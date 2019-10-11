产教融合有了“新路径”

在重庆市工业技师学院，工业机器人应用与维护专业的学生在老师的指导下进行工业机器人实操练习。新华社发

深化产教融合，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，是推动教育优先发展、人才引领发展、产业创新发展、经济高质量发展相互贯通、相互协同、相互促进的战略性举措。近日，国家发展和改革委、教育部等6部门印发了《国家产教融合建设试点实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出了怎样的目标？将对深化产教融合起到怎样的作用？记者围绕相关问题进行了采访。

《方案》指出，国家产教融合建设试点坚持统筹部署、协调推进，优化布局、区域协作，问题导向、改革先行，有序推进、力求实效，通过5年左右的努力，试点布局建设50个左右产教融合型城市，在试点城市及其所在省域内打造形成一批区域特色鲜明的产教融合型行业，在全国建设培育1万家以上的产教融合型企业，建立产教融合型企业制度和组合式激励政策体系。

“国家产教融合建设试点是一项综合性、系统性改革试点，涉及政府、企业、学校、行业社会等多元主体。”国家发展和改革委有关负责人表示，开展试点总体定位是为推进产教融合改革树立标杆，为创新要素深度融合提供载体，为推进政策组合创新开展试验。统筹产教融合型城市、行业、企业3类试点对象，就是要发挥城市承载、行业聚合、企业主体作用，建立以城市为节点、行业为支点、企业为重点的改革新路径、新机制。

《方案》明确，从2019年起，在部分省、自治区、直辖市以及计划单列市，试点建设首批20个左右产教融合型城市。适时启动第二批试点，将改革向全国推开。试点城市应具有较强的经济产业基础支撑和相对集聚的教育人才资源，具有推进改革的强烈意愿，推出扎实有效的改革举措，发挥先行示范引领作用，确保如期实现试点目标。

该负责人表示，建设产教融合型城市，是要构建产教融合改革的“基本盘”。在试点数量上，不宜“堆盆景”，必须具备一定数量，占有一定比例，体现一定代表性。为平衡试点城市的示范性和代表性，国家拟分两批选择50个城市开展试点。

“原则上每个试点城市及其所在省域至少选择3至5个行业开展试点，推动行业组织、产业政策更好融入产教融合改革，为地方产业发展提供精准助力。”该负责人说。

《方案》指出，发挥企业重要主体作用，深度开展校企协同育人改革，推进职业院校人才培养与企业联盟、与行业联合、同园区联结，在技术类专业全面推行现代学徒制和企业新型学徒制。重点推动企业通过校企合作等方式构建规范化的技术课程、实习实训和技能评价标准体系，提升承担专业技能教学和实习实训能力，提高企业职工教育培训覆盖水平和质量，推动技术技能人才企业实训制度化。

该负责人表示，初步考虑力争每个试点城市建设培育100家左右产教融合型企业，带动其他地区建设培育5000家以上企业。发挥国家级和省级开发区的主体带动作用。在建设实施中，要注重发挥开发区重点企业、优势产业集聚作用，努力争创“千区万企”的有利局面。要引导各地加大对主动推进制造业转型升级的优质企业，以及现代农业、智能制造、高端装备、新一代信息技术、生物医药、节能环保、新能源等领域企业的支持力度。

另外，国家发展和改革委、教育部还将积极支持中央企业、全国性特大型民营企业发挥全国范围内行业带动引领作用，整体开展试点。

在政策和制度创新方面，该负责人介绍，《方案》构建了“三位一体”综合性改革试点，充分发挥城市承载、行业聚合、企业主体作用，建立以城市为节点、行业为支点、企业为重点的改革试点新路径、新机制。其中，城市试点是基础，重在发挥政策资源统筹作用，通过制定改革问题清单和政策清单，打通改革落地“最后一公里”。

“发挥市场机制和企业重要作用。”该负责人说，《方案》尊重教育规律和经济规律，发挥好政府统筹推动作用和市场配置资源决定性作用，推动产教融合走向纵深。开展产教融合型城市、行业建设试点，政策设计始终聚焦发挥企业重要主体作用，重在降低制度性交易成本，推进资源、人员、技术、管理、文化全方位深度融合。

（本报记者 唐芊尔 刘坤）

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