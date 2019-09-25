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恢复高考展区成“人气王”

2019年09月25日09:50  来源：中国教育报
 

“快看，姥爷当年就是在这里参加高考的。”

今天，“伟大历程 辉煌成就——庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”在北京展览馆正式对公众开放。来自江苏南通的退休记者姚家红指着眼前实景还原的1977年高考考场，向小外孙讲述那段刻骨铭心的岁月。

1700多张历史照片，180多个视频，650多种实物，20多个互动项目……庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展采用编年体形式，充分运用声光电等多媒体科技展示手段，全方位立体化呈现共和国走过的70年光辉历程，给观众带来时空隧道式的观展体验。展览共分序厅、屹立东方、改革开放、走向复兴、人间正道五个部分。

1977年实景还原考场、准考证生成体验、考生准考证实物、考卷实物……作为改革开放部分第一个置景的历史成就条目，恢复高考展区吸引了众多观众驻足拍照，参与互动体验，成为当天展厅内当之无愧的“人气王”。

“那个冬天，我走进了考场，从此改变了我一生的命运。”作为恢复高考的第一届考生，姚家红仍然清楚地记得，当时正在南通如皋县勇敢公社插队的他，在广播里听到恢复高考的消息，“太振奋了，我抓紧点滴时间拼命复习，终于考上了南通师范高等专科学校，成为当年唯一从公社走出去的大学生”。

那年冬天，全国570万名学生报名参加高考，录取新生27.3万。这意味着中断了11年之久的中国高考制度至此全面恢复，中国社会的人才向上流动通道重新疏通。中国重新迎来了尊重知识、尊重人才的春天。

再后来，姚家红走上了记者的岗位直至退休，用手中的镜头记录下了许许多多珍贵的历史瞬间。“恢复高考既是我人生的转折点，也是国家命运的转折点。我是时代的幸运儿，亲身参与并见证了祖国70年翻天覆地的历史巨变。”姚家红一边感慨，一边帮小外孙在“考场”前拍照留念。

如果说实景还原考场向人们再现了那个惊心动魄的历史时刻，那么，1977年准考证生成互动，则让观众仿佛穿越回了40多年前。前来参与体验的观众不一会儿就排起了长队。

站在机器摄像头前不到几秒钟的时间，北京师范大学研究生王豆豆就获得了一张专属于她的北京市1977年高等学校招生准考生。准考证上不仅印有她的照片、考试科目及时间表，还随机生成了报考科目、县（区）和考试地点。参与体验者可以扫描准考证上的二维码保存或分享。

“我是2013年参加高考的，过去也只是在书本上了解1977年恢复高考那段历史。这样的互动体验非常有纪念意义，让我更加深刻地体会到高考对于个人、对于国家的意义。”王豆豆说。在她看来，高考同样改变了她的人生轨迹，使她获得了人生更宽广的舞台。

如果把成就展比作一条穿越70年的时空隧道，恢复高考只是其中的一瞬间。伴随着共和国的发展历程，大规模扫盲运动、普及九年义务教育、“双一流”建设、“新三科”教材等一系列历史节点，无不以图片、视频或者实物的形式，向人们讲述着教育70年来的沧桑巨变……截至9月24日闭馆时，参观人数已达2.18万人次。（记者 焦以璇 见习记者 梁丹）

(责编：实习生(张楠)、熊旭)
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