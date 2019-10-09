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第四届中法文化论坛在尼斯开幕　聚焦人文交流

2019年10月09日09:07  来源：新华社
 
原标题：第四届中法文化论坛在尼斯开幕　聚焦人文交流

第四届中法文化论坛7日在法国尼斯正式开幕，300多位与会嘉宾聚焦中法人文交流，围绕两国在旅游、文化产业发展、电影、教育等领域合作展开对话。

本届论坛主题为“‘一带一路’：文明对话与合作共赢”。全国人大常委会副委员长、欧美同学会（中国留学人员联谊会）会长陈竺在论坛开幕式上表示，今年是中华人民共和国成立70周年，中法建交55周年，也是留法勤工俭学运动100周年。在这个承前启后、继往开来的重要日子举办第四届中法文化论坛具有特殊重要意义。

陈竺说，本届论坛以“一带一路”为主题，其宗旨就是希望以文化交流为纽带，聚合中法两国力量，共同倡导文化多元化、世界多极化发展，以交流互鉴代替文明冲突，以合作共赢代替暴力战争，努力使人类的明天更加美好。

法国前总理、展望与创新基金会主席让-皮埃尔·拉法兰说，中法两国虽然文化不同，但是始终秉持求同存异的理念，坚持互相理解和尊重。当今世界面临多重挑战和冲突威胁，各国应为维护和平携手努力，通过文化交流不断汇聚共识。

中国驻法国大使卢沙野表示，在当前形势下，中法应本着“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神，在加强文明对话、促进世界文化多样性方面发挥更大作用，为破解困扰世界和平发展难题提供方案。

法国文化部长弗兰克·里斯特说，当前中法文化交流领域正不断拓宽，不仅在文化、电影、艺术和书籍出版领域合作不断加深，在博物馆交流、文化遗产保护以及图书馆数字化等领域的合作也在顺利推进。

中国前文化部长蔡武表示，中法两国建交后，文化交流成为两国关系中十分活跃、成效斐然的重要组成部分。他建议两国政府继续加强政策沟通和对话，大力发展民间外交，推动文化机构开展深度合作，并进一步推动双向旅游发展。

中法文化论坛是由陈竺和拉法兰于2016年共同倡议并发起的，先后在北京、法国里昂、西安举办过3届，已成为中外文化交流领域的品牌活动，被纳入中法两国政府高级别人文交流机制。（记者徐永春）

(责编：李依环、何淼)
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