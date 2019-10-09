原标题：专家：规范和明确教育惩戒权有利学生全面健康成长

“熊孩子”在上课时喧闹、推搡，老师可以对其罚站、罚跑吗？

9月下旬，广东省人大常委会首次审议《广东省学校安全条例（草案）》（以下简称“草案”）。该草案拟在全国率先以立法形式赋予老师教育惩戒权，允许教师在特定条件下对学生采取责令站立、慢跑等教育措施。

这条规定出台是否有必要？罚站、罚跑与体罚、变相体罚是一回事吗？对此规定，老师、家长、教育工作者和法律工作者各有什么看法？近日，记者进行了多方采访。

新规草案：拟规定允许教师对学生“罚站”“罚跑”

据报道，《广东省学校安全条例（草案）》规定：中小学校学生在上课时有用硬物投掷他人、推搡、争抢、喧闹、强迫传抄作业等违反学校安全管理规定的行为，尚未达到给予纪律处分情节的，任课教师应当给予批评，并可以采取责令站立、慢跑等与其年龄和身心健康相适应的教育措施。但《草案》也特别强调，不得对学生实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为。

早在2个多月前，中共中央、国务院发布的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（下简称《意见》）中，也明确提出：“制定实施细则，明确教师教育惩戒权。”

在今年7月9日国新办举行的新闻发布会上，教育部基础教育司司长吕玉刚说，按照《教育法》《教师法》的有关规定，教师承担教书育人过程中，具有批评和抵制有害于学生健康成长现象的义务，也就是说，他有责任、有义务对学生进行管理教育。但是，由于过去一些程序性的规定不是很严密，影响了教师正确地行使教育惩戒权。突出表现为，现在有的教师对学生不敢管、不愿管，实际上这是一种对学生不负责任的态度。另外，还存在一些过度惩戒的行为，甚至体罚学生，这也是不合适、不应该的。吕玉刚说，现在社会上也有一种现象，有的家长对教师批评教育孩子不够理解，甚至造成家校矛盾。所以，从有利于学生全面健康成长出发，帮助孩子从小扣好人生的第一颗扣子，有义务、有责任对教师惩戒权出台细则进行规范和明确。

吕玉刚表示，下一步，按照《意见》提出的要求，着眼于教师教育惩戒权的问题，首先明确基本原则，教育惩戒的目的重在教育，是出于对学生的关爱、保护，从促进学生健康成长的愿望出发来实施教育惩戒。第二，研究制定具体实施细则，明确教师教育惩戒权实施的范围、程度、形式，规范行使教育惩戒权，促进广大教师既热情关心学生，又严格管理要求学生，这样才能促进学生健康成长。第三，抓紧修订《教师法》的有关规定，从法律规定上进一步明晰教师教育惩戒权的行使，保障教师有效地行使惩戒权，促进教师敢管、善管，保障教师的合法权益不受侵害，维护师道尊严。

心理学专家：学生应为不良行为担责

中国教育发展战略学会安全教育专业委员会副理事长、心理学教授应湘认为，草案规定的责罚是在学生发生推搡、投掷硬物等危及他人安全事件后采取的处理方式之一，处理的目的是告诉学生要为自己的不良行为付出代价、承担责任。教师责令学生慢跑、站立等只是控制学生不当行为的有条件的手段。该规定可在实践中训练和培养未成年人的责任感和对他人生命、人格的尊重。

应湘认为，判断责罚学生究竟是体罚还是教育手段，不在于“度”的把握，而在于出发点和目的。“为责罚而责罚，再轻也不应该，如果有歧视、鄙视，那就更不应该了。但如果责令之前先与被责令者沟通，讲明其行为给他人带来的危害，责罚只是其为自己行为负责任的一种方式，这便可以让学生感受到自己所经受的痛苦，从而体会别人所经历的痛苦，最终学会推己及人，控制自己的行为。”

应湘说，保护未成年人的内涵不应仅是“鼓励”“赞赏”，还应该有挫折教育，让他们学会承担责任，否则最后教出来的人都变成了自私自利的人。

教师：教育惩戒权边界可以把握

广州市越秀区中星小学校长林伟贞表示，作为一名小学老师，她认为出台规定赋予教师教育惩戒权很有必要。为了保障师生安全，对学生有管理责任的老师以合适的权限，既能在一定程度上维护校园秩序和安全，又尊重了教师的教育权。

在林伟贞看来，草案清晰写明“采取与其年龄和身心健康相适应的教育措施”，这就对教师实施教育的措施给出了“度”的要求，“边界”不难把握。

西关培英中学老校长刘晓玲说，老师要因材施教，允许学生犯错。从教37年来，她从来没有打过任何一个学生。有经验的老师都懂得正面引导、鼓励学生。

她说，英国、美国许多发达国家都还允许对学生进行体罚，不过打的部位、力度都有详细规定。“严师出高徒”，刘晓玲认为，对顽劣的学生适度罚跑，既能锻炼身体，又能起到教育惩戒的作用。但建议罚跑不能让学生体力不支，罚站也不能无限制，最多以一节课为限。

家长：赏罚分明很重要

罗女士的儿子在读小学二年级。她认为，对年幼的孩子来说，适当的惩罚是必要的，可以起到威慑作用，达到规范行为的目的。不过对于罚站、罚跑，她认为有两点需要注意：一是学生的身体状况。无论如何，学生的人身安全都应该是放在第一位的。二是老师罚学生，应该就事论事，明确告诉学生错在哪里，应该如何改正，老师批评学生的时候不能进行人身攻击、侮辱学生人格，应该奖罚分明，学生改正后也应该给予肯定。

关于惩罚的“度”，罗女士认为，对她来说，孩子被罚站15~20分钟，罚跑操场2至3圈，是比较能接受的范围。

家长刘女士也赞同草案规定的罚站、罚跑。她说，现在她儿子的老师一般都是给孩子鼓励，比如学生做得好，老师会给小贴纸、小笑脸或表扬信。“我觉得挺好，但也要因人而异。对那些荣誉感不强的孩子，可以适当惩戒。我觉得罚跑就比较好，因为小朋友平时锻炼不够，可以借机锻炼一下。”

不过刘女士特别指出，罚站、罚跑最好不要当着所有孩子的面。她建议可以单独把学生带到办公室罚站，或放学后再让学生去罚跑。“不然老是当着其他孩子的面被罚，孩子容易产生不被尊重的感觉。”刘女士还认为，因材施教也很重要，对于不同性格的孩子老师要采用不同方法。

方女士是两个孩子的妈妈，她的大儿子正在读初一。大儿子上小学时被老师罚过站。“只要老师是因为孩子做错事情批评他，我能接受，但前提是不能侮辱孩子。”方女士认为，老师对学生的惩处，要顾及学生的自尊心。“大庭广众之下孩子被批评，心里会不好受，自尊心也会受影响。因此，我觉得积极正面地引导孩子会更好一些，也更能起到教育的效果，而不会把孩子推向反面。”（文/广州日报全媒体记者林霞虹）

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