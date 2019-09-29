北京大学校长郝平：政治学理应率先进入世界一流学科行列

原标题：郝平校长在北京大学政治学120年纪念大会上的讲话

尊敬的各位老教授、老前辈，亲爱的老师们、同学们：

大家上午好！

1899年，京师大学堂开设政治专门讲堂，北大政治学自那时起，已走过了120年不平凡的历史。今天的纪念大会，是北大政治学人的一件喜事、大事，在此，我和王博副校长共同代表学校，向政府管理学院、国际关系学院，以及原政治学系、国际政治系、政治学与行政管理系全体师生、校友表示热烈的祝贺！

政治学是历史最悠久的学科之一。早在公元前325年，古希腊哲学家亚里士多德就对希腊158个城邦政治和法律制度开展调查研究，写成《政治学》一书，探讨城邦、公民、政体等诸多问题，被视为政治学研究的开山和经典。

北京大学是中国现代政治学的发源地。在国内，北大最早建立政治学系，最早开设政治学课程，北大政治学人编写了中国第一本专业的政治学教材，培养了中国第一批政治学本科生和博士生。

最近，阅读老师和同学们编写的《北京大学政治学学科发展纪事》，我很有感触。作为维新变法的成果，北大政治学在诞生之初就确立了教育强国的宗旨。抗战时期，北大政治学并入西南联大，虽战火纷飞也从未中断招生育人。60年代初，为服务国家外交工作需要，北大国际政治系应运而生。70年代末，邓小平同志提出包括政治学在内的社会科学“需要赶快补课”，北大政治学开始重建并快速发展。

在老师和同学们的不懈努力下，北大政治学不断取得突破，并引领中国政治学发展。1996年，我们成立国际关系学院，2001年，政府管理学院建院。在教育部组织的全国学科评估中，北大政治学连续四次排名第一。在QS发布的“政治与国际研究”领域世界大学排名中，北大也连续多年位居30名左右。

在北京大学政治学讲台和建设方面，我最近到红楼去参观，它的很多展览也讲到北大政治学的建设，其中包括蔡元培先生、李大钊先生、陈独秀先生、胡适先生，都为北大政治学的发展做出了重要贡献。还有各位老师讲到的钱端升、张奚若、许德珩、萧公权、罗隆基、王铁崖、陈翰笙、赵宝煦、张汉青、罗豪才、梁守德等都曾执教授课。他们之中，有杰出的政治家，有杰出的政治学家、教育学家，他们传承了中国的政治文明，而且最早在中国传播和研究马克思主义。他们培养了一大批杰出的青年政治学人，立时代潮头、发思想先声，积极为党和人民述学立论、建言献策，担负起了历史赋予的光荣使命。

2016年，习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上深刻指出：历史表明，社会大变革的时代，一定是哲学社会科学大发展的时代。当代中国正经历着我国历史上最为广泛而深刻的社会变革，也正在进行着人类历史上最为宏大而独特的实践创新。这种前无古人的伟大实践，必将给理论创造、学术繁荣提供强大动力和广阔空间。

有着光荣历史的北大政治学重任在肩。为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，我们还要不断地研究探索、实践创新；按照世界一流学科的标准和要求，我们还有很多工作要做。借此机会，我提出三点建议：

一是要将学术研究与国家需求紧密结合，服务国家发展和社会进步。北大政治学的发展，见证了近现代中国革命、改革、建设、发展的历史历程，始终与国家和民族命运紧密相连。今天，中国特色社会主义进入了新时代，以“天下为公，报国为怀”为理想的北大政治学人，积极对接国家重大战略需求，着力研究解决全球治理和国家治理难题，突出研究的应用性、战略性、前瞻性，为党和政府提供决策参考，为推进国家治理体系和治理能力现代化，推进人类命运共同体建设提供学理支撑，用中国理论阐释和解决中国问题，为人类社会共同面临的问题提出中国方案。

二是要抓住历史机遇，创造新的学科增长点。当前，我们正处于“第四次工业革命”的浪潮之中，学科和知识更新换代的速度很快，固守原有的学科结构，已经无法适应一流大学的建设和发展需要。中国的改革开放进程，也不仅仅是经济变革和持续的经济增长，而是一个包括社会政治、经济和文化在内的整体性社会变迁过程，包括人文社会科学的全面振兴。因此，我们要充分发挥北大学科门类齐全的综合优势，探索学科交叉融合；要探索数据治理实验室、网络治理等方式，助力学科创新发展。同时，还要坚持全球视野，世界眼光，坚持古为今用，洋为中用，不断探索丰富符合中国国情的学科概念、思想理念。

三是要高度重视师资人才队伍建设，抓好立德树人核心任务。创建世界一流大学、一流学科，要特别重视建设一流的人才队伍。我们要充分认识到人才特别是高层次人才和拔尖青年人才的长期稀缺性和高强度竞争性，以更大力度、更有效的方式聚天下英才而用之。北大政治学的一位教授曾经讲，政治学就像一个学科精灵，可以托载学习者飞入云端，享受抽象思考的自由与乐趣，又可引导学习者脚踏实地，对具体乃至卑微的现实充满关切。作为政治学的教育机构，北大政治学要特别重视培养扎根中国大地，服务国家发展的一流人才，不断弘扬主旋律，传播正能量，主动担当起党和国家赋予的使命任务。

老师们、同学们，

北大政治学过去120年的成就是辉煌的，值得我们每一位北大政治学人为之自豪，也值得我们每一位北大人为之自豪。但我们不会躺在历史的功劳簿上止步不前，而是要继承优良传统，顺应时代潮流，续写光辉历史。我想，如果北京大学要有一批学科率先进入世界一流行列，政治学理应当仁不让，担此重任。

预祝纪念大会取得圆满成功，祝老师们工作顺心、同学们学有所成，祝北大政治学明天更美好！

谢谢大家！

(责编：郝孟佳、熊旭)