原标题：北京西城安德路学校门口无信号灯 学生车辆混行存隐患

校门口无信号灯 学生车辆混行存隐患

西城区安德路有多个学校，附近人行横道未设信号灯；交通队表示是否安装信号灯需多方考量

安德路北师大二附中西城实验学校，放学时，学生穿梭车流间存隐患，市民建议增设红绿灯。本版摄影/新京报记者 李木易

为保证学生安全，交通队给北师大二附中西城实验学校增派了辅警。是否要装红绿灯，交通队表示需要多方考量。

●我要投诉

校门口无信号灯

市民王女士：安德路虽然不宽，但是上学、放学时接送孩子的车很多，有时候根本不会避让过马路的学生，刚开学就有过交通事故，家长们很揪心。

●我来调查

新京报记者张静姝：西城区安德路发现，五六百米距离内就有3所中小学，每个学校门口均有人行横道却没有交通信号灯，放学后，穿校服的孩子们和车辆混行。

●我来答复

西城交通支队西外大队：已经向上级单位汇报这一情况，但是否要安装交通信号灯还要多方考量。为了保证学生们的安全，上下学高峰时段已增派辅警执勤疏导。

探访1

有斑马线无信号灯 车辆穿越学生流

因为信号灯问题，西城区多个学校的家长看着孩子上学揪心起来。王女士的女儿在北师大二附中西城实验学校上初二，尽管学校离家不足千米，但孩子自己上下学要横穿没有交通信号灯的马路，让王女士感到担心。“马路虽然不宽，但是上下学时候接送孩子的车很多，有时候根本不会避让过马路的学生。”

王女士说，尤其在新学期第一周就见家长群里有人说有学生被车碰到，更是担心起来，“我们都希望有红绿灯控制一下车辆。”

日前，记者来到王女士所说的西城区安德路，该条路双向各一条机动车道，北师大二附中西城实验学校位于路南侧，校门正对一个丁字路口，每个路口均有人行横道，且在安德路上，有提醒车辆前方有学校的叫停警示牌。

下午三点以后，穿校服的学生们一出校门结伴小跑横穿过马路。尽管多数私家车、公交车行驶路过校门前时多减速慢行，或干脆停下来等着成群的学生们过了马路再走，但记者也注意到，一些车辆并不在意交通标志和斑马线的提醒，鸣着笛从学生们中间穿过。

探访2

附近有多个学校 家长担心安全问题

除了北师大二附中西城实验学校情形如此，向西二三百米开外的北京七中门前也在放学时段出现短暂的混乱，校门口两侧人行横道边上没有交通信号灯，反倒是一些等孩子的机动车挡在人行横道上。

一名男生刚出校门三步并两步穿过马路，双方向的机动车在他身边不到一米的地方驶过。来接孩子的史女士称，女儿刚上初中，“孩子上小学也在这条路上，这附近她都熟悉，不过孩子爱蹦爱跳的，没有红绿灯过马路不放心，能来还是来接一下。”

北京七中再西行300米左右，是位于安德路和小市五条的交叉口南侧的北京实验二小德胜校区。同样，不管是学校门口还是百米开外的丁字路口，都只是有人行横道和交通指示牌，不见交通信号灯。小学门口站满了来接孩子的家长，“肯定得来接，车来车往的不放心。”一位家长说。

一名初一的学生告诉记者，早晨上学时间集中，成群学生涌入校门，校门口经常堵车，大家从车流中间穿过是常态。“家长老师都会提醒我们注意安全，不过有的司机挺不文明的，遇到过马路行人不礼让。”

议事厅

家长史女士

早晚车多，学生们一群一伙儿出来横穿马路，我们不放心。虽然这都初一了，还是得接送一下。

家长赵先生

很多家长来接孩子停车很不地道，把人行横道都堵了，有时候过马路有盲区，看不到来车，没家长接送肯定不行。

中学生

很多司机不文明，我们明明走在斑马线，远远看见过来了也不减速，嗖的一下就从身边过去了。

@西城交通支队西外大队

西城交通支队西外大队民警表示，已经接到家长们对在学校附近增设交通信号灯的诉求，情况已经上报到上级交管局设施处，等待商讨后再看是否能实现。

昨日，民警进一步解释，根据安德路以往的车流量、事故量以及道路构成等多因素来看，安装交通信号灯或许会让道路更加不畅，“学校多，道路窄，本身就存在矛盾。早晨上学高峰时，由西向东车辆几乎就排到了德胜门环岛，如果安装红绿灯，情况可能更严重。”民警表示，安德路车流高峰时段集中在早晚，多数车辆也都是来接送学生的，他提示司机要稳驾慢行，“到学校门口要礼让斑马线，即停即走听从疏导，如果距离不远就尽量步行来接送孩子。”

为了保证学生们出行安全，西外交通大队已经增派辅警于上下学时段在各个校门口执勤疏导交通。

(责编：郝孟佳、曹昆)