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市川里美:用画笔描绘全世界的孩子

2019年09月23日10:03  来源：中国教育报
 

市川里美这个名字，国内的读者可能不太熟悉。她是日本绘本作家，从小就梦想着可以去远方的国度，也曾经去过很多国家和地区。不过与别人不同的是，她在旅行时，不是靠沉甸甸的相机来记录世界，而是轻盈的画笔。目前她已经出版70余册绘本，多次获得日本及国际奖项。

如果你是她的粉丝，你一定会发现，她很喜欢描绘孩子、人偶、自然等美好事物。每部作品的画风都是温暖而细腻，且笔下的每一朵花甚至是玩偶的表情都栩栩如生，以至于家长们都很愿意和孩子一读再读。近日，由蒲蒲兰绘本馆和蒲公英童书馆共同以“市川里美的创作旅程：描绘全世界的孩子”为主题的演讲会在国家图书馆举行，市川里美说，这是她第一次来到中国，在此之前始终期待着来到北京，与读者们来一场超越国界的心灵沟通。

“每次即将踏上未知的旅程时，我总是兴致勃勃又夹杂着些许不安。”因为去过太多国家和地区，她目睹了当地人的生活方式，还会跟他们一起生活，仿佛自己就是在那里土生土长的人。用市川里美的话说，“在心中仿佛存在着许许多多的‘故乡’”。

作为一个从没有学习过绘画的人，市川里美是怎么喜欢上创作绘本的呢？1971年，她独自一人前往巴黎，一下子就被巴黎美丽的街道和建筑深深吸引，于是决定留下来。一次偶然经历改变了她的人生轨迹：她在一家二手书店里看到了法国插画家莫里斯·布代·德·蒙维尔的一部精美绘本。这本书淋漓尽致地画出了孩子们的幽默可爱，画风优雅且色彩美妙。这使她突然产生了创作绘本的念头，从此一画就是45年。

“在我的人生经历中，遇到过很多不同的人和动物，去过很多不同的地方，看到过不同的自然美景，我把它们都画在了绘本里。它们就好像一边走一边捡起的小石头、在海边拾到的漂亮的贝壳、在原野上采到的美丽的花，谁都可以捡拾，也很普通，只是被我带回家创作成了绘本故事。“她觉得，这些在人生中不断遇到的喜欢的事物，都是她创作绘本故事的灵感和素材，一定还在某些未知的地方等待着她去捡拾。

比如市川里美在1996年的肯尼亚之旅，当地人在广阔的大自然中与动物亲密相处的景象，如同一座巨大的绘本故事宝库呈现在她的眼前。她说：“我太想把这些做成绘本，讲给全世界的孩子们了，于是画了《非洲有没有小熊？》。”此后她还去了非洲的其他地方，骑着骆驼在沙漠中旅行，与当地的土著居民一起在帐篷里生活，等等。有一天，市川里美遇到一位少年，他正玩着自己手工制作的小汽车，并向她展示。市川里美称赞说：“太有趣了，非常棒！”并且买了下来。少年因为受到表扬感到非常高兴，不过他又说：“我做过好多小汽车呢，可是我爸爸不喜欢我做小汽车……”

“那次的相遇给了我灵感，于是我创作了《吉布的小汽车》。”市川里美说。

就这样，她创作的绘本就如同她经历过的生活记录，画着她在日常生活中或在远方世界旅行时遇到的美好。如果要问市川里美下一本会创作什么，那么，对于她来说或许也是未知的。世界如此广阔，还有更多有趣的事物等待着她去邂逅，就让我们继续期待她的新绘本，与全世界的孩子们共同分享吧。

（刘奕）

(责编：实习生(李萌)、熊旭)
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