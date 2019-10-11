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数字化、智能化时代产教融合的平台战略

2019年10月11日08:27  来源：光明日报
 

近期，国家发展改革委、教育部等6部门印发《国家产教融合建设试点实施方案》，提出“城市为节点、行业为支点、企业为重点”的改革路径机制，明确“打造产教融合重大平台载体”，以重点带动全局，标志着深化产教融合改革正由“破冰期”迈入“深水期”，成为引领新时代教育、人才、产业、经济变革的战略方向。

产教融合天然的跨界性决定了产教融合的平台化发展。产教融合不仅需要物理空间上的平台载体支撑，更呼唤新的生产力组织方式。《方案》的发布，能够有效统筹城市承载平台、行业聚合平台与企业主体平台互联互通，为产教融合综合性改革与制度创新提供试验平台，为数字化、智能化、网络化融合发展创造交汇点，为推进产教融合创新实践走向高维跃迁提供战略支点，为打造行业创新生态体系构建骨干神经网络。

数字化、智能化时代的产教融合平台，就是要成为以人为核心的跨界创新资源要素吸附场，发挥广大高校在创新人才流通中的重要枢纽作用，打造跨界创新要素“引力平台”；就是要打造互为供应链的资源吸附与组织方式，通过延伸产业链、创新链与人才链、教育链，为参与主体的分类、精细化定位创造新空间，促进资源在更大范围组合优化，将各参与主体之间的竞争关系转化为互利共赢的共生关系，实现更高维度的利益最大化；就是要把握数字化、智能化、网络化契机，建立基于数据分析的供需服务对接机制，精准定位终端用户画像，精准整合供应链资源，精准反馈目标用户群，打造供需联结自适应机制；就是要建立基于产教融合全产业链的创新生态，进一步拓展延伸学校服务时代发展、产业转型升级和人民群众教育需求的功能模块，因需而智，无限定制。

平台战略为产教融合改革注入了裂变级能量。产教融合平台将激发数以万计的企业和高校共同探索全新教育形态、产业形态、创新形态与治理形态，为探索具有中国特色的产教融合建设道路、模式和路径，创造历史性机遇。参与产教融合综合性改革的各方要基于自身的特色优势，共建共享，发挥合力，形成产教融合指数级裂变。

多维赋能：打造虚实相融的平台结构。产教融合平台既要基于真实场景构筑真学真做的物理平台，又要打破三维空间建设虚拟平台。实体平台要围绕技术技能人才培养和创新开发关键环节，聚焦产教融合实训基地和协同创新平台载体。要发挥行业、企业在实体平台建设中的重要作用，联合开展人才需求预测、定位分析、培养方案制定、课程开发、实训实践、就业输出等，形成稳定的合作机制与利益共享模式。虚拟平台既依托实体平台，又要打破实体平台地域、时空、环境、层次对创新所需人才、信息、资源和项目约束，围绕重大攻关任务开展跨区域、跨学科、跨组织的高校协作，构筑投资于人的强大创新生态。

因需而智：建设数字化、智能化核心引擎。产教融合平台要推动校企建设数字化、智能化基础设施和中央共享中心，促进人与人、人与物、物与物感知互联、数据共享，促进业务数据化，数据业务化，打造双向集成、闭环反馈的数据中台，形成智能“神经大脑”，提升决策的系统度、精准度与及时性。要推动以数字化深度连接产学研用，加快建立课程、教学、培训、研发的数字化共享平台系统，加大网络课程比重，创新网络学习、记录、评价模式，做好网络学习成果的记录与应用场景对接，探索基于数字化平台的校校合作、校企合作、国际合作新模式。

国际标准：形成高质量供应链生态。产教融合平台是各类创新试验动态演化的集成载体，要用统一标准保障质量，用标准语言搭建面向世界的公共话语体系。标准的建立和使用要紧密围绕产教融合的核心要素，在课程、机制、认证、评价等方面全要素参考引入国际一流标准，并依据本土产业环境、政策环境、文化环境等改造升级，既指引各区域开展产教融合创新试验，又能在实践检验中持续优化迭代。要以标准应用促进各参与方持续投入产教融合改革事业，释放改革红利，形成稳定预期，持续打造高质量供应链生态。

价值共享：形成平台自我演化机制格局。要通过机制建设实现自我演化。要坚持人才为本，将人力资本作为主导性生产力要素，以人才开发为主线。要坚持贯通体系，以平台为载体衔接现代职业教育体系和现代普通教育体系，探索学历证书和职业技能等级证书互通衔接。要坚持分类定位，促进各学校、学科、专业精准定位，特色发展，加快人力资源供给侧结构性改革。要坚持需求导向，将技术进步和消费升级需求全方位融入供给，提升供需匹配精准度。要坚持创新激励，以鼓励创新、创造价值、共享价值激活平台主体。要坚持开放融合，不断在互联共享中积累经验成效。

随着建设试点的实施，相信会有更多城市、行业、企业加入到产教融合平台，会在创新实践中创造出更多属于中国的产教融合道路经验，让产教融合成为贯彻新发展理念、引领高质量发展的标志性工程，为新中国成立70周年和社会主义现代化建设献出一份贺礼。

（作者：陈锋，系教育部学校规划建设发展中心主任）

(责编：何淼、曹昆)
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