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广西凭祥隘口小学：学生再少也要开足课

2019年09月29日08:57  来源：中国教育报
 
原标题：学生再少也要开足课

“大自然中谁最喜欢小雨呢？”屏幕那端的音乐老师话音刚落，8名学生齐刷刷举起手。

片刻后，老师说：“马家俊，你来回答吧！”

“树，还有花！”马家俊拿起话筒响亮地答道。

在广西凭祥市隘口小学的教室里，8名学生课桌上立着边长超过20厘米的大桌签，上面醒目地印着每名学生的名字。这些桌签是为了方便远在市区的凭祥市第一小学老师，通过大屏幕与学生进行互动。

这8名学生也是隘口小学全校的学生数量。

隘口小学位于祖国南疆边陲凭祥的友谊镇隘口村。学校地处缓坡，距离中越边境不到1公里，中法战争遗址万人坟就在不远处。校园背后是直通越南的南友高速，距校门口8米，就是中越国际铁路，车辆反复碾过的轨面在阳光下光亮耀眼。

守在中越铁路边上的隘口小学，是一所拥有百年历史的古老学校，据史料记载，学校始建于清光绪十六年（即1889年），由隘口私塾逐渐发展为隘口书院、隘口乡国民中心小学，并于1957年发展成一所公办全日制完全小学。

隘口小学辖区内有8个自然屯，村民多为辖区边民，这些年随着生活水平不断提高，有的边民开始到市区、南宁等城市买房定居。

边民人口的减少导致学生数量锐减。校长钟绍智介绍，学校人数最多时达到325名，在职老师15名，如今只剩下8名学生、两名老师。

2018年8月，隘口小学从完全小学变更为教学点。尽管只剩下8个孩子，尽管方圆3公里内还有两所小学，但是凭祥市没有撤掉这个教学点，就是充分考虑到“一所学校就是一个哨所，一位村民就是一个哨兵”，考虑到稳边固边的重大意义，隘口小学跟其他距边境线上0—3公里所有的学校（教学点）都被保留了下来。

钟绍智既是校长，也是老师，他和另外一名男老师负责教授8名学生的课程。

只有两名教师，如何开展所有规定的课程？能否保证教学质量？两位老师负责教语文和数学，剩下的国家规定必须开齐的课程，让两位老师很头疼，能教的课他们尽量教，“美术和体育课还行，但是音乐课，我们俩男老师真是没办法”。

为了解决这一困境，2018年，凭祥投入资金155万元，为17个边远教学点安装了智能录播系统、摄像机及显示屏等远程教学设施设备。

凭祥在市第一小学、凭祥镇中心小学设立了直播教室，将包括隘口小学在内的17个教学点与上述两所学校直播室通过互联网进行远程连线，双方所有课表、教学进度完全同步。

2018年11月，隘口小学正式启动远程互动课堂教学，开设了语文、数学、英语、音乐4门课程，其余课程都是由隘口小学教师教授。

就这样，一块屏幕将远在市区的凭祥一小和边境线上的隘口小学连接了起来。这些偏远地区教学点的学生也能和优质资源学校的学生一样，上生动、有趣味的课程。

“学生的学习热情明显高涨，教学成绩也提高了很多。”钟绍智说，2018—2019年度，学生语文和数学的综合平均分提高了近10分。

从这所学校走出去的2008届毕业生劳月翠，大学专科毕业后选择回到边境一线当教师，直到今年3月被抽调到市第二小学任教。新中国成立以来，隘口小学培养了一代又一代像劳月翠一样“祖国南大门”的孩子。

这所学校，守护着祖国南大门，也与祖国的命运紧密相连，默默见证了新中国70年的强盛之路，见证了新中国“铁路外交”的起伏，也将继续守望，在这个边境小城当好“国门的哨所”。（中国教育报“万里边疆教育行”特别报道组）

(责编：李依环、熊旭)
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