《首都教育现代化2035》出台：将全面普及高质量学前教育

新华社北京9月19日电（记者赵琬微）北京市委、市政府日前印发《首都教育现代化2035》，提出到2035年建成德智体美劳全面培养的教育体系、全面普及高质量的学前教育、残疾儿童少年都享有适宜的教育、形成充满活力的终身学习环境等目标。

《首都教育现代化2035》提出，将优化资源供给，提供更公平更充分的教育服务。适应学龄人口变化，合理规划布局幼儿园，分阶段、分区域扩大优质基础教育资源规模，大幅扩大郊区优质高中教育资源，建设一批特色鲜明、国际一流的标志性职业院校。

此外，《首都教育现代化2035》还提出积极构建大中小幼一体化德育体系、深化教育对口支援与合作、构建首都特色课程教材标准体系、统筹推进中国特色的世界一流大学和一流学科建设、加强哲学社会科学学科建设、促进京津冀教育协同发展、完善中小学教师工资与公务员工资同步调整联动机制、发展“互联网+”教育服务体系、完善全民终身学习制度环境等具体任务。

据了解，《首都教育现代化2035》分为总体战略、战略任务、战略实施三个部分。提出的总体目标是：到2020年全面实现“十三五”发展目标，总体实现教育现代化；到2035年实现高水平教育现代化，建成理念先进、体系完备、质量优良、环境优越、保障有力的首都教育，构建充满活力、丰富多彩的终身学习环境，满足新时代首都人民对更加公平更高质量教育的需要，使北京成为全球主要留学中心和世界杰出青年向往的留学目的地，为初步建成国际一流的和谐宜居之都提供重要支撑。

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