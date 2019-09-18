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兰州大学召开建校110周年纪念大会

2019年09月18日07:56  来源：中国青年报
 

本报兰州9月17日电（中国青年报·中国青年网记者 马富春）今天，兰州大学隆重召开建校110周年纪念大会，同时宣布启动甘肃省、兰州市、兰州大学共建世界一流大学。会上，兰州大学授予一批老教师“坚守·奋斗杰出贡献奖”，甘肃省委书记林铎为获奖者代表颁奖。

教育部副部长、党组成员孙尧表示，兰州大学在国家建设教育强国的进程中发挥着重要作用，希望深入学习领会习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，聚焦国家在西北的战略需要、甘肃的发展需要，为“丝绸之路”经济带建设作出更大贡献，为甘肃、西北和国家经济社会发展作出更大贡献。

甘肃省委副书记、省长唐仁健表示，一代代兰大人接续奋斗，追求卓越，开创了一条在经济欠发达地区办好高水平大学的成功之路，取得了不平凡的成就。甘肃省委、省政府将一如既往地支持兰州大学高水平发展，进一步当好服务发展的知心人，当好合作共建的连心桥，画好融合发展的同心圆，全力支持科研成果转移转化，吸引更多兰大学子在陇原大地成就人生与事业的精彩梦想。

兰州大学校长严纯华作了题为“扎根中国西部大地 建设世界一流大学”的致辞。纪念大会由兰州大学党委书记袁占亭主持。

 

(责编：何淼、岳弘彬)
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