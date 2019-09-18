陕西高校万名学子扶千村

“是西电科大的学生们来了，快进来坐！”在陕西蒲城县闫家村，78岁的皇玉林老人热情地招呼着同学们。为帮助当地群众脱贫，在“双百工程”帮扶中，西安电子科技大学教授团队带着自己的科研成果，在当地建起多个产学研一体化示范基地。闫家村的金银花示范基地便是其中一个，皇玉林一家正是在他们帮助下顺利脱贫的。

3000余支实践团队、3.8万名青年学生利用寒暑假连续走进三秦大地的乡村，面向“双百工程”对口支援县区的各个村镇，展开一系列扶贫攻坚实践活动，用实际行动书写火热青春。

“哪怕只是微小的力量，也能为脱贫攻坚工作、为全面建成小康社会贡献力量，让受帮扶的群众走上致富道路。”在2019年陕西高校“万名学子扶千村”大学生社会实践脱贫攻坚专项活动启动仪式上，陕西省委教育工委向全省大学生发出号召。

据了解，利用寒暑假举行的“万名学子扶千村”活动已在陕西大学生中举办3期。两年多来，这一被称为“创新性工程”的“双百工程”发动陕西103所高校利用特长和优势，“一对一”结对帮扶省内有脱贫攻坚任务的近百个县（区、市），使该省的百所高校始终站在扶贫攻坚的最前沿。

依托各高校在“双百工程”中建立的帮扶渠道，“万名学子扶千村”活动围绕“人才扶贫、教育扶贫、技术扶贫、产业扶贫和城乡手拉手”5条主线，再次“开创性”地将在校大学生引导向脱贫攻坚的第一线。

今年，西电科大“打开扶贫长镜头，唱响扶贫正能量”影像扶贫实践团的大学生来到闫家村，对金银花示范基地展开实地调研。他们拍摄下大量扶贫工作素材，记录扶贫的工作成果，还了解学习到了“接地气”的扶贫经验。

大学生走进城乡基层、边远地区，在脱贫攻坚中经受锻炼、增长才干，真正感受到了责任、担当中的“青春之我”。为提升脱贫攻坚在大学生中的关注度，形式多样、内容丰富的专题活动频频亮相。

以今年4月推出的“我为脱贫出创意”设计大赛为例：针对帮扶地区的文化、旅游、特色产品等，各校学生展开从平面到视频宣传片的创意设计，以及特色产品的销售竞赛。不到两个月，就有69所高校、1.1万余名学生累计提交作品2133件，其中269件创意作品被贫困地区采用，产品销售额达到64万余元。

在咸阳师范学院的大学生看来，下乡之行“最难忘的不是美丽的乡村风光，而是与一群孩子的相遇”。

实践活动中，该校的成长阳光教育关爱团、乡约筑梦队来到淳化县的秦庄村。刚到这里，实践团成员就发现，村里的街道空荡荡的。村支书告诉他们，年轻的劳动力都去外面打工了，村里有很多留守儿童……“这是我国城市化进程中，劳动力转移出现的社会问题。”大学生们决定，将实践重点放在留守儿童身上，为他们提供教学、辅导作业等服务，“更重要的，是走进他们的心灵，排解他们的孤独”。

组织晨读、辅导作业、课外锻炼、开故事会……几天相处下来，孩子们很快没有了最初的羞涩。大学生还根据孩子们学习上的短板，进行针对性补习。一个暑假下来，一声声亲切的“哥哥、姐姐”让大学生们感受到了收获的快乐。

在“万名学子扶千村”活动中，大学生结合所学专业“各显神通”：涉农高校学子在田间地头、养殖基地、村办企业展开农技培训、科普讲座、技术推广等扶持指导；信息技术相关专业学生，助贫困地区提升基础教育信息化水平；师范类学子为留守儿童进行课业辅导、素质拓展、亲情陪伴；医学类高校学生开展医卫知识普及、流行疾病防治、健康检查；艺术院校学生带来“乡土气息”浓郁的文艺节目巡回展演……

一系列实实在在的活动，让贫困地区群众得到了切实帮扶。在渭南市合阳县金峪镇方寨社区，电子商务服务点负责人王宏武和当地群众就是直接受益者——“多所高校的实践团队为我们的樱桃设计了包装，让我们的‘方寨红’品牌樱桃越来越有模有样”。大学生们还手把手教他们如何接单发货、如何做售后服务，并助其建立了微信公众号开展宣传和运营。短短20多天，他们拿到300多个订单，销售额达两万多元。

“万名学子扶千村”活动开展以来，广大青年学生和基层建立起了密切联系。仅西北大学，今年暑假就有163支团队赴全国各地开展实践活动，其中63支“万名学子扶千村”专项团队围绕关爱留守儿童、旅游产业发展、电商培训等方面，开展了支教、调研、政策宣讲等一系列活动。

记者 孙海华 通讯员 姚欣

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