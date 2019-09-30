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李曙光院士：每个孩子都有自己的“花期”

2019年09月30日14:32  来源：中国青年报
 
原标题：李曙光院士：每个孩子都有自己的“花期”

　　李曙光院士：每个孩子都有自己的“花期”

　　让很多人大跌眼镜的是，已经当选中国科学院院士的李曙光，小时候也是个曾遇到考试就害怕，长期在及格线上徘徊的“丙等生”。

　　从害怕考试的“丙等生”摇身变成文体兼修的“全优生”，李曙光完成了逆袭。在与中学生交流时，他曾以荷花自喻：“春天山花烂漫时，我在水中眠；夏天才露尖尖角，迟开也鲜艳。”

　　这位78岁的老院士用自己的亲身经历寄语青少年一代：有的人年少有为，也有人大器晚成，“只要努力，每个人都有自己的‘花期’”。

　　害怕考试的“丙等生”成了“全优生”

　　李曙光小时候，母亲曾说他“跟同龄的孩子比，脑瓜子不行”。

　　一直到小学四年级，李曙光都是个“害怕考试”的孩子：甲、乙、丙、丁四个等级，他每次考试的成绩基本上都是丙，相当于刚刚及格。他一度极其自卑，朋友圈子也都是一群调皮的孩子。

　　四年级时，李曙光和一群孩子玩摔跤，不慎摔伤，以致手臂骨折，休学半年，无奈之下只好选择留级。不料复学之后，李曙光突然有了顿悟的感觉，学习变得容易起来，成绩一跃进入班级前三，还因此成为少先队员。

　　在天津市第十七中学度过的6年时光里，李曙光始终保持班级第一名的成绩，有时候老师也百思不得其解：“李曙光作为学校里的团干部课外活动那么多，晚上还要参加‘大炼钢铁’，为何成绩却没掉下来？”

　　这跟他学习中逐渐养成的好习惯分不开。

　　李曙光从小爱看小说，家附近有当时全市最大的新华书店。上小学时，他下午放学后就溜到里面，捧上一本小说细细品读，直到天黑才回家。到了中学，他又成了学校图书馆的借书常客。

　　除中国古典长篇小说四大名著，他还读完了《暴风骤雨》《铁道游击队》《林海雪原》《钢铁是怎样炼成的》等书。小说中身体残疾依然奋斗不息的保尔的名言，“当你回首往事的时候，不会因为虚度年华而悔恨，也不会因为碌碌无为而羞耻”，成为他人生的座右铭。

　　上初二时，有一次，李曙光将小说带到家里，夜里翻阅时因为深陷故事之中，不知不觉看到凌晨3点。

　　第二天上课，李曙光晕晕乎乎、瞌睡不断，完全听不进老师讲的课。他马上警觉起来：必须自我控制，改掉爱看小说的“毛病”。

　　从此，他给自己立下规矩：无论什么样的小说，只能等到放假才借来看。“任何事，影响到学习我就不干”。

　　李曙光另一个“秘密武器”是——做作业“坚持独立思考”。

　　做作业时，不管遇到多大难题，他始终独立思考解答，从不问别人。“因为做作业的目的不仅是巩固课堂知识，更重要的是锻炼人的科学思维能力”。

　　在他看来，如果遇到难题就去问老师或同学，听完别人的讲解后，看起来自己也会做了，但是这道题依然“算是白做了”，因为“思维没得到训练”。

　　多年后，他告诫年轻学生，分析问题的思维能力是在平时做作业中训练出来的，每独立完成一次作业就会得到一次思维训练，久而久之思维能力就会提高。

　　接触社会百业，不要死读书

　　李曙光院士的中学时光是“教育与生产劳动相结合”的年代。学校贯彻勤工俭学方针，在学业的间隙，他们曾到华北缝纫机厂的大炉班当铸工，用18磅的大锤砸铁块，忙完一个上午，吃饭时端着碗的双手颤个不停；下午下班洗澡时，衣服一脱，全身都被铸铁的黑沙子染黑了。艰苦的劳动使他体会到当工人之不易。

　　周末他还在劝业场商店当过售货员，不打算盘用口算，一站就是8个小时。他甚至还到公安局侦查科当过助手，帮助破案，才知道“原来破案并不像小说写的那样”。

　　“做什么事情都有它艰苦的一面，也有自己的专业技能和规律”，回首青葱岁月，李曙光感慨接触社会百业，能够“对整个社会建立起一个系统的认知，而不是只会读死书”。

　　当时中学的体育教育要求每个学生的体育成绩都通过“劳卫制”标准（即学习苏联的“准备劳动与保卫祖国体育制度”），需要坚持锻炼才能达标。

　　校园里，体育中的佼佼者比学习上的尖子生更受同学欢迎。那时李曙光每天早晨要跑步锻炼，下午4点半放学后还要锻炼一个半小时，如踢足球，练体操，或练举重，直到晚6点吃晚饭。

