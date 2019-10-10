人民网>>教育>>滚动新闻

中小学英语等级考试为何如此火爆

2019年10月10日08:54  来源：光明日报
 

为了今年12月举行的MSE考试（剑桥英语通用五级）PET级（第二级），北京市西城区复兴路小学四年级学生家长李锐（化名）早早定好闹钟，守在电脑旁，只待报名通道开放。

然而，事情却没有如他所愿，“几秒钟时间，我还没打开网页，北京考点的报名资格就抢光了。很快，河北、山东等周边省份的也空了，我赶快往东北找，总算在辽宁师范大学考点报上了名。”李锐这才如释重负。

辽宁师范大学地处大连，距离北京超过800公里，山高水远，但是李锐还是觉得值，“考试重要，全当带孩子自由行了。”

剑桥英语通用五级考试分为KET（第一级）、PET（第二级）、FCE（第三级）、CAE（第四级）、CPE（第五级），针对不同年龄阶段孩子，考察他们听说读写等方面的能力，是一种英语资格认证系统。

近年来，这种考试越来越热，甚至在一线城市成为中小学生的“标配”。从2016年至今，报名人数逐年翻倍。据悉，2016年当年，全国约2万人报考，而短短4年，就已突破15万人。全国的36个考点“不堪重负”，中国教育在线总编辑陈志文撰文指出，这是目前全国最难抢的考试机会，没有之一。

一些家长向记者反映，MSE考试更是催生了黄牛代抢的生意，原本400多元的报名费被炒到3000元至5000元不等。

这项考试为何这么热？李锐的一句话道出了端倪：“免试就近入学后，孩子们怎样才能有区分度呢？PET拿‘优秀’就是保证。”

“闪光的一笔”

2020年，KET、PET考试将全面改版，到那时，难度可能会进一步加大。于是，2019年报考的学生尤其多，尤其扎堆。

“不学习怎么办呢？身心无处安放。”李锐表示，他的爱人是高校教师，他是一家国企中层，当年他们努力求学，通过高考改变命运，如今他们孩子的命运也掌握在自己手中。

李锐复盘了自己孩子的英语求学轨迹：“不到4岁开始接触英语，阅读了大量英语绘本，入学后英语班报两个，一个普通班，一个PET班。”

为什么报考PET考试？李锐给出这样的答案：“剑桥通用五级考试相对比较专业，在很多国家都会承认，还被纳入英国的英语学习大纲。考这个证书，在一定程度上，能说明我们的英语能力和水平。至于KET考试，我们小学三年级就考过了，现在四年级考PET，争取一次过。”

记者发现，在PET考试说明中，有这样一句话，“词汇量达到1500个”。如果对标中小学的英语教学大纲，这是初中三年级毕业才要求达到的水平，而今，一线城市的有些孩子，在小学阶段就已经轻松超越了。

北京市西城区的另一位小学一年级孩子家长刘芸（化名），给孩子报考了12月份的KET考试。她很幸运，抢到了北京的考点。

对刘芸来说，最难的是孩子需要默写英语单词，“我们的英语阅读量一直很大，但是爸爸不舍得逼孩子默写单词，因为需要一遍遍改错，这个过程太虐心了。这次我们打算先试试水，一般小学三年级过KET是比较正常的速度，四年级过PET”。

KET、PET考试分为优秀、合格等四档，一些家长会为此一考再考，只为取得“优秀”。

为什么如此多的学生家长会选择这个考试？是跟风吗？一位不愿意透露姓名的培训班工作人员告诉记者，由于近几年不断下发学生减负、治理整顿竞赛杯赛等相关内容的文件，之前不少知名的学科竞赛被教育部门相继叫停，市面上能考的证书变少了。“究其根源就是服务于孩子小升初择校，或者初中后的学校摸底。”

每年3、4月，在北京市海淀区一些优质中学的学校开放日上，会有简历接收的环节，如果孩子的简历丰富，在5月会收到复试通知。一位海淀区的学生家长说：“大部分家长还是希望孩子能去好学校，考PET是孩子学习生涯中比较闪光的一笔”。

“实力的象征”

“这是一种实力的象征。”李锐告诉记者，他会给亲友的孩子推荐这项考试。这种说法得到湖北省襄阳市第五中学英语特级教师刘静的佐证：“目前在小学生中间，KET考试特别火爆，主要是家长希望给孩子的英语水平一个官方评价和认可。”

除了剑桥英语通用五级考试，市面上还有这类“实力的象征”吗？

答案是有。尽管各种杯赛竞赛被叫停，但是还有一些国内外的考试可供选择。比如一些家长仍会给孩子报考“SSAT”，这是美国中学入学资格考试。如果SSAT考出好成绩，是孩子英语及多方面综合能力“强”的象征。

