95后如何操心父母养老

95后张宇强的父母正值壮年，可他已经在考虑是否把父母接到北京在自己身边养老：如果来了，担心他们难以适应；如果不来，谁在老家照顾他们？

这届年轻人早早地操心父母的养老问题。数据显示，未来10年，每年将有1000万人口进入老年人队伍。2030年老龄人口将突破3亿人，2050年将超过4亿人，达到峰顶，总人口占比将超过33%。

中国逐渐进入老龄化社会，目前的养老方式聚集在养老地产、养老院、居家养老等传统模式。注重生活质量的年轻人的期待不止于此，他们想出了更创新也更贴心的解决方式，比如远程给爸妈约体检，预约更人性化的老人照护课程，还有让身体健康的老人参与志愿服务，将志愿时间存入“爱心银行”，在未来需要照护时提取照顾时间。

“爱心银行”储存志愿时间

吴春义退休前是河南南阳的一名教师，退休后到广东东莞带孙子。他不愿意把时间花在打麻将或者养猫遛狗上，每天除了接送孙子上下学，他不知道还能做些什么。

有很多像吴春义这样的老人，离开故土跟儿女生活在一起。在孩子的城市里他们没有朋友，每天的生活千篇一律。对于子女来说，自己的事业刚刚起步，不少人还依赖父母的金钱或照顾，想给父母创造优质养老环境“有心无力”。

这是很难依靠个人力量解决的矛盾，子女要事业，老人要陪伴。

吴春义听说社区在推广志愿服务时间兑换奖励，了解了“环境共治”的志愿服务后，马上投入其中。他说：“从灵魂工程师到绿化工程师，都是工程师嘛。跟我想象的幸福晚年一样一样的。”

为了让居家老人摆脱孤独，瑞士联邦社会保险部开发了“时间银行”，退休后的老人在身体状况良好的情况下，帮助其他老人，其服务时间会存入社保系统个人账户中。在未来自己需要他人照顾时，可以取出使用，“时间银行”核实信息后，会指派义工前去照顾。对于不需要使用“时间”的老人，“时间银行”就把服务时间折换成物质奖励，返还给老人。

2008年起，这种以“服务时间”作为“交换币”的“养老服务时间银行”，已悄然在南京多个社区、街道和区进行了试点。截至2019年4月底，南京市已有4个区、16个街道、62个社区开展养老服务“时间银行”试点。

除了南京，还有苏州、常州、扬州、淮安等城市开展了“时间银行”建设。

美好集团也打造了自己的“美好时间银行”，与华中师范大学合作确立了项目具体实施方案，同时邀请社会工作专业的学生参与到团队中。项目刚开始实施时并不容易，许多居委会担心老人参加志愿活动的人身安全，对老人能否参与活动也持怀疑态度，好在有一两家心态较为开放的社区愿意一试。

项目团队先对自身进行了“武装”，工作人员必须“持证上岗”，人员要求社会工作专业毕业或者持有社工证，同时接受内部培训，学习一些养老常识和管理模式。团队先动员了一批对志愿者工作有兴趣的低龄健康老人，再依靠他们的力量，动员挖掘更多的老人参与进来。团队开发了社区巡逻，慰问高龄老人，开展便民服务等活动，既让老人对社区有归属感，又让老人在轻松的氛围中锻炼身体，发挥价值。

刚开始有一些老人接受其他老人提供的服务，慢慢地开始加入到志愿者团队中来，志愿者团队规模越来越大，社区满意度也提高到85%。一个试点见到成效后，已经有更多的社区愿意加入到这个项目中来。

在外打拼的子女如何真实了解父母健康状况

傅婷在一周连续加班5天后接到了老家大姨打来的电话：“你妈妈刚刚很顺利地做完手术，你打个电话问问吧。”她立刻慌慌张张地打了电话，原来母亲体检发现身体出了问题，独自做了手术，没有告诉女儿是怕她担心。

