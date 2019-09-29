献礼！几代高教人共唱《我和我的祖国》

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人民网北京9月29日电 国庆前夕，高等教育出版社北京、上海、天津3地5个办公区的400名职工群众代表等几代高教人共同唱响《我和我的祖国》，献礼新中国70华诞。
高等教育出版社成立于1954年5月，是新中国最早设立的专业教育出版机构之一。在教育部的直接领导下，经过60多年的奋斗，高教社已经发展成为以出版高等教育、职业教育、成人及社会教育等教育类、专业类、科技类出版物为主的综合性大型出版社，是中国教育出版界名副其实的国家队和主力军。（曹树林、赵晶）
报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元
日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。
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8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学
教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。
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