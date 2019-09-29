原标题：使命与担当：西北大学化学教育领域锐意进取

70年栉风沐雨，70年砥砺前行。新中国成立70年来，西北大学化学与材料科学学院始终坚守初心，与时代同步、与祖国同行，在培育化学人才方面取得了可喜的成就、以优异的成绩向祖国献上70周年贺礼。

西北大学化材院结合生源实际，遵循人才培养规律，紧紧围绕“培养什么人，怎样培养人，为谁培养人”这个核心问题，以“树立学生自信，开阔眼界思维，秉承求真务实，恪守公诚勤朴”为旨归，以“三全育人”教育为主线，以本科教学向本科教育转变和建立激励保障机制为两翼，以构建“科研训练体系、国际化培养体系、评价激励体系、实践育人体系”四个体系为支撑，以“回归常识、回归本分、回归初心、回归梦想”为遵循，培养了一批脚踏实地、综合素质高的化学人才。

初心因执着而历久弥新，使命因担当而神圣宏伟。西北大学化材学院作为陕西省首批创新创业试点学院，以绝对的忠诚和实际行动坚决贯彻总书记在全国教育大会上提出“新、高、实、深”的要求。引导学生早期介入科研走进科学前沿，鼓励学生参加国内外学术会议和海外研修，增强学生创新精神——着力做到“新”；汇聚一流师资和一流科教平台服务本科教育，提高人才培养的质量和水平——着力做到“高”；紧扣家长、教师和学生关注的学生管理问题，结合学生成长痛点，实施“导师+班主任+辅导员”管理模式——着力做到“实”；加强教学中理论概括、学理实践和经验集成，专业基础课实行“课堂+辅导”的教学模式，提升知识掌握的深度——着力做到“深”。

学院以学生成长成才的过程中的需求为出发点和落脚点，直面育人过程中存在的问题，通过构建四个体系，打通了人才培养的高速路。

以本科生导师制为核心的科研训练体系。本科生按照“准研究生”进行培养，大一进入课题组，学习文献查阅，实验设计，参加导师课题组组会，开展科研训练，培养独立思考，自主学习的习惯，强化了实践能力。以拓展学术视野为核心的国际化培养体系。大二为其开设雅思托福课程，大四支持参加国际交流项目，开拓国际化视野，全程育人。以调动教师教学投入为核心的评价激励体系。创新教学工作量计算办法，把开展教学研究、指导本科生发表论文、帮助本科生出国及就业等均折合成一定教学工作量，极大地调动了教师投入本科教育的积极性，全方位育人。以提升创新意识为核心的实践育人体系。开展院级创新设计大赛，鼓励本科生参加“挑战杯”、“创青春”和“互联网+”大赛，开阔思维，增强创新意识，提升综合素质。开设创业指导培训班，从意识培养、能力提升、环境认知、实践模拟四个方面加强创新创业体系建设。与中科院理化技术研究所创办“化学菁英班”，开设专题讲座，并为本科生暑期实习实践提供机会。

全院开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动。以积极的担当作为落实“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，把理想和目标扛在肩上，抓在手上，装在心上，体现在行动上。通过革新教学理念、完善考评办法、规范教学制度，实现了本科教育的六个转变：一是从传统的本科4年“课本灌输式”、“片面追求专业化”向“3＋1”分段个性化培养方式转变；二是教师从 “课堂知识传播者”到通过“课堂传授+课后解惑”激发学生创新创造性的“积极引导者”的教风转变；三是教师工作量核算从片面追求“上课数量”向以“辅导课+学年论文+创新创业+…”综合考评其人才培养投入的多维度考核机制转变；四是从注重知识理论传授的单一课堂教学向“导师制”的“知识＋思维方式＋探索实践”的理论与实践深度融合教学方式转变；五是学生从在课堂“单渠道”知识获取向参加国内国际学术会议、海外交流等“多渠道”知识获取转变；六是学生从被动学习、“考试型学霸”向主动学习、“科研创新能手”的学风转变。

跨入新世纪以来，学院荣获首届和第二届国家级教学名师奖，3项国家级教学成果二等奖，在高等教育出版社和科学出版社出版教材30余部，获批国家级实验教学示范中心、国家级教学团队和国家级精品课程，拥有国家级教学名师、杰青、优青、青千等省部级以上各类人才共计58人，占本专业教师总数的38%。2016年以来，本科生参加国内外会议341人次，发表SCI论文152篇，包括在影响因子为52.613的Chemical Reviews和影响因子为11.384的ACS Catalysis以第一作者发表论文。每年有12%的本科生赴海外一流高校进行3个月以上科研交流，25%本科生有长短期出境交流经历，有2名本科生获得美国麻省理工学院和莱斯大学的全额博士奖学金，20余人本科生被美国密歇根大学、日本京都大学、昆士兰大学等世界一流名校录取，21%的本科生进入到国内一流大学继续深造。

70年来的风雨历程和新时代的伟大实践表明，历史从不眷顾因循守旧、满足现状者，机遇属于勇于创新、永不自满者。西北大学化材学院以“时不我待，只争朝夕”的紧迫感，以一颗对祖国赤诚的红心，践行初心使命，坚持以文育人、以文化人，增强文化自信，补足精神之钙，以新气象新担当新作为在化学教育领域锐意进取，在实现中华民族伟大复兴中国梦的新征程上，努力创造无愧于新时代的新业绩！ （作者系西北大学化学与材料科学学院 马向科 谢钢）

(责编：郝孟佳、熊旭)