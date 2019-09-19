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南京审计大学有堂“有趣有料的思政课”

2019年09月19日08:47  来源：中国青年报
 
原标题：南京审计大学有堂“有趣有料的思政课”

　　从4年前开始，南京审计大学党委书记晏维龙就养成了一个“雷打不动”的习惯。每周三，他都要与学生面对面交流，至今已举办96场座谈会，与2200余名学生直接交流。如今，这一特别的“有趣有料的思政课”已成为该校思政教育的标杆。

　　把时间留在校园里，心思聚焦在办学中，精力花在立德树人上，持续4年的面对面沟通，进一步密切了学校领导与青年学子的联系，打造了大学党委书记与学生交流的“一手”思政课堂。

　　对于如何抓好用好青年学生成长发展的“拔节孕穗期”，精心引导和栽培学生，晏维龙表示，思想政治教育是关键，必须把这项工作做实做细。“思想政治教育做实做细有个前提，无论时代如何变化，面对思想政治教育的长期性、复杂性、艰巨性，必须学会坚守‘不变之道’，就是坚持与学生零距离、面对面、心连心，没有任何一种办法可以取代平等的面对面对话。”他说。

　　下“真功夫”有时也需要用“笨办法”。2015年4月22日中午，当时还是校长的晏维龙第一次与30个学生面对面座谈，主题是“大学的困惑”。在现场，他听到了很多学生内心的声音，发现这种方式虽然比较传统，却也是最能直接了解学生的。于是，他提出并固化了学生座谈会制度。他曾对学生说：“只要有一句话能影响到你，每周三我都等你，风雨无阻。”

　　4年来，晏维龙直接到一线同学生交朋友，推动解决学生思想、心理、生活、就业等各方面问题。他每次结合校园生活与社会形势确定主题，都用“问答”的形式进行——学生提问，他来回答。96场座谈会探讨过的主题，兼具深度、宽度和温度，既有“观看十九大开幕式后的感想”“人类情怀与个人价值”等思想引领性话题，也有“互联网思维到人工智能”“人类文明的冲突”等价值多样性话题，还有“宿舍管理与人际关系”“关于奖学金的那些事”等利益相关性话题。

　　其中，参加交流的学生群体，覆盖少数民族学生、学生干部、毕业生、党员学生、家庭困难学子等类别。

　　座谈会既谈“实”的也谈“虚”的。“实”主要体现在凡事有交代，件件有着落，事事有回音。学生提出的每个问题，涉及学校管理的，能当场解决的当场解决，不能当场解决的尽快进行调查研究，限期给出改进方案，邀请学生参与监督。“虚”则体现在不就问题论问题，而是跳出问题引领正确的价值导向，推进思想政治工作的深化和细化，真正发挥思想引领作用。

　　座谈通过提问、交流、碰撞，着眼人格塑造与品质培养，激发青年学生旺盛的好奇心、求知欲，引导学生树立正确的世界观人生观价值观，自觉肩负起实现中华民族伟大复兴中国梦的历史责任。

　　刘青青在校期间听了22场座谈会。她读研期间，每次遇到困难，就翻一翻以前在书记座谈会上的记录，那些鼓励让她在未知的学术道路上始终砥砺前行。

　　俞乐是一名“西部计划”志愿者，曾任校学生会主席，他目前在新疆克州工作，也是座谈会的“常客”。俞乐之所以选择“西部计划”，座谈会带给他的思考也是其中的重要原因。“我觉得年轻人不能有双重标准，不能既希望这个国家变得更好，又不愿意到艰苦的地方奋斗。不忘初心是一件很难的事情，它需要挑战生活中的各种困难与诱惑，但我愿意拼尽全力、坚持得更久一些。”俞乐说。

　　在晏维龙带领下，南京审计大学全体校领导每学期都为学生开设“形势与政策”课，为新生开设“大学与人生”微课。“我想率先垂范，带动师生加大交流的密度，提高交流的层次。当了学校领导，再忙不能忘学生，学生是学校的根本。我更愿意和学生们在一起，我更应该和学生们在一起。”晏维龙说。（唐小芳 李超）

(责编：李依环、熊旭)
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