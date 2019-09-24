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为实现中国梦提供有力的人才支撑

2019年09月24日09:17  来源：人民网-人民日报
 
原标题：为实现中国梦提供有力的人才支撑

　　“国势之强由于人，人材之成出于学。”教育是国之大计、党之大计。

　　从新中国成立初期轰轰烈烈的扫盲运动，到1977年改变无数人命运的恢复高考，再到“两基”攻坚的顺利完成、教育总体发展水平跃居世界中上，70年来，中国教育改革发展波澜壮阔，为我国从人口大国向人力资源大国的转变作出了巨大贡献，为实现中华民族伟大复兴中国梦提供有力的人才支撑。

　　当今世界的综合国力竞争，说到底是人才竞争。时代越是向前，知识和人才的重要性就愈发突出，教育的地位和作用就愈发凸显。“两个一百年”奋斗目标的实现、中华民族伟大复兴中国梦的实现，归根结底靠人才、靠教育。

　　坚持优先发展教育事业，是党和国家事业发展的要求，也是人民群众的民生期待。不断深化教育改革，加快教育现代化，建设教育强国，办好人民满意的教育，我们信心满满，我们阔步前行！（雅言）

　　图片说明：

　　图①：辽宁省沈阳市的小学生在上劳动课。（人民视觉）

　　图②：青海省循化撒拉族自治县文都希望小学以前的宿舍。（资料图片）

　　图③：北京市丰台区成寿寺小学曾经的课堂。（资料图片）

　　图④：湖北省襄阳市昭明小学美丽的教学楼。（杨东/摄）

　　图⑤：内蒙古自治区呼和浩特市通顺街小学的学生们欢庆“六一”。（人民视觉）

　　图⑥：重庆市沙坪坝区树人小学的学生展示全国统一新编教材。（人民视觉）

　　图⑦：四川省凉山彝族自治州藤梯变铁梯，悬崖村孩子们平安回家。（人民视觉）

　　版式设计：沈亦伶

(责编：李依环、熊旭)
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