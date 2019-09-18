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未成年人网络保护没有局外人

吕肇辰

2019年09月18日07:57  来源：中国青年报
 

刚刚过去的暑假，“熊孩子”沉湎网络成为许多“老母亲”的“心头恨”。

暑假前的6月底，共青团中央召开2019年办理全国人大代表建议、全国政协委员提案座谈会。据相关媒体报道，今年拟提请全国人大常委会会议审议的未成年人保护法修订草案，将增设网络保护的章节。酝酿多年的《未成年人网络保护条例》，今年也有望出台。而国家网信办专门为保护不满14周岁儿童制定的《儿童个人信息网络保护规定》，已公开向社会征求意见。诸多举措，向社会公众释放出一个重要信号：未成年人网络保护将全面有法可依。

作为互联网的原住民，00后自诞生起就与互联网相伴成长。据中国互联网络信息中心（CNNIC）今年发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年12月，在我国网民中，学生群体最多，占比达25.4%。而一项由共青团中央维护青少年权益部、中国互联网络信息中心共同发布的《2018年全国未成年人互联网使用情况研究报告》则显示，我国未成年网民规模为1.69亿，未成年人的互联网普及率达到93.7%，高于同期全国人口的互联网普及率（57.7%)。

一方面，网络为未成年人获取知识、自我表达、娱乐和社交提供了便捷途径，对其生活和成长发挥着越来越大的影响；另一方面，由于未成年人的心智尚未成熟，他们对于互联网信息和应用的是非利弊判断存在不足。互联网对未成年人带来的潜在风险，主要体现在：以网络游戏和短视频为主的网络沉迷；未成年人隐私泄露；网络谣言、低俗色情暴力、恐怖等有害信息的无序传播；网络暴力、网络欺凌对未成年人身心健康造成损害。

针对这些现象，社会各界对防治未成年人沉迷网络、加强未成年人网络保护的呼声日益增强。其中，要求网络运营企业加强社会责任感，为未成年人创造安全、适龄的网络环境已经成为舆论的首要共识。针对未成年人保护问题，腾讯公司高级副总裁马晓轶近日发布公开信，表示全部移动游戏都将完成健康系统的接入，“如果有游戏因为技术等硬性原因无法接入健康系统，即便依然可以贡献营收，我们都会毫不犹豫地把它们停运和下架。”

由于一些青少年对网络游戏的沉迷，网络游戏生产商被推上了风口浪尖。在加强游戏管理方面，生产商责无旁贷，应当通过引入新技术、新系统，防止未成年人沉溺游戏。除此之外，也要看到，由于行业内规范不一、力度不一等情况的存在，仅靠几家企业的“自觉”恐不够。即使没有网络游戏，未成年用户依然可能转移到其他网络娱乐产品，为未成年人打造健康上网环境的过程中，依然存在许多痛点和难点。

游戏公司承担相应责任，是“综合施策、社会共治”的一部分。立法和行政机关应当采取与技术发展相适应的立法、行政、社会和教育措施，保护未成年人免受网络侵害；司法机关应当及时调查、介入，有效处理利用网络侵害未成年人的案件。家长作为守护未成年人健康成长的首要责任人，应该切实履行对未成年人上网的教育、引导、监督等方面的责任和义务；学校应该加强网络媒介素养教育。在这些“软件”上做好了，未成年人才能正确认识网络，增强自制力。

全面构建新时代未成年人网络保护体系，没有局外人，亦没有终点。

(责编：何淼、岳弘彬)
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