扶贫一线 青春选择奉献

“很多人从农村走出去就不想再回来了，但总是要有人回来的，我就是要回来的人。”9月18日，“‘时代楷模’黄文秀同志先进事迹报告会”在北京师范大学、中央民族大学举行，1000多名师生代表听取了报告团成员的深情讲述，一起回顾了黄文秀同志短暂而精彩的一生。

“黄文秀是北师大优秀校友，今天，她生前的亲友、同事来到她曾经学习生活的地方宣讲，我非常感动。”北京师范大学党委学生工作部辅导员牛小游表示，黄文秀看似文弱，却拥有无穷的力量，为我们树立了一座永恒的精神丰碑。虽然她从我们的生活中消失了，但是在我们的生命中，她是永存的。

坚定决心回家乡工作

黄文秀出生于广西壮族自治区百色市田阳县，家境贫寒。她通过国家助学政策完成学业，上大学后她积极向党组织靠拢，并以品学兼优的表现，成为一名共产党员。黄文秀的父亲理解女儿，也支持女儿的选择：“你入了党，就要为党工作，回到家乡做一名干干净净的人民公仆。”这也更加坚定了黄文秀回到家乡的决心。

“我跟她说，以你的能力，留在北京或出国都没问题。”北京师范大学哲学学院副教授、黄文秀的导师郝海燕曾给她建议，但她还是非常坚定地要回去，她割舍不掉家乡情结。

了解黄文秀的人都知道，她是一个懂得感恩的人。2016年，黄文秀从北京师范大学研究生毕业后，放弃了在大城市工作的机会，考取广西定向选调生，回到家乡百色这一革命老区、贫困地区工作，成为百色市委宣传部干部。

家人本以为文秀会安心在机关工作，可板凳还没坐热，她便主动要求下基层，来到田阳县那满镇挂职党委副书记，终日上山下乡。2018年3月，黄文秀挂职期满，她又主动请缨到离百色市4个多小时车程的乐业县百坭村任第一书记。

那时，很多人都不理解她：一个壮族姑娘，好不容易从农村走出去，何苦还要回到山区，到贫困村折腾那些“苦差事”？

黄文秀说：“很多人从农村走出去就不想再回来了，但总是要有人回来的，我就是要回来的人。”

“新手”上路变扶贫“熟手”

作为一个从城里回来的女娃娃，又是村里首位女第一书记，黄文秀刚到百坭村时并不被认可。

黄文秀向村里的老支书请教后，决定先跟村民熟起来。此后，她到贫困户家不再拿着本子问东问西，而是脱下外套帮忙扫院子，贫困户不让她进门她就去两次、三次。贫困户不在家她就去田里，一边帮忙干农活一边拉家常，普通话也不说了，开始学着说桂柳方言。从来不喝酒的文秀，也开始和老乡们喝起了当地浑浊的玉米酒。时间久了，村民们开始慢慢接受她，并亲切地叫她“文秀书记”。

经过两个月的摸底，黄文秀基本掌握了全村概况：百坭村共有472户2068人，建档立卡贫困户195户883人，2017年未脱贫为154户691人，因学致贫和因残、因病致贫占比最高。

走访中，黄文秀了解到，百坭村村民种了很多砂糖橘，但还是穷。“我们种植技术不行，又没销路，挣不到钱。”村民说。黄文秀了解情况后，联系到百色一家公司，帮村民建起标准化果园，村民以土地入股，公司负责传授技术。

到了砂糖橘上市的时间，滞销又成了果农最头疼的事。“村屯路不好，来收果的都是本地小摊小贩，一天也拉不走几车。”为此，黄文秀又争取资金修好道路，联系云南、贵州等外省大果商来收购。此外，她又积极学习电商知识，建立了百坭村电商服务站。仅去年，经百坭村电商服务站销售的砂糖橘就达4万多斤，销售额约22万元，为30多户贫困户创收，每户增收2500元左右。

除了走访全村的贫困户外，她还有针对性地走访了村内党员、退休村干、退休教师以及各村屯的小组组长。

面对村民反映最为集中的山上片区5个屯的通屯道路硬化问题，黄文秀又一次次折返，进行实地考察，这些都被她一一记录在驻村日记中，并向上级相关部门反映情况。今年，除了两条路已达到通屯道路标准没有被列入外，其余3条路已被列入乐业县2019年第一批财政专项扶贫资金安排项目。

百坭村党支部书记周昌战说，扶贫工作非常辛苦，但从没听文秀叫过“苦”。 一年多的时间，她陆续帮村里解决了道路硬化问题、修建蓄水池4座、完成两个屯的路灯亮化工程等。她带领百坭村88户418名贫困群众脱贫，全村贫困发生率下降20%以上，实现了贫困户户户有产业，家家有增收。

化作春泥为护“脱贫之花”

今年6月16日，黄文秀利用周末时间，回家看望做完第二次肝癌手术的父亲。看到天气突变，病床上的父亲非常担心：“天气预报说晚上有暴雨，现在开车回村里不安全，明早再回吧？”

但在得知百坭村发生洪灾，第二天还有工作要布置，黄文秀决定冒雨赶回驻村。在单位的工作群里，同事纷纷给黄文秀留言：“太危险，赶快掉头！”“注意安全！”“不要走夜路……”然而，深夜1点以后，群里再也没有黄文秀的回复，她的电话也无法拨通……

想起当晚的情况，周昌战几度哽咽：“那么危险的情况下，她想着的是村里的灾情……”

6月18日18时30分，噩耗从凌云传来，经指纹对比，搜救队伍在下游河道找到了黄文秀的遗体，确认其因公殉职。

6月21日，黄文秀被全国妇联追授全国三八红旗手荣誉；6月23日，广西壮族自治区党委宣传部决定追授黄文秀“八桂楷模”荣誉称号；6月24日，中共广西壮族自治区委员会决定，追授黄文秀同志“自治区优秀共产党员”称号，并号召全区党员干部向黄文秀学习……

翻开黄文秀的入党申请书，其中写道：“一个人要活得有意义，生存得有价值，就不能光为自己而活，要用自己的力量为国家、为民族、为社会作出贡献。”这份庄严的承诺，黄文秀始终践行，直至生命最后一刻。（记者 韩飏）

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