　　李曙光至今感念，上小学时自己身体很弱，经常扁桃腺发炎导致高烧。经过中学阶段的锻炼，身体素质显著提高，扁桃腺再也不发炎了，“使我能健康地高强度工作50多年”。

　　射击场上的宝贵一课

　　射击场上的一段往事让李曙光终生难忘。

　　高二那年，喜欢运动但是跑跳能力不强的李曙光，凭着好视力和臂力的优势，进入学校刚刚成立的射击队，“头一次光荣地挤进了校队”。

　　不久，李曙光代表学校参加了天津市举办的射击比赛，参赛项目是无托小口径步枪卧姿50米射击比赛。按照规定，“10发打够85环就能申报国家三级运动员”。

　　赛场上的李曙光沉着冷静，每打完一枪就把弹壳放到靶纸相应位置，观察弹着点距靶心偏离多少，思考着下一枪该如何修正。他前面的9枪打出了83环的好成绩——多数都是9环，甚至还有10环。

　　就在此时，他思想上开起小差，想着最后一枪随便打个二三环就稳拿三级运动员了，心里美滋滋的，于是呼吸加快，心跳加速，托枪的手再也稳不住了。因为时间到了，他慌忙中扣动扳机，眼前的一幕却让他瞠目结舌——这决定成败的最后一枪，子弹脱靶了。

　　就这样，李曙光与近在咫尺的荣誉失之交臂，这也成为他青少年时代最“惨痛”的一次教训。

　　此后的人生道路上，他总是时时警醒自己，“做任何事情不能有私心杂念，不能过于注重个人名利，不然思想就会不专注，做事就会出问题”。

　　专业兴趣是可以培养的

　　高考前的一段插曲似乎是一首命运跌宕的“交响乐”。

　　高三下学期，学校获得两个留苏预备生名额，校长找李曙光和另外一名同学谈话，按照要求，需要一人报文科一人报理科。这让两个理科生一时无从取舍。

　　李曙光主动打破僵局，选择了文科。他将数理化放在一边，找来历史、地理课本抓紧复习。

　　天意弄人。备考一月有余，校长突然找到他：“中苏关系紧张，文科留苏计划取消了。”因此，李曙光还要参加国内高考。校长让他自己选择文理科。

　　此时，距离高考只剩下一周时间。五味杂陈的李曙光决定还是要考理科。快速复习的他，“第一天看物理，第二天化学，第三天数学……最后一天休息”。

　　这个“玩笑”成为检验李曙光平时学习效果的“试金石”。多年后，李曙光在大学校史馆看到了自己当年的高考成绩单——物理100分（满分），化学92分。

　　高考填报志愿时，李曙光的理想是将来做个飞机设计师。初二那年起，李曙光加入天津少年之家航模小组，这成为中学时代最大的爱好。

　　高考前，他计划第一志愿报北航，但中学校长建议他考虑报考中国科学技术大学——空气动力学领域权威钱学森先生担任成立不久的中科大力学系主任，他毫不犹豫地将第一志愿改为中国科大。

　　彼时中国科大在天津招生不填专业，考生要服从分配。为了招生老师能将他分到力学系，在其后的4个志愿中，李曙光一律填报航空院校或航空专业。

　　当他兴高采烈地到中国科大报到时，却被告知：他被录取到地球化学专业。“自己本想上天，这下入地了。”梦想化为泡影，李曙光彻夜难眠。

　　最后，有两个理由说服了他，使他最终选择了服从分配。

　　一是中国科大的专业设置都是国家急需的，“国家需要航空事业，也需要地球化学”，他作为中共预备党员应当服从国家需求。

　　二是，自己对于航空的爱好，其实也是源于参加航模组后有了深入了解，才慢慢培养出兴趣。“现在对地球化学没兴趣，恐怕是因为不了解，今后通过学习，对地球化学了解了，也可能产生兴趣”。

　　“所谓专业兴趣并非天生而来，也可以通过学习和钻研培养出来。”从此他摆正心态努力学习，1963年还被评为中国科大首届优秀学生。

　　“成就感是产生和巩固兴趣的重要因素。”李曙光说。

　　1976年开始的国家铁矿科研会战中，李曙光任中科院鞍山-本溪铁矿科研队弓长岭黑富矿科研组长。当时“弓长岭东南区深部是否存在富矿”有争议，李曙光提出“用多元统计的数学方法作一个弓长岭富矿体的空间演化趋势面分析”，来判断东南区深部是否存在富矿体及存在部位。

　　李曙光的研究预测了该区第25勘探线负500米处存在富矿。这一预测结果被当时的国家冶金部接受，并调千米钻进行钻探验证。结果就在他预测的位置上，一钻打出了13米厚的富矿层。

　　“那一刻才真正感觉到，我还能用地球化学方法为国家做点事。”学有所用，巨大的成就感让李曙光对专业研究产生了更大的兴趣，从此掀开了科研人生中不断绽放光彩的新篇章。

　　中国青年报·中国青年网记者 雷宇 实习生 刘振兴 

(责编：郝孟佳、熊旭)
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