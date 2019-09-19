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广西大学：“两个课堂”培养学子“新闻四力”

2019年09月19日08:40  来源：光明日报
 
原标题：广西大学：“两个课堂”培养学子“新闻四力”

　　踏上泥泞路，进村访贫苦。暑假期间，广西大学新闻与传播学院师生26人沿着“时代楷模”黄文秀的扶贫路，深入百色贫困山区采访调研，切身体验了“只有扎根泥土，才能懂得人民”的情怀。

　　而在课堂上，由学院院长郑保卫主讲的《马克思主义新闻观十二讲》学习辅导报告，激荡了千名新闻学子的脑和心。“很难想象往日深感晦涩的思想，在老师的实践经历中变得这般生动有趣。”2018级研究生曹欣桐如是感叹。

　　新闻专业培养什么样的人、如何培养人？面对这个时代课题，广西大学新闻与传播学院打破课堂壁垒，打通课外课内“两个课堂”，将实践分层、分阶段、分内容，用沉浸式“立体教学”让理论落地，在广阔天地间用马克思主义新闻观成风化人。

　　为破解新闻理论教育“无学”困境，学院摒弃照本宣科、走马观花，让学生知晓、思考、践行并孵化成果。“我们竭力击碎理论教学‘乏味’的标签，让教学从课堂走向广阔天地，在实际环境中思考理论价值和现实意义。”广西大学新闻与传播学院书记唐兴说，必须打破课堂壁垒和桎梏，让新闻教学更加立体。

　　记者随机走进一间新闻教学课堂，一场“读报评报”分享会正在进行，提问声、讨论声此起彼伏。这是学院实践型精品课程“开放式读书教学活动”的子活动，亦是广西大学每一位新闻学子的必经环节——报纸不仅要“读”还要“评”，读报、评报已经成为学生提升业务能力的主渠道。“读报不仅能获取信息，也能在新闻作品中理解如何在新闻工作中践行理论。”2018级研究生李榕彬说。

　　5年前，广西壮族自治区党委宣传部与广西大学共建新闻与传播学院。以此为契机，学院创新开展“开放式读书教学活动”，通过“读书报告”评选、读书晚会等子活动，将读书和理论实践串联形成闭环，实现了循环教学，还衍生出微博话题分享“今天你读马克思了吗”，以及读一本原著、写一篇调研报告、做一次志愿活动等令学子大呼有效又有趣的课外实践品牌。

　　培养“新闻四力”，须由课内向课外延伸。学院充分结合地域特色，定期组织学生实践团前往边境地区、革命老区、贫困地区开展调研，在新闻实践中学思践悟。

　　今年暑假，学院组织“延安红色新闻溯源之行”实践队伍踏上红色热土延安，跳出课堂，深入基层，感知家国责任与担当，其间分别在延安大学和延安新闻纪念馆设立了“马克思主义新闻观实践教学基地”。队员周子励感慨地说：“仿佛自己也历经了那段波澜壮阔的峥嵘岁月，真切感受到信仰的力量。”

　　“实践是学以致用的最佳途径。教育不仅要在课堂育人，更要在广阔天地间育人，让学子学有所成，让教育遍地开花。”学院党委副书记银健告诉记者，近年来，学院以部校共建为契机，保障学生实战有器材、实践有平台，积极开展校媒协同，成立了广西新媒体实验室，致力于让理论与实践实现无缝对接。一批学生作品在全国竞赛中斩获大奖，一批学子走上新闻岗位即成为骨干，学院也因此入选2019年教育部“三全育人”综合改革试点院（系）。（周仕兴 唐婉婉）

(责编：李依环、熊旭)
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