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“三个关注”办中学教育 师生与学校共成长

2019年09月24日09:21  来源：中国网
 

砥砺奋进卅四载，根植沃土绽芳华。今年河南省南阳市二十二中顺利通过了省、市文明办的验收复查，成为南阳市文明校园的标杆学校。

德才兼备 务实担当写华章

“为担当者担当，为实干者喝彩”是南阳市二十二中校长付金鹏投入教育三十四年来发出的心声。建校之初，心怀教育梦想的付金鹏走上了讲台，几十年的从教生涯让他了解教育规律和教师诉求。2018年走上校长岗位后，他把几十年的教育教学理念总结成“三个关注”——关注学校发展、关注教师成长、关注学生成才。

学校以德才标准加强班子建设，付金鹏为学校领导班子确立“忠诚、干净、担当、务实、高效”的十字工作方针，要求他们首先是要做品德高尚的人，同时必须有担当精神，敢于作为、敢于负责、敢于处理。为激发教师务实重干、勇于担当的精神，学校利用学校党建工作特色平台“微党课”，对全校党员进行学习、培训。

励精图治 教育改革结硕果

学校通过课改提升教育教学质量，培养全面发展的人才。

班子成员走入教学一线听课、评课，围绕“高效课堂”开展了一系列举措：组织开展毕业班教师中招试题大练兵，让老师们熟悉新课标要求和中考动向；和市基础教育教学研究室联合召开“新时代 新教材 新课例中考备考研讨会”，邀请省内外各学科专家及老师到校培训指导等，提高老师们的课堂教学能力，为高效课堂建设注入生机和活力。

持续推进课改的同时，学校进行管理改革，推进年级管理，各个年级制定适合本年级的治理方案，教学质量得到提高。同时，对考评落后的班级和教师，学校成立班级管理促进班和教学质量提升班，帮助相关班级和老师尽快赶上来。

立德树人 素质教育育英才

学校提出“十不准”要求，与每位老师签订师德承诺书，把师德考核结果与绩效、评先、晋级结合起来，以师德师风促教风学风，形成良好风尚。以落实立德树人为任务，开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，宣传学习“新时代好少年”事迹。每月都有一个德育主题，如“9月行为习惯养成月”、“10月爱国主义教育月”等。

此外，学校也重视学生的全面发展，每学期都组织中华优秀传统文化传承活动，经典诵读比赛和戏曲社团活动都受学生喜爱。在“2018河南省汉字大赛”南阳市选拔赛中，学校的4名选手脱颖而出，进入决赛，展现实力。学生王婷入选河南省“新时代好少年”，是南阳市唯一获此殊荣的中小学生。（陈明武 岳强）

(责编：实习生(张楠)、熊旭)
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