江苏高职院校开展社会人员招生试点

近日，江苏省教育厅发出了关于公布2019年第二批面向社会人员开展全日制学历教育高职院校和专业名单的通知，80所试点高职院校的357个试点专业，将正式面向社会人员进行全日制学历教育招生。

本次招生，考生报名采用先在网上报名，然后到所报考高职院校进行现场确认的方式进行（学前教育专业除外）。网上报名由省教育厅统一组织，时间为10月8-14日（每天8：00-20：00），报名网址为https：//szbm.njcit.cn，考生使用手机号码注册，在填写必要的个人信息后，可自主选择一所院校报名，并且选择该校的第一志愿专业和服从志愿专业各一个。鼓励社会人员根据自身实际情况，就近报考就读高职院校。

学前教育专业考生采用现场报名的方式，报名时间为10月13-14日。考生报名审核通过后，由各设区市教育局出具符合报考条件的证明，该证明在现场确认时提交给招生院校。现场确认工作由招生院校自行组织，时间安排为10月15-20日之间。网上报名及现场确认一律不得收取任何费用。

具体的考试时间将安排在10月31日前，考试形式为“综合素质评价+职业适应性测试”，具体内容由招生院校自主决定。对取得相关职业技能等级证书的考生，报考相关专业可免予职业适应性测试。各校考试的具体要求须在招生章程中详细说明。体检时间安排在11月10日前。

招生院校将按照考生考试成绩、体检结果等因素综合评价，于11月20日前择优确定录取名单并予以公布。录取考生的详细信息，于11月30日前报省教育考试院备案。本次面向社会人员招生录取的新生将于12月10日前到校报到，学校开展教学时间统一于2020年春季开始。此外，经省退役军人事务厅同意，第二批面向社会人员招生的高职院校均可参与面向退役军人招生培养工作，但不得招收今年已经被省内高职院校录取的学生。

(责编：实习生(李萌)、熊旭)