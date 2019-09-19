人民网>>教育

《首都教育现代化2035》出台：将全面普及高质量学前教育

2019年09月19日17:00  来源：新华社
 

新华社北京9月19日电（记者赵琬微）北京市委、市政府日前印发《首都教育现代化2035》，提出到2035年建成德智体美劳全面培养的教育体系、全面普及高质量的学前教育、残疾儿童少年都享有适宜的教育、形成充满活力的终身学习环境等目标。

《首都教育现代化2035》提出，将优化资源供给，提供更公平更充分的教育服务。适应学龄人口变化，合理规划布局幼儿园，分阶段、分区域扩大优质基础教育资源规模，大幅扩大郊区优质高中教育资源，建设一批特色鲜明、国际一流的标志性职业院校。

此外，《首都教育现代化2035》还提出积极构建大中小幼一体化德育体系、深化教育对口支援与合作、构建首都特色课程教材标准体系、统筹推进中国特色的世界一流大学和一流学科建设、加强哲学社会科学学科建设、促进京津冀教育协同发展、完善中小学教师工资与公务员工资同步调整联动机制、发展“互联网+”教育服务体系、完善全民终身学习制度环境等具体任务。

据了解，《首都教育现代化2035》分为总体战略、战略任务、战略实施三个部分。提出的总体目标是：到2020年全面实现“十三五”发展目标，总体实现教育现代化；到2035年实现高水平教育现代化，建成理念先进、体系完备、质量优良、环境优越、保障有力的首都教育，构建充满活力、丰富多彩的终身学习环境，满足新时代首都人民对更加公平更高质量教育的需要，使北京成为全球主要留学中心和世界杰出青年向往的留学目的地，为初步建成国际一流的和谐宜居之都提供重要支撑。

(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved