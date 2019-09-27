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杭州一小学设地下接送中心 家长不再日晒雨淋人车拥堵

2019年09月27日08:50  来源：钱江晚报
 

　孩子排好队，由一位女老师领着出来。

家长在等候区等着接孩子。　

 

这也是一所“别人家的小学”。位于滨江的杭州市春晖小学，今年3月启用，有个蛮大的地下车库。

9月开学以来，学校在地下设立了一个接送中心。孩子放学直接走地下车库，家长在接送中心等着接，再也不用日晒雨淋，幸福感爆棚。

不用在马路上穿梭

真的安全

9月24日下午3点40分，记者来到这所小学。

目前学校只有一、二年级，总共500名左右学生。正值放学时刻，学校门口小马路清清爽爽。汽车、电瓶车、人流拥堵的现象，在这里并不存在。

秘密在哪里？都走地下了。

走路来的家长，进入学校正门，走大约100米，就到了地下接送中心入口。开车的家长从学校另一侧西陵路入口开到地下车库，一样可以抵达接送中心。车库里随处可见温馨指示牌，绿植架子隔出了步行通道，家长等候区井然有序。

“大太阳下不用打伞等，挺好的。”魏女士的孩子读小学一年级，她信步来到等候区，走到105班牌子后面，不时地向边上的透明玻璃门内张望。那里就是接送中心，靠墙是一排绿色的椅子，墙上安装了动态屏幕，滚动播放学校通知。

里面还有一道玻璃门，平时是紧闭的，这时完全敞开。105班孩子已经集合排好队，由一名女老师领着出来。

和其他家长一样，魏女士迅速扫描到儿子那张虎虎的脸，麻利地接上孩子朝汽车通道走去。走路来的家长则朝步行出口散去。人群很快分流。

“开车的家长，我们精心设置了一条单行线，这样可以顺畅地开到另一个出口。”春晖小学副校长杨海庆基本上每天都会在接送中心走一走。他看了下时间，一年级孩子全部走完，只用了5分钟，二年级同样5分钟不到。零星留下几个，则坐在绿色凳子上等待。

记者随机采访了几位家长。“地下真的安全很多。”一位妈妈说，不用在马路上车流人流中穿梭，孩子的安全更能保证。

一位爸爸说，他有个朋友给孩子择校到了市区，每次接送孩子，满地找车位不说，遇上车子打结就很抓狂，“但我们这里停车免费，还不用担心拥堵，蛮好的。”

(责编：实习生(李萌)、熊旭)
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