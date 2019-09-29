原标题：百余名澳门大学生横琴开展研学活动

首期“粤港澳大湾区青少年横琴研学活动”澳门大学青年营在珠海横琴星乐度·露营小镇28日正式开营。来自澳门大学160名大学生齐聚横琴，开启一场别开生面、富有横琴地域特色的研学活动。

首期“粤港澳大湾区青少年横琴研学活动”澳门大学青年营28日在横琴开营。宫胜男 摄

本次研学活动是由横琴新区管委会主办，横琴新区管委会澳门事务局、横琴新区管理委员会社会事务局承办。旨在培养青年大学生的团队意识，致力于为澳门青年搭建一个认识大湾区、体验大湾区、融入大湾区的交流平台，激发粤港澳大湾区新生力量的使命感。

据介绍，星乐度户外公共教育团队订制设计专属课程，包括无动力乐园世界的勇气挑战以及新颖独特的团队意识培训等系列内容，让大学生们充分了解横琴新区发展历程，感受团队协作的魅力。参加活动的大学生们纷纷表示，从中获得了不一样的体验与收获。

横琴新区相关负责人表示，横琴目前正积极探索研究性学习和体验式旅行相结合的创新模式，充分挖掘横琴丰富旅游资源和多元文化内涵，加快打造一批国际化、高品质、重实践的研学产品，助力于大湾区青少年成长。下一步，横琴将继续开拓创新，加强大湾区青少年互动交流，在打造标杆性研学产品的同时，建设一批优秀的研学旅行教育基地，助力全域旅游品牌创建。(邓媛雯 宫胜男)

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