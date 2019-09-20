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拉那些抑郁的孩子一把

2019年09月20日08:50  来源：中国青年报
 

2012年3月18日，年仅22岁的@走饭 临终前发布了最后一条微博：“我有抑郁症，所以就去死一死，没什么重要的原因，大家不必在意我的离开。拜拜啦。”

这条微博后来成了一个“树洞”，容纳了各种伤心、绝望、痛苦的情绪。直到现在，平均每一两分钟，依然就会有网友到这条微博下留言，评论条数已经超过100万。

通过互联网干预有自杀倾向的“网络原住民”

中国科学院心理研究所研究员朱廷劭对曾给@走饭 微博写评论的4222人做过调查，这些表达过自杀想法的人，并不是说一说而已，其中超过60%的人有过自残行为，并有真正的自杀企图。后来，朱廷劭团队研发了一套AI系统，通过大数据等方法识别评论者是否有自杀企图。截至目前，已经识别了近40万条评论。

朱廷劭团队在微博上的官方账号是@心理地图PsyMap 。每当检测出有自杀意图的账号，@心理地图PsyMap 就会发去一条私信：“你现在还好吗，情绪状态怎么样？”此外，还有一系列提供帮助的渠道。

有网友曾在接到私信后回复说：“谢谢在我身陷泥潭之时拉我一把。”

9月10日是世界预防自杀日，朱廷劭说，现在90后、00后基本上都是在互联网的伴随下长大的，通过互联网去干预这些有自杀倾向的“网络原住民”更便利，同时效率也更高，因为可以在检测到危险信息后第一时间联系对方。

重度抑郁症患者会伴随自杀倾向

世界卫生组织发布的《全球青少年健康加快行动：促进国家实施指导》显示，自杀和自残引起的意外死亡是2015年全球青少年第三大死因，约造成6.7万人死亡。自杀人群低龄化的趋势令人担忧，接受朱廷劭调查的有自杀倾向者中，高中生占比接近30%，初中生接近15%。

国家儿童医学中心、北京儿童医院精神科主任崔永华告诉中国青年报·中国青年网记者，我国关于儿童少年心理行为问题全国范围内的数据还在统计之中，但是国内一些省（区、市）和很多其他国家已有相关的流行病学数据。崔永华说，结合各方数据，儿童心理行为问题的患病率一般为15%～20%，抑郁症患病率约为1%～7%，而重度抑郁症患者则会伴随自杀倾向。

崔永华说，只有两类人会“心甘情愿”地去自杀，除了有幻觉、妄想等症状的精神病患者，更为常见的是抑郁症患者，因为他们常常会感到绝望、活着没有意思。崔永华介绍说，自杀是青少年的第三大死因，日常所听说的学生跳楼事件，许多都是抑郁症引起的。

崔永华曾经接诊过一名刚上大学的学生，患有重度抑郁症，自己待在家里不愿意见任何人，包括父母。他们家里是二层阁楼，他住在一层，平时吃饭，都是爸妈拿一根绳子把饭从二楼吊到一楼，放到窗户边上，这个孩子吃完饭再把餐具放到窗户边，爸妈再把碗筷吊上去，连上厕所他也在自己的卧室解决。

就这样在家里休学两年，爸妈无奈，在他的饭菜里放了安眠药，趁他睡着的时候，把他“绑”到北京看病。这位患者告诉崔永华，他觉得人生没有任何意义、很无聊，他平时待在屋子里上网也只是为了打发时间，他很想自杀，只是因为怕疼所以没有实施。

崔永华是中国医师协会青春期专业委员会委员，他告诉记者，平时我们说的青少年是指18岁以下的孩子，但是因为发病原因、病征相似等，中国医师协会青春期专业委员会认为24岁以下都是青少年。

学会区分是青春期叛逆还是抑郁症

崔永华说，从医学角度来说，抑郁症的发病原因并没有被完全确定，比较公认的说法是遗传因素和环境因素相互作用的结果，遗传因素似乎发挥更大的作用，环境因素则会成为这个疾病的诱发因素。

对于青少年来说，最主要的环境因素之一就是家庭，崔永华解释说，父母的教养方式不良、家庭不和睦、父母离婚或者是父母的性格比较焦虑抑郁，都可能会影响孩子的情绪。

重度抑郁症的青少年容易有自杀倾向，但在还没有发展到重度抑郁症阶段时，有一些症状会表现出来。崔永华介绍说，抑郁症前期会有一些情绪和行为的改变，比如易怒，甚至经常和父母、老师对抗；学习成绩下降，因为孩子注意力差了，记忆力减退，逐渐对很多事丧失兴趣，包括对学习，他们不愿意写作业，不愿意上学，由此导致逃学、每天沉迷于网络游戏，夜不归宿、离家出走，这些都是重度抑郁症常见的早期行为之一。

由于这些行为和青春期的叛逆很相似，因此很多家长都不觉得孩子得病了，耽误了治疗。如何区分二者呢？崔永华说，一个很重要的标志是，是否影响社会功能。一般孩子的叛逆会偶尔和父母吵架等，都是很正常的，但是都不会耽误学习和生活。

自杀干预切勿说教和指责

朱廷劭团队曾对已经确认死亡的微博用户进行过调查，发现他们在微博上互动更少，更加关注自我，在情绪上有更多负面表达，非常抑郁、焦虑，他们使用表示死亡的词更多，表示未来的词更少。朱廷劭解释说，有自杀倾向的人微博表达也会类似。朱廷劭发现，通过干预，有自杀倾向的用户谈论死亡的次数降低了，谈论未来的次数增加了，对未来抱有更大的期望，这说明他们的干预发挥了作用。

虽然两年多来，朱廷劭团队在自杀干预方面有了成果，但是他觉得这种模式是否真的合适还需要进一步研究。“因为自杀干预如果失败的话后果很严重，生命是无法挽回的。很多人听到自杀干预都会有一种很崇高的使命感，但是我觉得还是要慎重，每个人的想法都不一样，我们没有办法真正地处于他们的环境、了解他们的想法。有些我们觉得有用的观念，对他们不一定有用。”

在自杀之前，一个人会释放一些信号，常常会做出一些反常举动，比如一个抠门儿的人忽然把东西送给别人，一个情绪稳定的人忽然有剧烈的情绪变化等，而且这些变化一般都找不到理由。朱廷劭表示，如果发现身边有人有自杀倾向，要学会倾听，或者可以尝试和他直接讨论一下生死的问题，一定不要讲大道理、说教，甚至指责。有自杀倾向不是错误，对于孩子来说也是如此，要首先和孩子一起接纳这种想法，对他表示尊重，然后再和他一起克服这个困难。

朱廷劭说，自杀干预是一件很严肃的事，如果方法不对，有可能这次干预成功了，暂时阻止了对方自杀，但对方内心更坚定了自杀的想法，只是过一段时间再实施。所以朱廷劭建议遇到有自杀倾向者，应尽量寻求专业的帮助。崔永华也建议，应该将有自杀倾向的人送到医院进行干预治疗，尤其对于那些重度抑郁症患者，往往需要药物治疗或住院治疗，普通的心理干预发挥的作用有限。（记者 刘昶荣）

(责编：实习生(李璐)、熊旭)
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