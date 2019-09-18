原标题：男篮世界杯是生动的体育教材

历时半个月的2019年男篮世界杯日前落下帷幕。此次世界杯在给中国乃至全世界留下饕餮盛宴的同时，也让我们欣赏到了世界最高水平男子篮球的速度与激情、顽强和拼搏，让我们看到了世界男子篮球发展的趋势，看到了亚洲篮球和欧美国家之间的差距，更看到了我国篮球与世界篮球难以逾越的鸿沟。

此次男篮世界杯堪称世界最高体育水平的大片。欢笑、喜悦和悲伤、泪水并存，有获胜后的激情相拥，也有失败后的泪流满面，有成功之后的欢呼雀跃，也有失误后的千夫所指；既有不抛弃不放弃的执着，也有不畏强手、敢于拼搏的惊天逆转情节，还有不屈不挠，为了尊严和荣誉拼到最后一刻的坚忍不拔；不仅仅是视觉盛宴，也是情感的宣泄、心灵的震撼和炫技的舞台，是激发青少年体育热情，激励一代人的励志“真人秀”，更是一部活生生的“体育”教材，我们理应借此机会对广大青少年学生进行以体育人的教育。

为了激励更多青少年热爱体育，本届男篮世界杯组委会专门在8个赛区安排了中小学生观赛的环节，让广大中小学生和名满世界的各国篮球选手们近距离接触，观赏他们的球技，欣赏他们的风采，这在一定程度上有利于帮助青少年享受体育乐趣，激发他们的体育热情，进而爱上篮球或其他的体育运动。

遗憾的是，由于男篮世界杯期间正值中小学校开学之际，青少年对本届世界杯并没有投去太多关注的目光，大多数学校也没有将此作为一个很好的教育契机加以利用。尽管组委会精心安排了中小学生观赛等环节，但一来观赛人数较少未能影响到更多学生，二来缺乏系统组织，以至于没有让男篮世界杯这样一个活生生的体育教材发挥出应有的作用。

享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志是学校体育“四位一体”的新目标，但如何实现这一目标却值得思考。以往我们习惯了用现有的教材、规定的教学内容进行体育教学和课外活动，却缺少用现实的、活生生的案例为教材开展体育教学和活动。其实，此次男篮世界杯就是一次很好的教育契机。

举办一届成功的世界大赛应该是体育和教育的良好结合，2012年伦敦奥运会提出了“激励一代人”的口号，对于激励更多的年轻人投身体育运动起到了积极的促进作用，我们也应借势而上，开展诸如“我看世界杯”“我说世界杯”“我爱世界杯”等活动，在让男篮世界杯激励孩子们的同时，留下更多的教育遗产。

应该说，男篮世界杯就是一部励志大片，通过观看和欣赏比赛，不仅可以学到很多，也可以以此为鉴总结经验教训。男篮世界杯就是一堂鲜活的体育课，激烈比赛下稳定的心理、高强度的对抗、眼花缭乱的技战术、扎实的基本功，学会任何一样都足以让青少年学生受益一生。

此外，男篮世界杯虽然是一场体育竞赛，但也要跳出体育看体育，把它当作立德树人、启迪智慧的载体加以利用：男篮世界杯是一场意志品质的较量，没有坚强的意志、顽强拼搏的精神、敢打敢拼的作风支持，根本走不到理想的彼岸；男篮世界杯是一次研究性学习，通过比赛可以了解世界各国的风土人情，增长体育、地理、文化等方面的知识，可以看到当今世界篮球的发展趋势和未来走向，让人了解，为什么西班牙、塞尔维亚、捷克这样的国家能在篮球、足球上佳绩不断、人才辈出？观看男篮世界杯更可以让我们了解更多篮球的礼仪和风格，也能发现我们和世界高水平国家的差距，品味世界各国篮球文化的魅力……

男篮世界杯这样高水平的世界体育赛事并不常有，在家门口的高水平赛事更是好多年才有一次，因此，我们不妨以此为契机，“活学活用”男篮世界杯，将其当作帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志的经典案例，认真研读、反复学习，在“学会、勤练、常赛”上下功夫，并以此促进学校体育课、课外活动的开展，营造浓厚的校园体育文化氛围，为建设体育强国作出应有的贡献。

（作者系中国教育报记者）

(责编：李依环、熊旭)