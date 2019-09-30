“金融向善·科技赋能” 清华大学五道口金融学院慈善金融首期班启动

人民网北京9月30日电 28日上午，清华大学五道口金融学院主办的“慈善金融奖学金培训项目”正式启动，63名来自慈善公益领域的首期班学员正式开启他们的清华五道口学习之旅。

项目开学合影

中国妇女发展基金会理事长、原文化部副部长、原全国妇联副主席孟晓驷，清华大学五道口金融学院院长张晓慧，常务副院长廖理，院长助理袁源，院长助理刘碧波，战略合作发展办主任高皓等嘉宾出席开学典礼。开学典礼由刘碧波主持。

中国妇女发展基金会理事长孟晓驷在开学典礼上致辞

中国妇女发展基金会理事长、原文化部副部长、原全国妇联副主席孟晓驷在致辞中指出，慈善金融作为社会进步和文明的重要体现，已成为全球金融创新和公益变革的新趋势。“慈善+金融”是社会效益与经济效益相互影响叠加、正向相向而行的机制，慈善的基因能够为金融和科技增添人道主义的力量。希望能通过该项目进一步推动慈善金融运作机制建设，加速社会服务模式创新，助力公益慈善创新发展。

清华大学五道口金融学院院长张晓慧在开班典礼上致辞

清华大学五道口金融学院院长张晓慧致辞说:“慈善金融培训项目以‘金融向善，科技赋能’为宗旨，针对慈善领域的发展瓶颈和实际挑战，旨在提升公益行业领袖与慈善家的经济、金融与管理综合能力，优化资源配置、启发组织变革，推动行业加速发展。”张晓慧表示：“学院创办的慈善金融奖学金培训项目，是我们培养‘慈善+金融’领袖的最新尝试，也是清华大学五道口金融学院配合国家战略，履行自身社会责任的积极探索。”

清华大学五道口金融学院常务副院长廖理在开班典礼上做院情介绍

随后，清华大学五道口金融学院常务副院长廖理做院情报告，他围绕学院的师资队伍、人才培养、科学研究、学术平台、国际化建设、社会责任等方面对学院工作进行了全面介绍，并对学院未来的发展进行了展望。

首期班学员代表、中国慈善联合会副会长兼秘书长刘福清发言

首期班学员代表、中国慈善联合会副会长兼秘书长刘福清在发言中指出，慈善事业要实现快速、高质量发展，人才是第一要务。从整体来看，我国慈善事业的人才队伍还缺少具有大格局、大视野的领军人才，专业化、职业化人才储备薄弱，未来慈善事业的发展需要完善人才培养政策，开展高层次培训项目和系统化专业计划。他表示，希望通过此次培训项目，开启国家慈善事业发展的新局面。

首期班学员代表、中国癌症基金会理事长赵平发言

“中国癌症基金会在新时代取得了快速的发展，但也面临一些新的挑战。面对未来的机遇和挑战，我们必须要探讨基金会及公益慈善机构今后的发展策略，”首期班学员代表、中国癌症基金会理事长赵平在发言中提到，如果要更为有效地使用和管理慈善资金，就需要认真学习前沿金融理论和资产管理实务。

首期班学员代表宁夏宝丰集团董事长、宁夏燕宝慈善基金会理事长党彦宝发言

“虚心学习、深入思考、学以致用。”首期班学员代表、宁夏宝丰集团董事长、宁夏燕宝慈善基金会理事长党彦宝在发言中从三个方面阐释了未来的学习规划。他说：“此次慈善金融培训班规格高、内容丰富，开办非常及时，对帮助企业家和慈善组织充分、高效运用慈善资金和资产，促进慈善事业持续、健康发展具有十分重要的意义。”

最后，慈善金融项目负责人高皓进一步做了课程介绍，课程设计涵盖8大模块、20多个前沿专题。首期班特征可以用“群贤毕至、少长咸集、中流砥柱、产业龙头”来概括：同学所在的58家基金会和企业，累计捐赠支出超过1亿元的有43家，超过10亿元的有22家；年龄涵盖从‘50后’到‘90后’，是学院年龄跨度最大的班级；2/3以上为理事长、董事长，近1/3为副理事长、副总裁、秘书长。

慈善金融奖学金培训项目是清华大学五道口金融学院面向中国公益慈善领域领军者创办的高端培训项目，致力于为中国培养面向未来、面向世界、具有引领性和创新力的公益慈善领袖。项目将课堂授课、案例剖析与实地参访等多种形式有机结合，倡导“金融向善，科技赋能”，开拓国际视野，探索金融推动公益慈善变革升级路径，引领公益慈善行业创新与发展。（郭融）

(责编：郝孟佳、熊旭)