这样的故事比比皆是。孩子生气父母为什么不告知真实的健康状况，父母也很无奈和心酸，“你也不在身边，怕影响你上班”。即便有互联网工具可以天天视频，但在遇到健康问题时“距离感”则格外明显。

“我自己就是典型用户。”善诊CEO吴竑兴是在上海创业的云南人。有一次母亲生病了，需要他回老家照顾一两个星期，这对于一家正处在快速上升期的创业公司来说，成本实在是太高了。

善诊的创业思路是，先搭建起一个覆盖全国31个省、270多个城市的近2000家公立医院与医疗服务机构的健康终端服务网络，再将这一大数据能力在保险领域应用，先为保险行业提供了老年医疗险的理论基础，之后又提供了针对老年人的精准风控管理和健康服务。

以异地体检为例，孩子和父母都缺乏专业的医疗知识。善诊为老年人定制了更适合的套餐，内容包括老年人关注的癌症筛查、糖尿病筛查、骨密度筛查等，在体检时和医院打通支付渠道，体检后请三甲医院的医生作语音报告解读，让老年人不再拿着天书一样的专业报告不知所措。他们发现，更人性化的语音解读老人平均听8次以上。

最“挑剔”的用户是吴竑兴的父母。他们告诉他，手机上的字太小看不清楚，老年人不习惯在手机App上操作，更希望和“人”打交道，所以善诊的客服电话量极高。

“让孝顺不只是在朋友圈里喊的口号，而是真正落实在行动中。”吴竑兴希望，年轻人每年习惯性地购买善诊异地照护父母的服务，然后放心地去奋斗。

陪伴不只是照护，更要懂老人

郭越是95后，他觉得父母得自己照顾才放心。他的父母更愿意和几个老朋友在养老机构养老，不想给孩子添麻烦。和父母沟通后，他尊重了父母的选择，但是对于机构的养老设施父母能否适应，照护人员能否照顾好父母，他还是充满了疑虑。

给老年人的陪伴不能只是“管吃管喝”，子女和父母都期待高质量的陪伴。

尔羽（上海）健康科技有限公司是一家致力于为养老行业提供有竞争力的解决方案和配套服务的公司。公司创始人赵宛秋在日本工作多年，深受日本养老思路的启发，带领团队投入到“尔羽启心”养老一线培训项目，进行长期照护课程的研发。

课程最大特色是除了将海外引进的照护方法落地改良，还特别注重对照护人员基础素质的提高。为了把理念、礼仪、沟通、观察等抽象的培训变得直观，他们用讲故事、看视频、听音乐、做游戏、静心等非传统的方法，来让学员感受到养老的本质是“用生命陪伴生命”，让受训人员发自内心地为老人提供更加优质的服务。

在过去一年中，尔羽主要是自行招生，培训400多人次，平均日单价800元左右，总营收30多万元。虽然有一定收入，但成本高，利润有限，而且很难规模化。为了降低成本，让优质的课程更普及，尔羽在今年做了转型和创新，利用双师教学的模式，在各地培养讲师，并通过互联网教学支持当地讲师的教学。目前，尔羽和内蒙古慈善医养集团、上海尽美长者服务中心分别成立了联合实践基地。

伴随着中国老龄化到来，市场将需要更多高质量的陪伴、照护。不过目前养老行业还面临不少问题，比如，缺乏支付能力，介护保险还在试点阶段，商业护理险也尚未成型；缺少拥有护理技能、洞悉老人心理、懂得管理的复合型人才；大多数一线从业者年龄偏大，缺乏专业训练；公众的认知亟待改善，许多先进理念得不到理解。赵宛秋举例，“自立支援的理念，是鼓励和协助老人做力所能及的事，既可以帮助老人建立信心，又能得到锻炼，但有的老人或者家属觉得付费了就应该由工作人员来做”。

赵宛秋对市场的潜力和需求长期看好，“现在许多社会养老机构已经开始面临竞争压力，必须提高自身的服务能力”。

(责编：实习生（李萌）、熊旭)