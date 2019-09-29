献礼！几代高教人共唱《我和我的祖国》

人民网北京9月29日电 国庆前夕，高等教育出版社北京、上海、天津3地5个办公区的400名职工群众代表等几代高教人共同唱响《我和我的祖国》，献礼新中国70华诞。

高等教育出版社成立于1954年5月，是新中国最早设立的专业教育出版机构之一。在教育部的直接领导下，经过60多年的奋斗，高教社已经发展成为以出版高等教育、职业教育、成人及社会教育等教育类、专业类、科技类出版物为主的综合性大型出版社，是中国教育出版界名副其实的国家队和主力军。（曹树林、赵晶）

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