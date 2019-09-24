原标题：居民楼大火自保还是救人 6名初中少年交出完美答卷

9月23日上午，在河北保定第七中学的升旗仪式上，6名初二学生被授予“见义勇为好少年”荣誉称号。

4天前，保定市竞秀区天鹅南区一栋居民楼突发大火，6位少年发现后，挨家挨户敲门，有序疏散了楼内所有居民，包括很多老人和儿童。

事发后，他们的事迹被上传到网络上，引发了网友的激烈讨论。有人为6名少年见义勇为的事迹点赞，也有人觉得少年们有些“莽撞”，在不能确保自身安全的前提下，不提倡以身犯险。

“我听说这事之后，第一反应也是，孩子们是不是莽撞了？”保定市第七中学副校长薛春燕说，等她详细询问完救人过程，提着的心才放了下来。

这6名学生都来自该校315班，班主任张茜蓉告诉中国青年报·中国青年网记者，国庆前，学校要举行爱国朗诵比赛，学生王佳硕被选为领诵人。“9月20日上午，他突然对我说因为救火被呛到，没办法参加朗诵了，我问他发生了什么事，他才跟我讲述了救人经过。”张茜蓉说。

9月19日下午放学后，王佳硕召集同学朱宇鑫、张景策、张佳诚、李政奇、杨易赞在小区内的运动场打网球。17时40分左右，王佳硕和朱宇鑫最先发现27单元楼冒出了滚滚黑烟。6个小伙伴赶紧放下手中的网球拍，跑了过去。

“当时大火沿着外墙从一楼向二楼蔓延，火势很大。”王佳硕说，他和朱宇鑫看到楼下有浇花用的水桶，正好桶中有水，立即拿起水桶灭火。同时，张景策拨打了119火警电话。几桶水对扑灭大火无济于事，为了避免大火烧到室内，造成人员伤亡，他们立刻在确保安全的前提下跑进单元楼，从一楼开始挨家挨户地敲门，叫居民撤离。

恰巧当天学校刚刚组织了应急疏散演练，在帮助居民撤离过程中，6名同学根据演练中的要求，告诉居民要捂住口鼻，弯低身子，手扶墙壁，迅速撤离。

王佳硕说，一楼有一家辅导班，十几个七八岁的孩子正在上课。当时门半开着，王佳硕和朱宇鑫冲进屋内，帮助辅导老师将孩子们一个一个送出了单元楼。二楼还有一个行动不便的老大爷独自在家，两个同学敲开门把他扶了出来。

“那天真是多亏这帮孩子们了，听到他们的呼叫声，我才知道着火了。”一位居民心有余悸地说。

最终，居民全部撤离，无人员伤亡，整个撤离过程用时大约15分钟。此时消防员赶到，扑灭了大火。

在火灾现场，记者注意到，事发几天后火烧过的痕迹依然明显，居民楼北侧外墙从一楼到七楼楼顶的墙壁均已被熏黑，一楼到三楼的窗户都已破裂，黄色的燃气管道裸露在外面，也被烧成黑色。

事后，在接受中国青年报·中国青年网记者采访时，王佳硕坦言，面对大火他们6个人也害怕。“不过当时我们认真权衡了情况，大火仅仅是在外墙燃烧，还没有烧到室内。”他说，“我们还有时间疏散居民，另外我们都掌握火灾逃生的知识，在学校也进行过多次演练。”

“这6名同学在面对紧急情况时，勇敢，冷静，方法得当，在保护好自身安全的同时帮助更多人摆脱了危险。”保定市第七中学校长吕金起说，这很大程度上得益于学校常抓不懈的安全教育。

“我们学校每个月都认真进行应急疏散演练，训练孩子们在面对火灾、地震等灾害时的逃生技能。”他强调说，这些技能关键时刻真能救命。（中国青年报·中国青年网记者 朱洪园）

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