。

10月1日的上海，下起了不算太大、但足以把人淋湿的细雨。当天，上海全市16个区都举行了“国旗下成长”——上海百万青少年庆祝中华人民共和国成立70周年升旗仪式。通过网络报名的青少年及家长冒雨参加，祝新中国生日快乐。

截至10月1日，“国旗下成长”项目已经举办升旗仪式超过3000场。

举办升旗仪式的地点经过多方考量。一大会址、二大会址、四大会址纪念馆、宋庆龄陵园等红色教育基地，城市公共空间、主要商圈等城市地标都成为升旗仪式的场地。每周升旗时间、地点基本固定，活动前都进行预告，两年多来拥有了一大批“忠粉”，青少年也将家中长辈带到现场。

在上海医药卫生行业与普陀区联合的一次活动中，医护人员子女声情并茂地朗诵《你是我心目中最可爱的人》，表达了对爱岗敬业的医护人员的支持；中冶上海企业的7家单位各级团组织200余名青年家长和小朋友一起参加团宝山区委的升旗活动，增进了产业青年对驻地的感情；中国商飞、申万宏源证券等大型企业也主动提出承办若干场活动，把升旗仪式作为加强企业党团建设、文化建设的重要方式；上海知名艺术培训机构小荧星艺校也主动参与和承办活动，让学员及其家长们感受浓浓爱国情。

为了培养小旗手，团虹口区委专设了“小小国旗班”培训。五年级学生陈伽林报名参加了最新一期培训班——参观军营、听“国旗由来”的故事、跟着武警叔叔学习升旗动作，他还知道了五星红旗的设计者曾联松就住在虹口区。

虹口区的升旗仪式设在中共四大纪念馆前。陈伽林担任升旗手时，需要完成甩旗的动作，这让他想起培训班上武警叔叔教过的动作——旗帜从手中抛出后展开，让旗帜高高飘扬。“这个动作我练了很久，还是没有武警叔叔做得帅气。但我将国旗高高扬起的那一瞬间，我觉得特别光荣、自豪。”陈伽林说。

在“国旗下成长”上海青少年升国旗暨爱国宣讲主题活动中，有资格当上小旗手的孩子，不再“唯成绩论”，活动会综合考虑报名者的思想认识、报名时间先后、累计参与活动次数以及培训情况等因素，进行遴选，让每个孩子都有机会成为光荣的升旗手。

所有报名都通过网络完成。例如，团虹口区委在“虹口青年微生活”微信公众号上，发布了线上原创H5升旗仪式招募视频，人们动动手指在线升旗即获得报名链接。这创新了升旗仪式的招募方式。团闵行区委相关负责人钱震敏介绍，他们依托“青春闵行”微信公众号进行升护旗手、宣讲员报名，完全实行了线上社会化招募，闵行每场“国旗下成长”活动参与人数少则150人，多则上千人。

钱震敏见过发着高烧还在宣讲的小男生，也见过腿上打着石膏还要坚持主持的小女生，还见过在零下3摄氏度为升旗仪式彩排两遍，仍然保持着灿烂微笑的年轻脸庞，“这些通过网上社会化招募来的青少年，展现的热忱和爱国心让人感动，我负责这项工作，我也和他们一起在国旗下成长”。

团上海市委书记、党组书记王宇介绍，团上海市委始终把青少年思想引领工作摆在首位，通过一系列活动形式和方法创新，增强青少年思想引领工作的制度化长效化，进一步加强青少年爱国主义教育，增强青少年对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识认同，增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，“为实现中华民族伟大复兴的中国梦汇聚起磅礴的青春力量”。

中国青年报·中国青年网记者 王烨捷

(责编：何淼、曹昆)
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