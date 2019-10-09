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我国将加快建立健全养老育幼等紧缺领域人才培养培训体系

2019年10月09日16:38  来源：新华网
 
原标题：我国将加快建立健全养老育幼等紧缺领域人才培养培训体系

　　新华社北京10月9日电（记者施雨岑）社会服务产业是涉及亿万群众福祉的民生事业。记者9日从教育部获悉，教育部等7部门近日联合发布相关意见，提出以职业教育为重点抓手，提高教育对社会服务产业提质扩容的支撑能力，加快建立健全家政、养老、育幼等紧缺领域人才培养培训体系，扩大人才培养规模。

　　意见提出，将健全专业随产业发展的动态调整机制，调整优化学科专业目录，及时增设相关领域本专科专业。以面向社区居民的家政服务、养老服务、中医药健康服务、托育托幼等紧缺领域为重点，对接管理、经营、服务、供应链等岗位需求，合理确定中职、高职、本科、研究生等不同类型、层次学历教育相关专业和职业培训的人才培养目标、规格。

　　意见强调，要加快培养适应新业态、新模式需要的复合型创新人才。鼓励引导普通本科高校主动适应社会服务产业发展需要，设置家政学、中医康复学、中医养生学、老年医学、康复治疗学、心理学、护理学和社会工作等相关专业。原则上每个省份至少有1所本科高校开设家政服务、养老服务、托育服务相关专业。

　　同时，支持从业人员学历提升。鼓励符合条件的家政服务、养老服务企业、养老服务机构管理人员报考攻读专业学位硕士研究生。支持社会服务产业从业人员通过多种渠道接受职业教育，提升学历。

(责编：冯粒、曹昆)
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