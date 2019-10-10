原标题：学生信息1条卖1毛 多名嫌疑人涉嫌侵犯个人信息被公诉

网上贩卖学生信息1毛钱1条

多名嫌疑人涉嫌侵犯个人信息被公诉

犯罪团伙利用网上购买的学生信息，假借培训班报名费，诈骗了20多个学生家长9万余元，学生信息1毛钱1条，背后暴露出错综复杂的贩卖、交换学生个人信息等侵犯公民个人信息的乱象，近日，江苏省无锡市惠山区人民检察院依法对侵犯公民个人信息案7件7人和利用公民个人信息诈骗案1件6人提起公诉。

2018年11月22日上午7时，家住无锡市惠山区的李先生的手机QQ突然收到一个“好友添加申请”通知，李先生一看对方备注是自己女儿的名字，就添加为好友。

“爸爸，你忙吗？有个事要跟你说。”李先生觉得对方像自己女儿，就聊了起来：“有什么事，你说嘛。”

然后对方就告诉李先生：“爸爸，学校要开一个培训课程，老师说都要参加的，要交1980元报名费，这个是教务处的收款码。”

李先生并没有多想，按对方的要求打了钱。晚些时候，女儿在微信上找李先生聊天时，李先生说起培训费的事，女儿说：“老爸，我们学校从来没有培训啊，你是不是被骗了？”

等李先生再去查看那个QQ号时，发现自己早已被对方拉黑了，李先生才意识到自己被骗了，于是报警。

无锡市惠山区警方立案侦查后发现，冒充学生本人、假借学校培训费用之名，诈骗学生家长钱财的类似案件不止该辖区内李先生一起，无锡及周边多地多有发生。

通过技术侦查，警方确认王某恒等6人有重大犯罪嫌疑并锁定了他们的确切位置。2018年12月6日，在四川警方配合下，惠山警方将这6名犯罪嫌疑人抓获。

今年3月11日，该案被移送至无锡市惠山区人民检察院审查起诉。经审查，该犯罪团伙6人，其中年龄最小的犯罪嫌疑人17岁，年龄最大的也不过24岁。

据犯罪嫌疑人王某恒交代，他在网络论坛、贴吧等平台看到有售卖学生信息的广告，就打起了诈骗念头。2018年11月上旬，王某恒在网上购买了电脑随身WiFi、U盘、网卡等作案工具，在贴吧、论坛等平台购得学生信息和若干QQ账号。

“购买的信息大多数为初高中学生的个人信息，里面不仅有学生的姓名、年龄、家庭住址等信息，还有对应的家长信息。”王某恒用买来的QQ账号添加学生家长手机号对应的QQ账号为好友，并备注了孩子姓名。

和受害家长李先生一样，添加好友成功后，王某恒冒充学生本人，跟受害家长寒暄两句后，假借学校要收取培训报名费1980元、书本费1800元等名义，骗取受害家长钱财。接着，王某恒就拉拢另外5人入伙实施诈骗，2018年11月底至2018年12月初共作案29起，诈骗所得9万余元。

王某恒交代，其团伙诈骗使用的学生信息分别是从3个QQ用户处购得，且保存了用于支付的对方的支付宝账号信息。

惠山警方根据这些重要信息，锁定了3名犯罪嫌疑人。今年1月，3名犯罪嫌疑人被抓获归案，惠山区人民检察院依法以侵犯公民个人信息罪，将3名犯罪嫌疑人批准逮捕，对案件审查起诉。

据查，3名犯罪嫌疑人在案发前均有固定职业，靠着“捞偏门”在网上倒卖公民个人信息赚钱。

“在网上，从别人那买了个人信息后再卖出去赚差价，或者和别人信息交换，这样掌握的个人信息越多，卖的多赚的就多。”犯罪嫌疑人蔡某表示，2017年12月，他加了一个名为“资源共享”的QQ群，得知个人信息可以用来倒卖赚钱后，蔡某就开始走上了这条“发财致富路”。

2017年12月至2019年1月，蔡某从网络群聊、贴吧、论坛等渠道通过向他人购买、交换等方式获取1600多万条公民个人信息。

2018年4月至12月，蔡某向犯罪嫌疑人王某恒等多个QQ用户以每条0.1元至0.3元不等的价格出售包含学生信息在内的公民个人信息100多万条，非法获利10余万元。同样，犯罪嫌疑人陆某某、何某淦将贩卖公民个人信息当成“发财经”而最终难逃法网。

惠山区人民检察院办案人员分析后发现，此类案件有3个特点：一是侵犯公民个人信息案件涉案信息量巨大，信息内容准确详细，尤其是学生信息内容还包含家长个人信息；二是网络侵犯、贩卖公民个人信息隐蔽性强，源头追踪难度大，不法分子利用网络论坛、贴吧等信息流量较大的平台发布售卖、交换公民个人信息内容，通过QQ等社交软件渠道进行交易，若不案发很难被发现，公民信息贩卖网络错综复杂，警方至今仍在追踪公民信息泄露源头；三是被贩卖的公民个人信息中学生信息、楼盘业主信息等需求量大，求购者大多是教育培训、出国留学中介、房产中介、金融服务公司等急需充实客户资源的服务机构，也不乏犯罪团伙加入求购行列，网络售卖公民个人信息乱象亟待相关部门与社会各界关注和整治。

(肖松 敖宇 中国青年报·中国青年网记者 李超)

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