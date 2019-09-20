人民网>>教育>>滚动新闻

扶贫一线 青春选择奉献

2019年09月20日09:58  来源：中国青年报
 

“很多人从农村走出去就不想再回来了，但总是要有人回来的，我就是要回来的人。”9月18日，“‘时代楷模’黄文秀同志先进事迹报告会”在北京师范大学、中央民族大学举行，1000多名师生代表听取了报告团成员的深情讲述，一起回顾了黄文秀同志短暂而精彩的一生。

“黄文秀是北师大优秀校友，今天，她生前的亲友、同事来到她曾经学习生活的地方宣讲，我非常感动。”北京师范大学党委学生工作部辅导员牛小游表示，黄文秀看似文弱，却拥有无穷的力量，为我们树立了一座永恒的精神丰碑。虽然她从我们的生活中消失了，但是在我们的生命中，她是永存的。

坚定决心回家乡工作

黄文秀出生于广西壮族自治区百色市田阳县，家境贫寒。她通过国家助学政策完成学业，上大学后她积极向党组织靠拢，并以品学兼优的表现，成为一名共产党员。黄文秀的父亲理解女儿，也支持女儿的选择：“你入了党，就要为党工作，回到家乡做一名干干净净的人民公仆。”这也更加坚定了黄文秀回到家乡的决心。

“我跟她说，以你的能力，留在北京或出国都没问题。”北京师范大学哲学学院副教授、黄文秀的导师郝海燕曾给她建议，但她还是非常坚定地要回去，她割舍不掉家乡情结。

了解黄文秀的人都知道，她是一个懂得感恩的人。2016年，黄文秀从北京师范大学研究生毕业后，放弃了在大城市工作的机会，考取广西定向选调生，回到家乡百色这一革命老区、贫困地区工作，成为百色市委宣传部干部。

家人本以为文秀会安心在机关工作，可板凳还没坐热，她便主动要求下基层，来到田阳县那满镇挂职党委副书记，终日上山下乡。2018年3月，黄文秀挂职期满，她又主动请缨到离百色市4个多小时车程的乐业县百坭村任第一书记。

那时，很多人都不理解她：一个壮族姑娘，好不容易从农村走出去，何苦还要回到山区，到贫困村折腾那些“苦差事”？

黄文秀说：“很多人从农村走出去就不想再回来了，但总是要有人回来的，我就是要回来的人。”

“新手”上路变扶贫“熟手”

作为一个从城里回来的女娃娃，又是村里首位女第一书记，黄文秀刚到百坭村时并不被认可。

黄文秀向村里的老支书请教后，决定先跟村民熟起来。此后，她到贫困户家不再拿着本子问东问西，而是脱下外套帮忙扫院子，贫困户不让她进门她就去两次、三次。贫困户不在家她就去田里，一边帮忙干农活一边拉家常，普通话也不说了，开始学着说桂柳方言。从来不喝酒的文秀，也开始和老乡们喝起了当地浑浊的玉米酒。时间久了，村民们开始慢慢接受她，并亲切地叫她“文秀书记”。

经过两个月的摸底，黄文秀基本掌握了全村概况：百坭村共有472户2068人，建档立卡贫困户195户883人，2017年未脱贫为154户691人，因学致贫和因残、因病致贫占比最高。

走访中，黄文秀了解到，百坭村村民种了很多砂糖橘，但还是穷。“我们种植技术不行，又没销路，挣不到钱。”村民说。黄文秀了解情况后，联系到百色一家公司，帮村民建起标准化果园，村民以土地入股，公司负责传授技术。

到了砂糖橘上市的时间，滞销又成了果农最头疼的事。“村屯路不好，来收果的都是本地小摊小贩，一天也拉不走几车。”为此，黄文秀又争取资金修好道路，联系云南、贵州等外省大果商来收购。此外，她又积极学习电商知识，建立了百坭村电商服务站。仅去年，经百坭村电商服务站销售的砂糖橘就达4万多斤，销售额约22万元，为30多户贫困户创收，每户增收2500元左右。

除了走访全村的贫困户外，她还有针对性地走访了村内党员、退休村干、退休教师以及各村屯的小组组长。

面对村民反映最为集中的山上片区5个屯的通屯道路硬化问题，黄文秀又一次次折返，进行实地考察，这些都被她一一记录在驻村日记中，并向上级相关部门反映情况。今年，除了两条路已达到通屯道路标准没有被列入外，其余3条路已被列入乐业县2019年第一批财政专项扶贫资金安排项目。

百坭村党支部书记周昌战说，扶贫工作非常辛苦，但从没听文秀叫过“苦”。 一年多的时间，她陆续帮村里解决了道路硬化问题、修建蓄水池4座、完成两个屯的路灯亮化工程等。她带领百坭村88户418名贫困群众脱贫，全村贫困发生率下降20%以上，实现了贫困户户户有产业，家家有增收。

化作春泥为护“脱贫之花”

今年6月16日，黄文秀利用周末时间，回家看望做完第二次肝癌手术的父亲。看到天气突变，病床上的父亲非常担心：“天气预报说晚上有暴雨，现在开车回村里不安全，明早再回吧？”

但在得知百坭村发生洪灾，第二天还有工作要布置，黄文秀决定冒雨赶回驻村。在单位的工作群里，同事纷纷给黄文秀留言：“太危险，赶快掉头！”“注意安全！”“不要走夜路……”然而，深夜1点以后，群里再也没有黄文秀的回复，她的电话也无法拨通……

想起当晚的情况，周昌战几度哽咽：“那么危险的情况下，她想着的是村里的灾情……”

6月18日18时30分，噩耗从凌云传来，经指纹对比，搜救队伍在下游河道找到了黄文秀的遗体，确认其因公殉职。

6月21日，黄文秀被全国妇联追授全国三八红旗手荣誉；6月23日，广西壮族自治区党委宣传部决定追授黄文秀“八桂楷模”荣誉称号；6月24日，中共广西壮族自治区委员会决定，追授黄文秀同志“自治区优秀共产党员”称号，并号召全区党员干部向黄文秀学习……

翻开黄文秀的入党申请书，其中写道：“一个人要活得有意义，生存得有价值，就不能光为自己而活，要用自己的力量为国家、为民族、为社会作出贡献。”这份庄严的承诺，黄文秀始终践行，直至生命最后一刻。（记者 韩飏）

(责编：实习生(张楠)、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved