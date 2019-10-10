第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛正式落户河南

河南省政府召开第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛新闻发布会

孔子学院总部副总干事赵国成出席新闻发布会

河南省人民政府副秘书长尹洪斌出席新闻发布会

发布会由河南省政府新闻办公室主任方启雄主持

人民网北京10月10日电 10月10日，第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛新闻发布会在河南省政府新闻办公室举行。第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛复赛决赛由孔子学院总部、河南省人民政府主办，河南省教育厅、郑州市人民政府、河南广播电视台承办。

孔子学院总部副总干事赵国成、河南省人民政府副秘书长尹洪斌、省教育厅副厅长刁玉华、郑州市人民政府副市长孙晓红等相关领导出席新闻发布会。

发布会上，赵国成宣布第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛正式落户河南。

尹洪斌做主发布。他表示“汉语桥”系列中文比赛是由孔子学院总部主办的大型国际汉语比赛项目，包括“汉语桥”世界大学生中文比赛、“汉语桥”世界中学生中文比赛和“汉语桥”全球外国人汉语大会三项比赛。自2002年举办至今，“汉语桥”系列中文比赛已吸引150多个国家的140多万名青少年参加，已成为中外人文交流领域的知名品牌活动。第十二届世界中学生中文比赛将于10月18日至11月2日在北京、河南分阶段举行，欢迎仪式、复赛、决赛及颁奖典礼等主要活动均在河南举办。届时，将有105个国家119个赛区的262名师生来华参加比赛，是参赛国家最多的一届。

尹洪斌强调，河南省高度重视本届赛事，陈润儿省长专门做出批示，霍金花副省长亲自带队到孔子学院总部对接赛事工作，省政府多次召开协调会部署筹备工作，各承办单位和协办单位对各项赛事筹备工作进行了精心安排调度和督促落实。目前，组委会、执委会等赛事机构已全力展开工作；赛事相关场地、接待酒店、赛事题库、赛事裁判、选手辅导老师、接待人员、志愿者的选拔培训等准备工作已经就绪；安保接待、宣传报道等各项工作正按照既定方案有序推进。河南将全力以赴做好赛事各项组织筹备工作，以小故事讲大文化，以中学生传中原情，以全球赛事讲好河南故事，谱写新时代中外文明交流更加出彩的绚丽篇章。

本届赛事特点

一是参赛国家多。今年，将有近300名来自全球五大洲105个国家和地区的中学生、教师和文化教育领域的工作者参加，是参赛国家最多的一届。二是选手年龄小。今年参赛的各国选手将达到126人，年龄为15岁至20岁、在外国出生并成长、母语为非汉语的外国在校中学生。三是活动亮点多。除了外国学生在河南的16天赛事及文化体验活动之外，还将策划举办“汉语桥志愿者海选”“我为汉语桥出道题”等系列活动。四是传播范围广。参赛人员将于10月18日至11月2日在北京、河南开展为期16天的比赛及文化交流体验活动，活动全程录制，并通过河南卫视等卫星频道全球播出，传播预计覆盖全球150多个国家和地区。同时，还充分利用新时代融媒平台广泛传播此次赛事，并在海外主流媒体平台，对赛事进行宣传。

赛事安排

2019年3月至9月，第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛预选赛在全球100多个国家的121个赛区相继举行，126名通过海外预选赛晋级的选手将来华参加此次比赛的复赛、决赛。日程安排为：10月21日，各国参赛人员抵达郑州；10月22日，举办郑州欢迎仪式；10月23日至30日，进行过桥赛、淘汰赛和晋级赛，11月1日，举办总决赛、闭幕式及颁奖典礼。此次比赛将通过主题演讲、才艺展示、知识问答等不同形式进行层层选拔，重点考核选手的汉语言文化综合学习和实际运用能力。比赛将决出总冠军1名、洲冠军5名、一等奖5名、二等奖5名、三等奖15名，此外还有单项奖5名。在中国期间，选手们还将在北京参观故宫和长城，在河南分组参访开封、洛阳和安阳等地的传统文化符号，进行黄河文明之旅的考察活动，参观代表经济发展新气象的郑州航空港经济综合实验区、郑州国际陆港等。选手还将在郑州第11中学、郑州第47中学、少林塔沟武术学校、河南大学、郑州西亚斯学院等学校参加活动，与中国学生互动。

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