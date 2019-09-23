高校参展方亮相世界制造业大会

9月20日，2019年世界制造业大会在安徽省合肥市滨湖国际会展中心开幕，来自60多个国家和地区的4000多位境内外嘉宾出席大会。本次大会展览处处涌动教育元素，一些高校以参展方的身份，拿出佳作、惊艳亮相。

本次大会展示区面积超过6万平方米，分为国际制造、智能制造、高端制造、绿色制造、服务型制造、无人驾驶汽车体验等十大展区。

在序厅入口，一群游客围着中国科学技术大学机器人“佳佳”仔细打量，皮肤白皙、鼻梁高挺、嘴唇绯红、微微颔首，看着跟真人一样。突然，“佳佳”开口了：“大家好！”现场一阵惊呼。

听工作人员介绍，“佳佳”已经初步具备了人机对话理解、面部微表情、口型及躯体动作匹配等功能，还能对环境进行感知，避开障碍物，到达指定位置。

而在世界制造业发展部分，摆放着另一件让中科大引以为豪的展品——该校潘建伟团队主导研制的全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”的模型。“墨子号”的成功发射，将使我国在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信，构建天地一体化的量子保密通信与科学实验体系，有助于我国在量子通信技术实用化整体水平上保持和扩大国际领先地位。

此外，一些高校积极做好大会服务工作，为大会的顺利召开保驾护航。安徽三联学院选拔700名优秀志愿者为大会提供会场服务、布展协调、嘉宾接待、车辆引导、后勤保障等工作，保障大会顺利进行。合肥工业大学具体承办了大会“智能制造创新论坛”，从成立会务组统一领导、到联系专家学者、再到安排师生参会，每个环节都精心安排、落实到位，确保万无一失。（王志鹏）

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