还有一些学生会报考“21世纪英语演讲大会”“学而思杯”等，这些活动其实是培训机构组织的技能展示。

学校的考试没有了，和升学挂钩的杯赛叫停了，但只要有择校的需求，总有能找到的考试。这些考试成绩加在一起，构成了所谓孩子的综合实力。更有一些家长认为，通过这些考试检测的学习成果“更有效”，一次次考试下来，能让孩子的求学路更平顺。

更巧妙的是，由于这些考试不和教学大纲对标，自成一套体系，因此每一次治理整顿，都和他们“关系不大”。但令人深思的是，这“1500单词量”让小学三四年级的孩子完成，算不算提前学呢？

优加青少年英语教学主管赵露思告诉记者：“这个不算早，因为语言和其他学科不同。KET考试其实和小学阅读水平没有多少差异。对孩子来说，掌握1500个单词是认知词汇，而不是应用词汇。可能他阅读量很大，认识了1500个单词，但是真正能熟练应用的，可能只有50个。这个考试，其实是提升你的语言应用能力，不再单纯停留在认识单词程度，而是变得可以应用它，对孩子来说，是帮助他们打牢地基。”

刘静详解了MSE的考试形式：“MSE主要考查以下三大类，阅读和写作，占考试总分的50%，听力大概30分钟，占考试总分的25%，口语大概8~10分钟，占考试总分的25%。此项考试由教育部考试中心引进，考试本身的立意和导向是好的。”

然而，对大多数学生来说，什么样的英语学习路径是正确的？长期执教中学英语科，刘静这样说：“我们现在更提倡的是一种终身学习，是一种自然的生态的一个学习氛围和环境。尤其是语言学习，更是一种潜移默化，润物细无声的过程。”

但更重要的是，“遵循规律”，刘静说，“要在了解孩子的兴趣、身心发展水平的基础上，全面衡量自己孩子的综合能力和水平。如果孩子有这方面的兴趣，而考试所需要的课程、培训和词汇量，在孩子的能力范围之内，未尝不是一件好事。但如果盲目拔高，就会成为一种负担，可能就会让孩子产生厌学心态，适得其反”。

不对标大纲是否不算“超前学”

培训班组织国外正规资格考试，且不和教学大纲对标，是否就不算超前学？如何正确看待这些考试呢？

上海市教育科学研究院民办教育研究所所长董圣足认为，这显然是违规的。他拿出一些文件加以佐证——

《加快推进教育现代化实施方案（2018—2022年）》提出：“持续开展校外培训机构专项治理……坚决纠正校外培训机构开展学科类培训出现的超纲超前教学、提前教学、强化应试等不良行为。”

《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》突出强调，“严肃中小学招生入学工作纪律，坚决禁止中小学校与校外培训机构联合招生，坚决查处将校外培训机构培训结果与中小学校招生入学挂钩的行为，并依法追究有关学校、校外培训机构和相关人员责任。”

《教育部办公厅关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》进一步明确提出，“严禁义务教育阶段学校以各类竞赛证书、学科竞赛成绩或考级证明等作为招生依据。”

“如前所述，开展任何针对在校中小学生的校外培训活动，都必须‘先证后照’，事先取得行政许可。否则，就是违法违规行为。尽管PET培训从形式上讲，可能不是严格的学科类培训，但其属于学科（英语）延伸类内容无疑。如果在某个时间节点上所开展的词汇量教学（培训），明显超越同一年龄段（学段）在校生英语学科的教学进度（难度），那么也可以认定为是一种变相的违规培训行为，有关部门应当加以规范、整顿、治理。同时，如果有培训机构与全日制学校之间进行单项或双向勾连，将PET测试成绩，与中小学校招生入学挂钩，那么这就直接违反了相关文件精神，一旦被查实，有关学校、校外培训机构和相关人员将会被依法追究责任。”董圣足说。

如何正确看待这类考试？刘静说：“考试对学生的能力有所拔高，可能正是家长们在意的原因。但是我觉得，出现一些跟风、加重负担的情况原因很多，不能片面地认为就是考试本身造成的。”

董圣足期待，规范校外辅导机构的改革需要进一步深化，教育资源需要进一步均衡，课后三点半的问题需要进一步得到解决，学校对于家庭教育开展需要进一步指导，“传递正面教育的声音，缓解社会焦虑。总之，多管齐下，让孩子的童年更美好。”

(责编：实习生(李萌)、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved